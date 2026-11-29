Alena Schillerová má pro politickou kritiku Andreje Babiše jednoduché vysvětlení. Antibabiš. Pokud se opozice začne zajímat o hospodářská odvětví, která by měl premiérův kabinet nově zdanit, ministryně financí ochotně připomene, kolik toho předseda ANO pro politiku obětoval. Včetně majetku, na který si podle jejího líčení nemohou sáhnout ani jeho děti. Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka však neprojevil nad slovy Schillerové patřičné dojetí. Místo soucitu s premiérovou rodinou požadoval odpovědi na otázky týkající se veřejných financí. Ministryně financí mu připomněla údajnou hloupost jeho výroků, on jí na oplátku nabídl výklad ekonomie, při němž se dostalo i na učivo základní školy.
Ministryně financí se rozhořčila kvůli otázce Mariana Jurečky na podnikání spojené s Andrejem Babišem. Vládní koalice připravuje vyšší zdanění některých výdělečných sektorů, premiér již zmínil banky, zbrojařské firmy a další odvětví. Lidovecký politik si proto dovolil připomenout také podnikatelské aktivity spojené s předsedou ANO. „Je tam něco skupina Agrofertu nebo Andreje Babiše se to záhadně netýká?,“ otázal se Jurečka. Schillerová projevila značné rozhořčení. „Hloupé, hloupé. Na co mám reagovat? Na ty hloupé výroky?,“ obořila se na protivníka. Připomínka premiérova podnikání si podle ní nezasloužila věcnou odpověď, nýbrž další výtku. „Ten Antibabiš, ten Antibabiš, pane předsedo, už nikoho nebaví. Vždyť to je prostě tak hloupé. Už si najděte něco jiného,“ vyzvala Jurečku. Ani opakované připomenutí Antibabiše však nezměnilo podstatu jeho otázky. Ministryně měla vysvětlit připravované sektorové daně, místo toho se pustila do obhajoby člověka, jehož jméno se objevilo v souvislosti s výběrem odvětví pro vyšší zdanění.
Schillerová vzápětí předvedla vzornou obhajobu svého stranického předsedy, který se podle jejího líčení kvůli politice připravil o značnou část možností nakládat s vybudovaným majetkem. Na řadu přišly dokonce i Babišovy děti. „Andrej Babiš udělal tolik, aby prostě se vyrovnal se střetem zájmů, aby to, co vybudoval, vlastně de facto se toho zbavil. Nedosáhnou na to ani jeho děti, dokud on neumře,“ prohlásila ministryně. Připomínka budoucího dědictví měla zřejmě posloužit jako dostatečný argument proti dalším otázkám. Jenže Jurečka se nezajímal o to, kdy mohou premiérovi potomci získat přístup k rodinnému majetku. Zajímal se o daně a jejich dopady na jednotlivá podnikatelská odvětví. Schillerová přesto pokračovala výčtem premiérových osobních obětí a přidala další důkaz údajné důslednosti při řešení střetu zájmů. „Prostě Andrej Babiš dokonce, dokonce odchází z jednání vlády, když se cokoliv, byť je to třeba jenom vyhlášky, vyhlášky tam nechodí, nařízení vlády, odchází a řídí to buď Karel Havlíček, nebo já,“ ujišťovala. Ministryně financí tedy může podle vlastního vyprávění převzít řízení části vládních jednání, zatímco premiér opustí místnost. Očekávané příjmy ze sektorových daní však stále nevyčíslila.
Předsedu ANO Schillerová hájila ještě jedním výrokem, kterým Jurečkovi připomněla, že jeho politický protivník rozhodně nehodlá zmizet. „To znamená, on opravdu už nevím, co byste museli, co by musel udělat. No, on byste byli nejradši, kdyby nebyl, ale bude,“ prohlásila. Z otázky na zdanění prosperujících odvětví se stala rozprava o Babišově budoucnosti, dědictví a údajné nepřejícnosti opozice. Jurečka však s premiérovou rodinnou historií nehodlal ztrácet další čas. „Chcete zdanit nějaký sektor, kterému se daří. Tak to on řekl v té citaci. Tak se jenom ptám, jestli to kupříkladu nějaký sektor, ve kterém podniká on,“ vrátil se k původnímu tématu. Připojil další výhradu. „Ne, já jenom jako chci jako rétoricky poukázat na to, jak je to jako zajímavé, že nic z toho, co Andrej Babiš navrhuje za téhle vlády, se netýká žádného typu jeho podnikání. Nevypadá to, že by se mu nedařilo v těch sektorech,“ pokračoval lidovecký politik. Ministryně odpověděla příslibem pozdějšího upřesnění. „Vyčkejte si na to. Tady je celá řada, vy říkáte válka na Ukrajině, já přidávám Hormuz. Prostě ty sektory tady neskutečně, neskutečně prostě bohatnou,“ prohlásila. Výsledkem její vášnivé obhajoby Babiše zůstalo jediné konkrétní sdělení k otázce sektorových daní. Jurečka si má počkat.
