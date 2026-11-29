Na talíři vypadají skoro cukrářsky, přitom kolem nich není zdaleka tolik práce, jak by se mohlo zdát. Věnečky z listového těsta peču hlavně tehdy, když má být ke kávě něco pěkného, ale do klasického odpalovaného těsta se mi zrovna nechce. Stačí dva pláty listového těsta, vanilkový krém s mascarpone a pár mandlových plátků navrch. Výsledek je křehký, jemný a bez zbytečného napětí u trouby.
Na tomhle receptu mě baví hlavně jeho nenápadná praktičnost. Vypadá svátečně, ale člověk u něj nemusí mít pocit, že skládá cukrářskou zkoušku. Klasické
věnečky z odpalovaného těsta jsou samozřejmě krásné, jenže ne vždycky je nálada hlídat teplotu trouby a čekat, jestli těsto vyskočí tak, jak má. Tady je postup přímočařejší. Dva pláty udělají věnečkům listového těsta slušnou výšku, nahoře vznikne křupavá mandlová vrstva a uvnitř čeká krém, který drží tvar, ale nepůsobí těžce.
Můj tip zní: Krém si klidně připravte dopoledne, případně už den předem. Pak už jde jen o pečení, rozkrojení, naplnění. A káva může na stůl. Recept na domácí věnečky z listového těsta
Počet porcí: přibližně 10 až 12 věnečků Ingredience pro přípravu 2 pláty listového těsta 1 vejce na potření 3 až 4 lžíce plátků mandlí 500 ml mléka 1,5 balení vanilkového pudinku 2 až 3 lžíce cukru krupice do pudinku 125 g másla, povoleného 1 lžíce moučkového cukru 250 g mascarpone 2 až 3 malé panáky vaječného koňaku moučkový cukr na posypání Postup přípravy křehkých věnečků z listového těsta
1. Začněte
vanilkovým krémem, protože potřebuje čas na vychladnutí. Z 500 ml mléka, 1,5 balení vanilkového pudinku a cukru krupice uvařte hustší pudink. Míchejte ho opravdu průběžně, hlavně u dna, kde se umí rychle přichytit.
2. Uvařený
pudink přesuňte do misky. Na povrch přitiskněte potravinářskou fólii, aby se neudělal škraloup, a nechte ho úplně vystydnout. Z lednice si mezitím vyndejte máslo, aby stihlo povolit.
3. Troubu zapněte na
200 °C. Oba pláty listového těsta dejte na sebe a jemně je přimáčkněte. Jen lehce, není potřeba je úplně zploštit.
4. Z těsta vykrajujte kolečka nebo rovnou věnečky. Chcete-li klasický tvar, nejdřív vykrojte větší kolečko a potom uprostřed menší otvor. Připravené kusy přeneste na plech s pečicím papírem.
5. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem a posypte plátky mandlí. Po upečení budou věnečky hezčí na pohled a vrchní část příjemně křupne.
Křehký kremeš z listového těsta: Pod zlatavým povrchem se ukrývá hebký vanilkový krém a nadýchaná šlehačka
6. Plech dejte do vyhřáté trouby a pečte zhruba
20 minut, dokud těsto nevyběhne a nezezlátne. Posledních pár minut se vyplatí nakouknout častěji, protože trouby se v tomhle umí lišit.
7. Upečené věnečky přesuňte na mřížku a nechte vychladnout. Potom je opatrně vodorovně rozřízněte pilkovým nožem, aby se vrstvy zbytečně nelámaly.
8. Do mísy dejte
povolené máslo a 1 lžíci moučkového cukru. Vyšlehejte je do světlé pěny a postupně zašlehávejte vychladlý pudink.
9. Nakonec přijde
mascarpone a vaječný koňak. Krém prošlehejte už jen krátce, aby zůstal hladký a pevný. Pokud se vám zdá řidší, dejte ho na chvíli do lednice.
10. Hotovým
krémem naplňte spodní poloviny věnečků. Lžící to jde také, ale zdobicí sáček udělá úhlednější výsledek, zvlášť když mají jít na stůl pro návštěvu. Foto: Cooky.cz, Náplň na spodní část věnečků naneste zdobícím sáčkem, lze ale použít i lžíci.
11. Přiklopte vrchní částí, lehce poprašte
moučkovým cukrem a podávejte dobře vychlazené. Nejlépe chutnají v den naplnění, v lednici ale zvládnou i druhý den. Foto: Cooky.cz, Věnečky podávejte dobře vychlazené, poprášené moučkovým cukrem. Redakční tip a ještě pár rad na závěr Chcete-li krém jemnější, přilévejte vaječný koňak po částech a sledujte hustotu. Mascarpone se podle značky nechová vždycky stejně. Listové těsto krájejte vychlazené. Jakmile povolí a zahřeje se, hůř se s ním pracuje a v troubě nemusí tak pěkně lístkovat. Na rozříznutí upečených věnečků se mi nejvíc osvědčil pilkový nůž. Křehké vrstvy tolik nemačká a řez je čistší. Když mají věnečky působit slavnostněji, dávám krém do sáčku s řezanou špičkou a stříkám ho ve dvou řadách. Vypadá to upraveněji, i když samotný recept je pořád dost pohodový.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková