CERN porovnává protony s antiprotony. Hledá rozdíl, který může osvětlit převahu hmoty
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CERN porovnává protony s antiprotony. Hledá rozdíl, který může osvětlit převahu hmotyZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 29.11.2026 14:10
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