Jurečka vytáhl základní školu. Schillerová nabízela víru a naději
Schillerová se při obhajobě připravovaného zdanění bank, zbrojařů a dalších odvětví dostala k podstatně méně jistým odpovědím než při obraně Babišova majetku. Ministryně počítá s dodatečnými příjmy do státního rozpočtu, ale otázku jejich dopadu na zákazníky zatím nedokázala jednoznačně uzavřít. Na možné zdražení výrobků a služeb reagovala ujištěním o zkoumání zahraničních zkušeností. „No já doufám, že věřím tomu a my zkoumáme ty zahraniční zkušenosti,“ prohlásila. Když dostala příležitost vysvětlit, proč by firmy neměly vyšší daňové náklady promítnout do cen, odpověděla dalším příslibem. „Nechte mě, až to, nechte nás, až to projedná koaliční vláda, koaliční rada a pak vláda. Já k tomu vystoupím a budu k tomu mít prostě určitá data, analýzy a tak dále. A tam vysvětlím, proč jsem přesvědčená, že by se to nemělo stát,“ oznámila. Ministryně financí chce zvyšovat daňové příjmy v řádu desítek miliard korun, ale vysvětlení možných dopadů odložila na dobu po jednání koalice. Do té doby musí zákazníkům postačit její naděje, víra a příslib budoucích analýz.
Jurečka podobné ujištění odmítl a ministryni nabídl výklad základních ekonomických vztahů. Při jeho podání rozhodně nepředpokládal nutnost vysokoškolského ekonomického vzdělání. „Kdo je aspoň trošku ekonomicky kompetentní a prošel základní školou, tak ví, že ta firma ten svůj výsledek tvoří tím, že prodává nějaký výrobek a službu nějakému zákazníkovi. Pokud má ta firma odvést na dani jakémukoliv státu výrazně více, tak to zase vždycky promítne do ceny té služby nebo toho výrobku. Ta firma to nikde zázračně ty peníze nebere,“ pustil se do Schillerové. Ministryně, která před několika minutami označila Jurečkovy otázky za hloupé, dostala ekonomické poučení doprovázené připomínkou školní docházky. Lidovecký politik však pokračoval a proti novým plánům ANO vytáhl někdejší Babišovo stanovisko. „To znamená, tady já potvrzuju a souhlasím se slovy Andreje Babiše z roku 2019, že sektorovou daň jakoukoliv zavedete, vždycky ve finále v tom řetězci zaplatí ten český občan, ten český zákazník, ať už je to firma nebo domácnost. To je první věc. Můžete se se mnou o tom přít. Dokažte mi, že to takhle není,“ vyzval Jurečka ministryni financí.
Premiér Andrej Babiš totiž sektorové daně v minulosti odmítal právě kvůli riziku přenesení vyšších nákladů na zákazníky. Jeho někdejší argumentace dostala za Schillerové působení v čele státní pokladny podstatně jiné uplatnění. „Já jenom připomenu, byl to Andrej Babiš, který říkal: ‚Sektorové daně jsou nesmysl, stejně to zaplatí ti lidé.‘ Pamatujete to jeho vystoupení u Václava Moravce v roce 2019, kdy říkal: ‚Jsem proti sektorové dani‘?,“ připomněl Jurečka. K výhradám vůči zdražování připojil také možnost přesunu firem a investic do zahraničí. „Buďto přesídlila to své sídlo a měla daňovou povinnost v jiné zemi, která vůči ní měla výhodnější podmínky, nebo dokonce některé z těch firem, když zvažovaly rozšíření svých výrobních kapacit, tak už to v té zemi neudělaly a šly do jiných států,“ pokračoval. Ministryni adresoval ještě přímé varování. „Vy, jestli toto uděláte neuváženě, tak to prostě povede k těm negativním důsledkům vůči těm lidem. Vy se to dneska snažíte jako lakovat, že ne, ale každý rozumný ekonom vám řekne, že prostě toto jsou rizika v okamžiku, kdy se začne šahat na sektorové daně,“ prohlásil.
