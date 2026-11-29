4. listopadu, devadesátá minuta, Eden. Slavia prohrává s Arsenalem a dvaadvacetiletý Polák s číslem 30 snižuje na konečných 1:2. Na výsledku ten gól nic nezměnil, Nowakovi ale možná změní kariéru. Od jeho příchodu z Górniku Zabrze uplynulo necelých šest měsíců. Za tu dobu se z posily za 2,4 milionu eur, tedy asi 60 milionů korun, stal hráč základní sestavy, střelec Ligy mistrů a polský reprezentant. Slavia si za něj podle serveru Meczyki.pl řekne o víc než 500 milionů korun. Podle informací stejného serveru Nowaka podrobně prověřuje Brentford, aktuálně pátý tým Premier League. Ani tím ale výčet zájemců nekončí.
Z 60 milionů na půl miliardy
Výpočet je jednoduchý. Při ceně 500 milionů korun by Slavia vydělala zhruba 8,3násobek původní investice. Desetinásobek odpovídá částce kolem 600 milionů. Ocenění „přes 20 milionů eur“ ovšem stanovuje jen spodní hranici, od které by jednání začínala, ne strop. Do desetinásobku tak chybí jediná solidní nabídka.
Z pohledu vedení Slavie vypadají čísla ještě lépe. Podle oficiálního oznámení
Slavie putovali opačným směrem do Zabrze dva hráči v hodnotě asi 37 milionů korun. Slavia tak Górniku doplácela jen kolem 22 milionů. Pro tržní srovnání je férovější počítat s hrubou cenou, i tak ale jde o obchod, jaký se nepovede každé léto. Smlouvu má Nowak do června 2030, takže Slavia nemusí prodávat pod tlakem.
Jeden údaj má Slavia v merku. Víc než 500 milionů zatím vydělala jen za El Hadjiho Malicka Dioufa, který loni v létě odešel do West Hamu za 22 milionů eur, tedy asi 550 milionů korun plus bonusy. Jde o nejdražší odchod z české ligy. Pokud by nabídka za Nowaka tuto hranici překročila, mohl by Dioufův rekord padnout.
Brentford si Nowaka důkladně prověřuje
S konkrétním jménem přišel novinář Tomasz Włodarczyk ze serveru
Meczyki.pl. Podle něj Brentford o Nowakovi provádí „podrobné prověřování prostředí“ v Polsku i v Česku. V Polsku tedy nejspíš zjišťuje, jak se hráč vyvíjel a jaký má charakter, v Praze zase, jak trénuje a jaké místo má v kabině. Oficiální nabídka podle polských médií zatím nepadla. Informaci převzaly Sport.pl i Interia, obě s odkazem na Włodarczyka.
Redakce SportyŽivě.cz zjišťuje informace přímo od zástupců Brentfordu, ale ti doposud na dotazy týkající se zájmu o Nowaka neodpověděli.
Brentford je přitom pro Slavii známá adresa. V srpnu do něj z West Hamu přestoupil právě Diouf a podepsal pětiletou smlouvu. Že by jeho přítomnost hrála roli v zájmu o Nowaka, doloženo není. Bývalého slávistu by ale Polák v kabině měl.
Londýnský klub není jediný. Český deník Sport a server iSport už dříve uvedly, že Nowaka sledují také Borussia Dortmund a Fenerbahçe a k tomu blíže nejmenované anglické kluby. Podle nás je Brentford ze všech nejlogičtější. Nabízí Premier League a realističtější cestu k pravidelným minutám než Dortmund. Navíc je v tabulce výš, než se od něj čekalo.
Proč zrovna on
Slavia už při podpisu mluvila o „vzácné hráčské typologii“. Nowak měří 187 centimetrů, je neúnavný, má velký akční rádius, dobře hraje oběma nohama, umí získávat míče a nebojí se soubojů. Dokáže hrát osmičku i desítku, v reprezentaci nastoupil i jako krajní obránce. Tenhle profil Premier League vyhledává.
Proto se o něm mluví jako o „druhém Součkovi“. Trenér Jindřich Trpišovský tu podobnost připustil jen zčásti. Oba podle něj vynikají silou ve vápně, Nowak má ale větší akční rádius, lepší střelu a bude hrát výš. Sám hráč v rozhovoru pro Przegląd Sportowy odpověděl stručně: přezdívku „polský Souček“ prý slyšel, ale on je Wiktor Nowak.
Čísla mu dávají za pravdu. V lize odehrál 14 zápasů a 1 018 minut, dal pět gólů a přidal jednu asistenci. Ve všech soutěžích má podle Meczyki.pl sedm gólů ve 20 utkáních. Na záložníka, který podle vlastních slov hraje v systému 3-4-3 jednoho ze dvou středových hráčů, je to výrazná produktivita.
Zima, nebo léto?
Pro Slavii je klíčové načasování. Po patnácti ligových kolech má 37 bodů, je bez porážky a skóre 38:8 vypovídá o tom, jak suverénně sezonu zatím hraje. Kdyby uprostřed takového ročníku přišla o univerzála ze základní sestavy, tým by to citelně zasáhlo.
Podle interpretace iSportu, kterou převzal FotbalPortal, Slavia své opory obvykle nechává delší dobu a v zimě by je pustila jen za mimořádnou nabídku. Trpišovský tak má spíš počítat s velkým letním prodejem. Pokud by se Brentford rozhodl rychle, termín je pevný:
Přestupní okno Termín Premier League, zima 2027 1. 1. až 1. 2. 2027 Česká liga, profesionálové, zima 16. 1. až 12. 2. 2027
Při odchodu do Anglie rozhoduje anglické okno. Kupující klub musí hráče zaregistrovat do 1. února.
Slavia u Nowaka zopakovala postup, který jí vyšel už u Dioufa: najít hráče přesně potřebného typu, ukázat ho v Evropě a poslat ho do silnější ligy. O zájem kupců se teď starat nemusí. Rozhodne jen to, od jaké nabídky se jí prodej vyplatí víc než ponechat si Nowaka v sestavě na jaro.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl