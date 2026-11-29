Majitel chaty ji na podzim zavře, odjede domů a ve sklepě přehlédne pootevřené okno, aby v lednu po několika mrazivých nocích našel vodoměr s utrženou mosaznou hlavou a vodu na podlaze. Zákon přitom vlastníkům domů i rekreačních objektů ukládá povinnost měřidlo před poškozením chránit. Když vodoměr zamrzne kvůli nedostatečné ochraně, výměnu platí majitel a za porušení povinnosti hrozí pokuta až 10 000 Kč.
Mráz ve sklepě dokáže roztrhnout mosaznou hlavu vodoměru
Takový scénář se v Česku opakuje každou zimu. Stačí nezateplený sklep, kde teplota klesne pod nulu, nebo právě zapomenuté otevřené či rozbité sklepní okno, kterým k potrubí pronikne studený vzduch. Voda v potrubí pak zamrzne, zvětší svůj objem a vytvoří tlak, který dokáže utrhnout i mosaznou hlavu vodoměru.
Vodárny na toto riziko upozorňují před každou zimní sezonou. Poškozená měřidla řeší nejčastěji chataři a chalupáři, kteří objekt v zimě nevytápějí a nejezdí do něj pravidelně, ale zamrzlý vodoměr mívá každý rok i řada majitelů rodinných a bytových domů.
Výměnu poškozeného měřidla platí majitel nemovitosti
Majitel chaty z lednového příkladu pak často narazí na první nepříjemné překvapení. Samotný vodoměr sice patří vlastníkovi vodovodu, tedy vodárně, a ta běžně zajišťuje jeho údržbu i pravidelnou výměnu. Za ochranu měřidla před poškozením ale ze zákona odpovídá odběratel. Tím je vlastník připojeného domu, chaty či pozemku, u bytového domu společenství vlastníků.
Jakmile vodoměr zamrzne a praskne kvůli nedostatečné ochraně, nese veškeré náklady na jeho výměnu i případnou újmu právě odběratel. Nové měřidlo nikdy nemontuje sám majitel ani soukromý instalatér, ale vždy přímo technici provozovatele vodovodu. Takový výjezd s výměnou vodoměru může majitele nemovitosti vyjít na tisíce korun.
Stavební úřad může uložit pokutu až 10 000 Kč
Účtem za práci techniků a nové měřidlo to skončit nemusí. Zákon o vodovodech a kanalizacích považuje zanedbanou ochranu vodoměru před poškozením za přestupek. Stejně posuzuje i situaci, kdy odběratel bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závadu v měření.
Za takový přestupek může stavební úřad uložit fyzické osobě pokutu až 10 000 Kč. Pokud se stejný přestupek opakuje do dvanácti měsíců od nabytí právní moci předchozího rozhodnutí, horní hranice sankce se zdvojnásobuje na 20 000 Kč. Jde o nejvyšší možnou hranici v zákoně, ne o částku, kterou by úřady ukládaly v každém běžném případě.
Zamrzlý vodoměr nesmí majitel sám rozmrazovat
Když už majitel domu nebo chaty najde vodoměr zamrzlý nebo prasklý, postup je podle zákona i vodohospodářů jednoznačný. Závadu je potřeba hned nahlásit provozovateli vodovodu a zavolat jeho techniky. Do samotného vodoměru nesmí odběratel bez souhlasu vodárny nijak zasahovat, protože provozovatel měřidlo zajišťuje proti neoprávněné manipulaci.
Před pokusy o rychlé rozmrazování zamrzlého měřidla varoval pro ČT24 mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava Marek Síbrt. Zároveň připomněl, co je u měřidel uvnitř budov klíčové. „V případě, že vodoměr je umístěn uvnitř nemovitosti, například ve sklepě, měli by lidé zajistit to, aby izolace kolem něj byly zajištěné,“ uvedl Síbrt.
Teplota u vodoměru má zůstat trvale nad nulou
Právě preventivní kontrola před příchodem mrazů rozhoduje o tom, jestli majitel chaty v zimě nebo na jaře najde sklep v pořádku. Vodohospodáři upozorňují, že v místě, kde je měřidlo umístěné, by se teplota měla trvale držet nad nulou, a to i na zazimované chatě. Před zimou je proto důležité zkontrolovat sklepní okna, aby k potrubí nepronikal mrazivý vzduch, a ověřit stav izolace kolem vodoměru.
Ochrana před zimou se týká také vodovodní přípojky, která se při novém zřizování ukládá do nezámrzné hloubky alespoň 1 metr a pod zpevněnými plochami až 1,5 metru.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, ct24.ceskatelevize).