Schillerová si ovšem odmítla nechat ekonomickou kompetenci zpochybňovat bez odvetného útoku. Namísto konkrétních propočtů připravované daně vytáhla někdejší daň z mimořádných zisků, kterou prosadila Fialova vláda. „Všechno toto bereme v potaz. To je všechno, co k tomuhle chci říct. A vy jste připomněl, já bych to kdyžtak udělala za vás, ale vy jste připomněl tu vaši slavnou windfall tax a mluvil jste o nějaké ekonomické kompetenci. Tak já vám to nebudu vracet, tu ekonomickou kompetenci, protože všichni si pamatujeme windfall tax,“ odpověděla. Připojila kritiku původně očekávaného výnosu z bankovního sektoru. „Vám se stalo bohužel to, že, a z toho teda já si beru obrovské poučení, takže věřte, že touhle cestou nehodlám jít, že vám ty banky z toho úplně utekly, že jste to postavili tak tu windfall tax, že vám místo 33 miliard zaplatily vlastně 800 milionů,“ pokračovala. Ministryně tedy nehodlá opakovat chyby předchůdců. Na otázku po jistotě, že nové daně nezdraží služby zákazníkům, zůstala u příslibu analýz, které teprve představí.
Babiš sliboval bilion a žádné vyšší daně. Schillerová našla nové výjimky
Jurečka se rozhodl prověřit také sliby ANO, podle nichž měla vláda hospodařit úsporněji a daně nezvyšovat. Předsedovi kabinetu připomněl předvolební ujišťování o finančních rezervách, které údajně stačilo pouze najít a využít. „Ještě před rokem tady Andrej Babiš, Alena Schillerová a další říkali, že v žádném případě daně zvyšovat nebudou, protože oni zařídí to, že budeme ty výdaje státu pokrývat z toho, jak poroste ekonomika, jak se proinvestujeme z dluhů a tak dále. Pan premiér Babiš hovořil tenkrát o jednom bilionu korun, který ví, kde vzít,“ připomněl lidovecký politik. Připojil otázku na osud někdejšího finančního optimismu. „Kde jsou všechny ty velké sliby, jak z té ekonomiky ten jeden bilion korun dokáže jako vzít, když najednou už se baví o těch sektorových daních?“ obrátil se na ministryni.
Schillerová však slib nezvyšování daní začala vykládat podstatně úžeji než původní formulaci vládního programu. „My lidem zvyšovat daně nebudeme. To platí,“ ujistila. Po připomenutí obecného závazku nezvyšovat daně připustila, že doslovný výklad programu tak jednoznačnou výjimku pro podnikatelské sektory neobsahuje. „Jsme v situaci, pokud to takto naprosto jaksi vykládáte jazykově, tak máte pravdu,“ odpověděla. Jurečka jí připomněl, že válka na Ukrajině, na kterou se vláda při vysvětlování ekonomických okolností odvolává, začala dávno před jejím nástupem. „Oni věděli, když šli do vlády a slibovali ty sliby, že ta válka na Ukrajině běží. To věděli, to nebyla nová skutečnost. Pro nás to nová skutečnost byla,“ prohlásil. Následovala otázka, kolik peněz chce kabinet prostřednictvím vyšších daní získat. „Já se ptám paní ministryně, o kolik zvýšíte ty daně? O sto miliard korun? O sedmdesát miliard korun? Zvýšíte takovým způsobem daně v České republice? Ano, nebo ne?,“ naléhal Jurečka. Ministryně odpověděla odhadem. „Budou to nižší desítky miliard, o tom určitě já počítám. My počítáme ale s nějakými úpravami i na výdajové straně. Počítáme o tom, chceme se bavit i o daňových výjimkách. S tím přichází hlavně Motoristé,“ oznámila.
Babišova kniha proti Babišovu rozpočtu. Jurečka vytáhl půjčky na obědy
Další střet vyvolal státní rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Schillerová jej hájila jako investiční, Jurečka jí však připomněl rozdíl mezi investicemi a půjčováním na běžný provoz. Do studia si dokonce přinesl knihu. „A já si dovolím tady paní ministryni ukázat takovou knížku. Nevím, jestli ji někdy četla. Napsal ji Andrej Babiš ‚O čem sním, když náhodou spím‘. A jsou tady hned v úvodu jako moc hezké pasáže. Já je vlastně podepisuju a myslím si, že i ti voliči vaši, kteří to četli, s tím musí souhlasit,“ prohlásil. Následně Schillerové připomněl Babišovo někdejší přirovnání státního hospodaření k rodinnému rozpočtu. „On tady Andrej Babiš říká, že přece normální rodina, normální firma se nezadlužuje na běžné provozní věci, že se případně zadlužuje jenom na to nejzásadnější. A těch sto miliard korun z toho vašeho deficitu je opravdu běžný provoz tohoto státu. To je, jak kdyby si rodina začala půjčovat na běžné obědy, na kafe, které si dá,“ pokračoval Jurečka. Babišovy rady o zadlužování tedy ministryně financí vyslechla v souvislosti s rozpočtem připraveným jejím vlastním ministerstvem.
Jurečka připomněl také předvolební slib ANO každoročně snižovat výdaje na provoz státu. „Paní ministryně, vy jste měli v programu hnutí ANO strana tři: ‚Každý rok snížíme výdaje státu o pět procent.‘ Mezitím už máte vlastně druhý rozpočet, je zvyšujete o více jak jedenáct procent,“ vyčetl Schillerové. Ta se bránila rekordními kapitálovými výdaji. „Dvě stě devadesát jedna miliard na investice je skutečně historicky nejvyšší číslo. Je tam o padesát miliard meziročně více,“ prohlásila. Připomněla rovněž údajné nedostatky po předchozím kabinetu. „My tady lepíme díry po jejich vládě, například zdravotnictví, například školství, ale to jsou fakta,“ ujišťovala. Lidovecký politik se však vrátil k rozporům mezi vládním programem a skutečnými rozpočtovými výdaji. „Vy si z toho berete jenom to, co se vám hodí. Když se vám to hodí, to se zaklínáte programem. Když se to nehodí, to jste potichu. To najednou jako by ty sliby nebyly a jedete dál,“ vpálil Schillerové.
Ministryně financí přesto trvala na stoprocentní jistotě ohledně schválení rozpočtu, ačkoli Miroslav Ševčík již veřejně oznámil, že navrhovaný schodek nepodpoří. „Já jsem úplně jistě přesvědčena, že ten rozpočet projde. Já dokonce věřím, že budou hlasovat i ti poslanci koaliční, kteří se zdrželi v prvním čtení,“ prohlásila Schillerová. Na další dotaz svou jistotu potvrdila. „Ne, máme ji, stoprocentně ji máme. Já jsem na každé koaliční radě, já se s kolegy o tom bavím,“ ujistila. Pochlubila se rovněž komunikací se Ševčíkem. „S panem docentem mluvím, teď mi volal, než jsem sem jela do studia,“ oznámila. Ani opakované veřejné odmítnutí rozpočtu ze strany koaličního poslance její přesvědčení nenarušilo. „Já jsem úplně přesvědčena, naprosto neochvějně, že ten rozpočet projde,“ prohlásila.
Schillerová vytáhla exekutory. Jurečka jí vrátil švarcsystém a neplněné sliby
Závěrečné ostřejší výměny se týkaly sociálních dávek, zaměstnanosti a exekucí. Jurečka odmítl opakované obviňování bývalé vlády z problémů, které současný kabinet dosud nevyřešil. „Vy se fakt chcete po roce, co jste u vlády, vymlouvat na předchozí vládu? Já kdybych byl ministr a když jsem byl v minulosti, já jsem se fakt nevymlouval ani třetí měsíc na vás,“ ohradil se. Připomněl také změny superdávky, které podle něj koalice odmítla včas prosadit. „Nevymlouvejte se teďka na to, když jste to nedělali a nesledovali jste si po roce, po roce, safra, po roce, to, jakým způsobem to zvládáte nebo nezvládáte. To fakt nemůžete házet na mě. To nemyslíte vážně,“ vzkázal ministryni. Schillerová však měla připravenou vlastní výtku. Jurečkův pozměňovací návrh označila za zvýhodnění exekutorů a nijak neskrývala rozhořčení. „Vy víte, že jste mě vytočil tenhle týden neskutečně, a to si myslím, že celkem se dokážeme i spolu bavit, ale vytočil jste mě,“ obrátila se na lidoveckého politika. Přidala obvinění z lobbování. „Vy místo toho přijdete s pozměňovacím návrhem, kde lobbujete, kde jste se stal patronem exekutorů,“ prohlásila. Jurečka jí na oplátku připomněl vládní postup při změnách pravidel zaměstnávání. „Vy jste přišli s návrhem legalizace švarcsystému v této zemi. Vy jste na vládě pro to hlasovali, včetně vašeho premiéra,“ upozornil. Vrátil se také k pozdějšímu obratu vládní koalice. „Proč jste to tady dva a půl měsíce obhajovali a teď na poslední chvíli ve sněmovně pod tlakem premiéra to otáčíte? To jsou ty momenty, kdy vy vládnete fakt chaoticky. Tohle lidi nechtěli,“ dodal Jurečka.
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