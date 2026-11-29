V létě 1787 se ve Filadelfii sešli zástupci amerických států, aby opravili politický systém mladé republiky. Okna jednacího sálu nechali zavřená a jednali za značného utajení. Nešlo jen o pohodlí nebo slavnostní proceduru. Delegáti museli vyřešit otázku, která mohla rozhodnout o přežití nového státu: jak vytvořit dostatečně silnou společnou vládu a současně zabránit tomu, aby získala moc podobnou panovníkovi, proti němuž se Američané nedávno vzbouřili.
Výsledkem byla ústava podepsaná 17. září 1787. Dokument, který dnes působí jako samozřejmý základ americké politiky, tehdy představoval soubor riskantních rozhodnutí. Delegáti se neshodovali v tom, jak velkou moc má dostat prezident, kdo má zastupovat jednotlivé státy ani jak mají fungovat volby. A některé jejich kompromisy byly hluboce nespravedlivé. Americká ústava proto není příběhem dokonalých zakladatelů, ale příběhem politického experimentu se skutečnými důsledky.
První americká vláda byla na velkou zemi příliš slabá
Po vyhlášení nezávislosti nevznikl hned dnešní federální stát. Spojené státy nejprve fungovaly podle Článků konfederace, které vstoupily v platnost v roce 1781. Jednotlivé státy si ponechaly značnou suverenitu a společný Kongres neměl samostatné možnosti vybírat běžné federální daně ani účinně řídit obchod mezi státy. Při financování společných závazků byl do značné míry odkázán na spolupráci jednotlivých členů konfederace.
Mladá republika tak měla společné zájmy a dluhy, ale jen omezené prostředky, jak je prosazovat. Mezi státy vznikaly spory o obchod, území a finance. Po zkušenosti s britskou korunou mnoho Američanů nedůvěřovalo silné centrální moci; slabost konfederace však ukazovala, že ani opačný extrém není bezpečným řešením. Filadelfský konvent měl původně starý systém upravit, ale během jednání se delegáti rozhodli navrhnout zcela novou ústavu.
Povstání, které připomnělo slabost společné vlády
Na konci 80. let 18. století se nový americký stát potýkal s dluhy, hospodářským napětím a nespokojeností obyvatel. V Massachusetts vyústily spory o dluhy a daně v takzvané Shaysovo povstání, pojmenované po Danielu Shaysovi, jednom z jeho vůdců. Ozbrojené protesty let 1786 a 1787 zesílily obavy, zda stávající politické instituce umějí řešit vnitřní krize bez destabilizace celé republiky.
Nebylo by přesné tvrdit, že právě toto jediné povstání vytvořilo americkou ústavu. Stalo se však jedním z viditelných symptomů slabé konfederace a v debatě o nutnosti silnější společné vlády mělo významné místo. Pro některé současníky představovalo důkaz nebezpečné anarchie, pro jiné upozornění na oprávněnou nespokojenost zemědělců a dlužníků. Už tehdy se proto vedl spor nejen o sílu státu, ale i o to, koho má tato síla chránit.
Velké státy chtěly rozhodovat podle počtu lidí. Malé se bály převálcování
Jedním z nejostřejších sporů bylo zastoupení v Kongresu. Lidnatější státy chtěly vliv odpovídající počtu obyvatel. Menší státy se obávaly, že v takovém uspořádání prakticky ztratí hlas. Kompromis, který se nakonec prosadil, dal Spojeným státům dvě odlišné parlamentní komory: Sněmovnu reprezentantů, jejíž obsazení se váže na počet obyvatel, a Senát, kde má každý stát dva zástupce.
Z tohoto historického rozhodnutí vyplývá i dnešní politický paradox. Dva senátoři z malého státu mají v Senátu stejné hlasovací postavení jako dva senátoři z mnohonásobně lidnatějšího státu. Nešlo o přehlédnutí matematického problému. Šlo o cenu politické dohody mezi státy, které bez takového kompromisu nemusely být ochotné do nové federace vstoupit.
Jak ztroskotala představa, že budou rozhodovat jen velké státy
V květnu 1787 představil Edmund Randolph takzvaný Virginský plán, který spojoval silnější federální instituce se zastoupením odvozeným od počtu obyvatel. Pro lidnaté státy bylo takové uspořádání výhodné, pro menší však hrozilo oslabením jejich hlasu. Proti němu se postavil návrh známý jako Newjerseyský plán, který se snažil zachovat rovné zastoupení států v zákonodárném sboru.
Výsledný Velký neboli Connecticutský kompromis byl politickým obchodem, který se stal trvalým rysem americké ústavy. V dnešních debatách o Senátu se někdy mluví o nerovném zastoupení voličů, jindy o ochraně federální rovnosti států. Obě charakteristiky ukazují na různé stránky téhož rozhodnutí. Senát neměl být jen druhou verzí Sněmovny reprezentantů; měl ztělesňovat skutečnost, že nový stát vzniká ze společenství států s odlišnou velikostí.
Prezident měl být silný, ale neměl se stát panovníkem
Delegáti potřebovali výkonnou moc schopnou skutečně jednat. Úřad prezidenta tak spojil vedení federální administrativy, funkci vrchního velitele a významnou roli v zahraničních vztazích. Současně však vznikly mechanismy, které prezidenta omezují: zákony schvaluje Kongres, financování závisí na zákonodárcích, Senát potvrzuje řadu jmenování a prezidentovo veto lze za přísných podmínek přehlasovat.
