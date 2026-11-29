Kapitán Bruins v sobotu netrénoval a trenér Marco Sturm po tréninku potvrdil, že se Pastrňák proti Canucks na led nedostane. „Zítra určitě nehraje. V pondělí ho znovu posoudíme,“ řekl Sturm podle klubové
zprávy z tréninku. Je to první zápas sezony 2026/27, ze kterého Boston svého nejlepšího hráče vyřadil předem. Diagnózu klub nezveřejnil a o dlouhodobé absenci zatím nemluví. Bruins teď poprvé zjistí, jak hluboká je jejich sestava bez hráče, který je zároveň kapitánem, nejproduktivnějším útočníkem a hlavní zbraní přesilovky. Obranné vhazování, které skončilo v kabině
Ke zranění došlo v pátek 27. listopadu v domácím zápase s Torontem. Po vhazování v obranném pásmu se Pastrňák rozbruslil a zřejmě si poranil levou nohu. Žádný střet se soupeřem, žádný zákrok. Útočník odjel na střídačku a zamířil rovnou do kabiny. Do utkání se už nevrátil.
Boston prohrál 1:3 a Sturm po zápase řekl jen tolik, že jde o zranění v dolní části těla a Pastrňák podstupuje vyšetření u týmových lékařů. Druhý den přišlo potvrzení, že nenastoupí proti Vancouveru. Stejnou informaci převzal i ligový
NHL Status Report.
Konkrétnější označení než „dolní část těla“ zatím nezaznělo. Koleno, kotník ani tříslo nikdo z klubu nezmínil.
Denní hodnocení není listina zraněných
Bruins Pastrňáka vedou v kategorii „day-to-day“. Nejde o lékařský termín ani o slib návratu, jen o to, že klub jeho stav posuzuje ze dne na den. Přesto je to podle nás lepší zpráva, než jakou mohli fanoušci po pátečním odjezdu do kabiny čekat.
Alternativou by byl přesun na listinu zraněných (injured reserve). Podle
kolektivní smlouvy NHL by pak hráč nesměl nastoupit nejméně sedm dní od data zranění a k návratu by potřeboval lékařské potvrzení. Tento krok Boston neudělal. Teoreticky tak zůstává otevřený i rychlý návrat, třeba už v úterý proti Coloradu.
Garance to ale není. Bez pondělní aktualizace nelze tvrdit, že Pastrňák stihne další zápas, stejně jako nelze tvrdit, že bude chybět týdny. Obava je na místě, protože zranění vzniklo bez kontaktu. Na paniku je zatím brzy. Redakce SportyŽivě.cz požádala zástupce Bruins o informace o případném návratu českého útočníka do hry, ale odpovědi zatím nemáme.
Kapitán, lídr bodování a tvář přesilovky
Váha výpadku je velká. Pastrňák nosí od 27. září 2026 na dresu „C“, je to jeho první kapitánská sezona. V bodování týmu vede s 32 body za 11 gólů a 21 asistencí, o deset bodů víc než druhý Elias Lindholm. Navazuje na minulý ročník, kdy nasbíral 100 bodů v 77 zápasech, letos s ještě výraznějším podílem přihrávek.
Načasování je pro Boston nepříjemné. Prohra s Torontem byla druhá v řadě a z posledních sedmi utkání Bruins vyhráli jen dvě. Bilance 15-9-1 je v Atlantické divizi drží ve velmi těsném boji o přímý postup i o divokou kartu. Každý zápas bez nejproduktivnějšího hráče tak může v tabulce znamenat posun o několik míst.
Peterka, Zacha, Geekie: první test hloubky
Sturm na sobotním tréninku poskládal útoky takto:
1. formace: JJ Peterka, Pavel Zacha, Morgan Geekie 2. formace: Casey Mittelstadt, Elias Lindholm, James Hagens 3. formace: Marat Chusnutdinov, Fraser Minten, Matthew Poitras 4. formace: Tanner Jeannot, Sean Kuraly, Mark Kastelic
Největší odpovědnost tak připadne druhému Čechovi v kabině. Zacha povede první lajnu a spolu s Geekiem a Peterkou ponese i přesilovku, kterou dosud dirigoval Pastrňák. Náplastí je návrat Hagense, který vynechal osm zápasů kvůli problémům se zády. Jeden útočník odchází, druhý se vrací.
Boston už podobnou zkoušku zvládl. V prosinci 2025 přišel o Pastrňáka i obránce Charlieho McAvoye a pětizápasový úsek bez nich uhrál s bilancí 3-2-0. Místní média tehdy vyzdvihovala Geekieho, brankáře Jeremyho Swaymana a Sturmův systém. První dva zápasy bez Pastrňáka ale ukázaly i druhou stranu: tým v nich dal dohromady jen čtyři góly.
Soupeř pro první zápas bez kapitána je papírově vstřícný. Vancouver jede do Bostonu s bilancí 6-21-1. V brance Bruins se podle klubu postaví Michael DiPietro, kterého Canucks v roce 2017 draftovali. Pro něj jde o zápas s osobním podtextem.
Kdy hraje Boston a kde zápasy sledovat
Nedělní utkání s Vancouverem je jediné, o kterém je jasné, že v něm Pastrňák chybět bude. U dalších termínů rozhodne pondělní vyšetření.
Datum (český čas) Zápas Pastrňák ne 29. 11., 23:05 Boston proti Vancouveru (Nova Sport 1) nenastoupí st 2. 12., 2:00 Boston proti Coloradu rozhodne se v pondělí so 5. 12., 19:00 Boston proti Detroitu zatím nejisté
Zápasy NHL v Česku v sezoně 2026/27 vysílají Nova a Prima, kompletní nabídku utkání nabízí NHL.tv na platformě DAZN. Oficiální informace o zdravotním stavu zveřejňuje Boston v tréninkových zprávách na svém webu, ligové potvrzení přináší denní NHL Status Report.
Pondělní vyšetření ukáže, jestli půjde jen o jeden vynechaný večer, nebo o delší výpadek. V neděli povede útok Bostonu Zacha s první formací, kterou zatím nikdo neviděl pohromadě v ostrém utkání. Proti nejslabšímu týmu ligy dostane nejlepší možnou příležitost ukázat, že Bruins nestojí jen na jednom hráči.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek