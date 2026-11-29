Na stránkách numismatického obchodu Geben visí za 107 400 Kč kotouček o průměru 35 milimetrů. Váží 32,2 gramu, obsahuje zlato ryzosti 900/1000 a na líci nese hlavu Napoleona III. bez vavřínového věnce. O ceně rozhoduje především drobné písmeno A pod portrétem a letopočet 1859. V soukromé inzerci se objevil i sourozenec z roku 1858, rovněž z Paříže, s cenovkou 108 890 Kč. Hranice sta tisíc korun tak u mincí z napoleonské Francie existuje a dá se doložit. Platí ovšem jen pro kusy se správnou kombinací ročníku, mincovny, kovu a zachovalosti. Kdo chce zjistit, jestli zděděná mince patří mezi ně, musí ji umět přečíst.
Stofrank 1859 A: vzácný ročník z pařížské mincovny
Písmeno A označuje pařížskou mincovnu Monnaie de Paris. Francouzské mince druhého císařství nesly značku místa ražby, takže stejný nominál ze Štrasburku dostal dvojici písmen BB. Pro sběratele je tahle zkratka stejně podstatná jako letopočet, protože jednotlivé dílny razily velmi rozdílné objemy.
U stofranku z roku 1859 s pařížskou značkou katalog Numista i aukční záznamy uvádějí náklad 21 600 kusů. Americký obchodník APMEX číslo zaokrouhluje na 22 000. Na poměry velkých zlatých nominálů jde o skromnou sérii. Kolik exemplářů přečkalo do dnešních dnů, spolehlivě doložit nelze. Certifikační služba PCGS vede pouze dílčí statistiku: ve stupni MS-62, tedy u téměř neoběhové mince s drobnými stopami, eviduje 15 kusů a dalších devět s vyšším hodnocením. Tato čísla zachycují jen mince, které někdo poslal k ověření, nikoli celou dochovanou populaci.
Stofrank patřil k největším zlatým platidlům císařství Napoleona III. Do oběhu se dostal málokdy, sloužil spíš jako uchovatel hodnoty a dar. Proto se dodnes objevuje v pozůstalostech a proto o něj stojí sběratelé po celé Evropě.
Zlato drží spodní hranici, prémii určuje trh
Stofrank obsahuje zhruba 29,03 gramu (0,9334 trojské unce) ryzího zlata. Při ceně 82 003 Kč za trojskou unci (31,1 gramu), platné 23. listopadu 2026, vychází samotný kov zhruba na 76 600 Kč. Takovou částku má mince prakticky zajištěnou, i kdyby ji kupec rovnou roztavil. Rozdíl mezi touto hodnotou a cenovkou přes 100 000 Kč tvoří sběratelská přirážka za vzácný ročník, stav a poptávku.
Obchodní nabídka a aukční výsledek se přitom mohou citelně rozcházet. Pařížský aukční dům CGB Numismatique vydražil v červenci 2025 stofrank 1859 A ve stavu „velmi pěkný“ za 2 808 eur, tedy zhruba za 68 700 Kč. Od té doby zlato podražilo a obchodník navíc započítává marži, ověření pravosti i garanci. Pro majitele, který zvažuje prodej, z toho plyne praktická lekce: cenovka v e-shopu ukazuje, kolik zaplatí kupující, kdežto prodávající dostane méně.
Pro srovnání stojí za to podívat se na menší zlaté nominály téhož panovníka. Padesátifrank 1858 A o hmotnosti 16,14 gramu se v e-aukci Aurea v květnu 2025 vydražil za 30 000 Kč, dvacetifranky z roku 1864 s písmeny A i BB odešly po 11 000 Kč. Čím větší nominál a vzácnější ročník, tím strměji cena stoupá.
Úplně jiný obrázek nabízí běžná oběžná měď. Pěticentim Napoleona I. ražený roku 1808 ve Štrasburku, mince o hmotnosti 6,53 gramu z nákladu kolem 50 tisíc kusů, vynesl v archivní dražbě CGB přibližně 3 170 Kč. Dvě stě let na krku mu k šestimístné ceně nepomohlo.
Gram stříbra za 102 000 Kč: drobné ražby s velkou cenou
Rozměr mince o její hodnotě vypovídá málo. Aukční síň Aurea vydražila černý peníz Fridricha Falckého, tzv. zimního krále, ražený v Kutné Hoře roku 1619. Stříbrný plíšek váží 0,19 gramu a dosáhl ceny 102 000 Kč. Haléř Jana z Pernštejna se prodal za 84 000 Kč, další drobné novověké ražby se vyšplhaly do desítek tisíc. Takové výsledky vysvětluje vzácnost: z krátkých panování nebo malých mincoven se dochovalo pár kusů a o každý se přetahuje několik sběratelů najednou.
Cena se rodí ve chvíli, kdy někdo potřebuje doplnit chybějící políčko sbírky. Kompletuje panovníka, mincovnu nebo celou řadu ročníků, a když se hledaný kus vynoří jednou za několik let, přihazuje. Aurea proto u vzácných předmětů doporučuje dražbu místo přímého výkupu, protože soupeření kupců dokáže cenu vytáhnout výš. Certifikační firma NGC připomíná, že vzácnost tvoří jen jednu složku. Stejně silně váží zachovalost a rozdíl mezi mincí z oběhu a neoběhovým kusem může dosahovat násobků.
Česká stopa napoleonských válek se u nás dochovala hlavně v jiné podobě. Archeolog Zdeněk Omelka popsal nálezy z Mikulovska, kudy v roce 1805 táhla ruská i francouzská vojska. Hledači s detektory odtud vynesli knoflíky konkrétních francouzských pluků a soubor doplnila i ruská mince z poloviny 18. století. Rakouská armáda tehdy dostávala žold převážně v křížových tolarech a některé francouzské tolary se podle starší numismatické studie do Čech dostaly právě s vojáky.
Jak poznat vzácnou minci v šuplíku po babičce
Po předcích se nejčastěji najdou rakouské krejcary, uherské drobné, československé haléře nebo francouzská oběžná měď. Šance, že mezi nimi bude kus za sto tisíc, je malá, avšak reálná. Zvlášť když krabička obsahuje zlato. Než minci kamkoli odnesete, projděte ji podle tohoto postupu:
- Letopočet a nominál: určují, o jaký typ mince jde a jak velkou sérii hledáte.
- Panovník a portrét: Napoleon I. a Napoleon III. se zaměňují snadno, jejich ražby přitom dělí půl století.
- Značka mincovny: u francouzských mincí A znamená Paříž, BB Štrasburk; právě písmeno často rozhoduje o vzácnosti.
- Kov: zkuste magnet, zlato ani stříbro nepřitahuje. Zlatá barva sama o sobě nic nedokazuje.
- Hmotnost a průměr: kuchyňská váha s přesností na desetinu gramu a pravítko stačí; stofrank musí mít kolem 32,2 gramu a 35 milimetrů.
- Hrana a opis: nápisy na okraji a jejich čitelnost prozradí opotřebení i padělek.
- Zásahy: stopy po čištění, leštění, připájeném oušku nebo sponě výrazně srážejí cenu.
- Chyby ražby: posunutý motiv, dvojitý obraz či pootočené strany mohou mít hodnotu, většina deformací však vznikla poškozením v oběhu.
Chyboražba má sběratelskou cenu jen tehdy, když vznikla vadou razidla a opakuje se na více kusech. Škrábanec, ohnutí nebo promáčklina z peněženky žádnou prémii nepřinesou, rozdíl ale laik bez srovnávacího materiálu sotva pozná.
Kde nechat minci ocenit a proč ji nesmíte vyleštit
Nejčastější chybou majitelů bývá snaha minci „zkrášlit“. PCGS výslovně radí mince nikdy nečistit svépomocí, ani jemným hadříkem. Leštěný povrch zkušený numismatik pozná na první pohled a cena padá často o polovinu i víc. Americká mincovna doporučuje brát mince do bavlněných rukavic nebo je pokládat na měkkou podložku a ukládat je do kapslí či alb bez PVC, protože kyselé materiály a změkčené plasty povrch narušují.
Před prodejem pořiďte ostré fotografie líce, rubu a hrany a zapište si hmotnost a průměr. S tímto podkladem oslovte alespoň dva až tři odborníky, jak radí i PCGS. V Česku nabízí Aurea Numismatika nezávazné určení, ocenění a posouzení pravosti, znalecký posudek pro dědické řízení nebo pojišťovnu vychází od 3 000 Kč. Macho Numismatic Galleries přebírá mince do aukcí, zajišťuje jejich katalogizaci a ručí za pravost vydražených položek. Pro první orientaci poslouží také Česká numismatická společnost, která má pobočky mimo jiné v Praze, Brně, Olomouci, Kroměříži a Opavě. Brněnští členové se scházejí na přednáškách v Moravském zemském muzeu a pořádají vlastní členské aukce.
Než přijmete první nabídku z výkupu, projděte aukční archiv Aurea. Obsahuje skutečně dosažené ceny od roku 2000 a ukáže, za kolik se podobné kusy reálně prodávaly. U mince, jejíž zlato samo stojí přes 76 000 Kč, se půlhodina hledání vyplatí.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková