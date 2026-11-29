Dukla dnes v Horácké aréně vyzve Vsetín, kapitán Čachotský je rekordmanem ligy
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Dukla dnes v Horácké aréně vyzve Vsetín, kapitán Čachotský je rekordmanem ligyZdroj: HC Dukla Jihlava
Článek byl publikován 29.11.2026 14:43
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