Ústava vytvořila také samostatnou soudní větev. Soudní moc se postupně vyvíjela, ale už původní konstrukce předpokládala, že federální vláda nebude jediným nerozděleným centrem politického rozhodování. Její větve měly mít vlastní legitimitu i vlastní nástroje obrany. Tento záměr vysvětluje, proč může americký prezident působit velmi silně, ale zároveň potřebuje jednat s institucemi, které sám neřídí.
Proč neměl prezident vzniknout přímým lidovým hlasováním
Spor o obsazení prezidentského úřadu byl stejně složitý jako debata o Kongresu. Delegáti diskutovali o volbě prezidenta zákonodárci, o různých délkách funkčního období i o možnostech znovuzvolení. Obávali se nebezpečné závislosti exekutivy na Kongresu, ale současně nedůvěřovali jednoduchému soustředění moci do jedné osoby a nedokázali se shodnout na přímé celonárodní volbě.
Výsledkem byl sbor volitelů, jehož dnešní podoba se od původních představ v mnohém liší. Stranické systémy a pozdější ústavní dodatky změnily způsob, jakým se volitelé vybírají a hlasují. Důležité však je, že prezidentská legitimita vznikla odděleně od Kongresu. Prezident tak není jen předsedou parlamentní většiny a svůj mandát neztrácí při každé změně stranického složení zákonodárného sboru. Zároveň však k prosazení části svého programu zákonodárce potřebuje.
Kompromis o otroctví ukazuje temnou stránku vzniku ústavy
Příběh filadelfského konventu by byl zkreslený, pokud bychom mluvili jen o ústavních pojistkách a odvážných myšlenkách. Delegáti zároveň jednali o systému, v němž některé státy udržovaly otroctví. Výsledná ústava obsahovala kompromis, podle kterého se pro účely zastoupení a přímého zdanění započítávaly tři pětiny počtu zotročených lidí. Tito lidé přitom neměli politická práva, jejichž zastoupení tento výpočet nepřímo posiloval. Ústava také do roku 1808 omezila možnost federálně zakázat dovoz zotročených osob.
Taková ustanovení pomohla udržet dohodu mezi státy, ale současně zakotvila hlubokou nerovnost do základu nového politického řádu. Pozdější americké dějiny, včetně občanské války a ústavních dodatků rušících otroctví a rozšiřujících občanská práva, nelze pochopit bez vědomí těchto původních kompromisů. Systém kontrol moci sám o sobě nezaručoval, že bude chránit všechny obyvatele stejně.
Kompromisy přinesly jednotu, ale některé problémy odložily
Ustanovení o třech pětinách se někdy zjednodušeně vykládá jako tvrzení, že ústava považovala zotročeného člověka za tři pětiny osoby. Ve skutečnosti šlo o pravidlo výpočtu pro zastoupení a přímé daně; právě tím však poskytovalo otrokářským státům politický vliv odvozený od lidí, kterým bylo upřeno právo svobodně se rozhodovat. Výsledkem bylo posílení jejich zastoupení, aniž by se samotní zotročení lidé mohli politicky bránit.
Stejně tak dohoda o dovozu zotročených lidí do roku 1808 nebyla neutrálním administrativním detailem. Ukazovala, jak hluboce otázka otroctví rozdělovala státy a jak byli delegáti ochotni část konfliktu odložit, aby vůbec dosáhli shody o společné vládě. Ústava tedy současně vytvořila důmyslné pojistky proti koncentraci moci a ponechala miliony lidí mimo jejich skutečnou ochranu. Tento rozpor není poznámkou pod čarou, ale součástí mechanismu, který vysvětlujeme.
Ani podpis ústavy ještě neznamenal, že ji Američané přijmou
Po skončení konventu čekal návrh další zápas: ratifikace. Ústava měla vstoupit v účinnost po schválení devíti ze třinácti států. Zastánci silnější federace, označovaní jako federalisté, argumentovali potřebou účinné vlády. Odpůrci se obávali koncentrace moci a nedostatečné ochrany práv. Součástí přesvědčování veřejnosti byly slavné eseje známé jako Federalist Papers.
Ústavní text byl nakonec ratifikován a nová federální vláda začala fungovat v roce 1789. Brzy následovalo prvních deset dodatků, známých jako Bill of Rights, které chránily vybraná práva a svobody. Ani tím však vývoj americké ústavy neskončil. Další dodatky a soudní rozhodnutí postupně proměňovaly její výklad i okruh lidí, kteří se mohli skutečně podílet na politickém životě.
Zakladatelé Spojených států se pokusili vyřešit dvojí problém: slabá vláda nedokáže zemi účinně řídit, příliš silná zase může ohrozit svobodu. Nezanechali po sobě dokonalý stroj, který odstraní politické konflikty. Zanechali soustavu institucí, v níž konflikty probíhají podle stanovených pravidel. Jejich původní spor tak přetrvává dodnes pokaždé, když se prezident, Kongres, soudy a jednotlivé státy přou o to, kdo má právo rozhodnout.
DALŠÍ DÍLY SERIÁLU ANATMIE MOCI
Zdroje: Kód Enigma [1], National Archives – The Constitution: How Did It Happen? [2], National Archives – Articles of Confederation (1777) [3], National Archives – The Constitution: What Does It Say? [4], National Archives – Constitution of the United States: A History [5], National Archives – Constitution Questions and Answers [6], National Archives – Virginia Plan [7], National Archives – The Bill of Rights: How Did It Happen? [8], img ai generated