Kočka, která nikdy nevstoupila do skutečné laboratoře
V roce 1935 už kvantová mechanika patřila k nejúspěšnějším fyzikálním teoriím. Dokázala popisovat chování elektronů a atomů způsobem, který klasická fyzika nedokázala nabídnout. Úspěch výpočtů ovšem neznamenal shodu v tom, co matematický popis skutečně říká o realitě. Právě nad tím přemýšlel rakouský fyzik Erwin Schrödinger, jeden ze zakladatelů nové teorie.
Ve svém článku o tehdejší situaci kvantové mechaniky navrhl uzavřít imaginární kočku do krabice s přístrojem, jehož reakce závisí na radioaktivním rozpadu. V původním scénáři měl mechanismus v případě rozpadu způsobit smrt zvířete. Experiment se však nikdy neměl skutečně provést: byl myšlenkovou zkouškou důsledků teorie. Pokud se na celek bez dalšího použije kvantový popis, vyjde zvláštní kombinace stavů odpovídajících živé a mrtvé kočce.
Schrödinger se tím nepokoušel přesvědčit svět, že domácí zvířata jsou běžně živá a mrtvá současně. Ukazoval, jaký problém vzniká, když se matematické vlastnosti mikroskopického systému přenesou bez vysvětlení na předměty každodenního světa.
Co je vlastně kvantová superpozice
V běžném světě někdy nevíme, jaký stav nějaký předmět má. Zavřená obálka může obsahovat jednu ze dvou fotografií a do jejího otevření nevíme kterou. To však neznamená, že fotografie fyzikálně existují jako zvláštní směs obou možností. Jde pouze o naši neznalost.
Superpozice v kvantové mechanice je něčím jiným. Kvantový stav může být matematicky vyjádřen jako kombinace několika možných stavů, jejichž složky se mohou projevovat interferencí. Právě interferenční jevy ukazují, proč superpozici nelze jednoduše přeložit jako obyčejnou nejistotu pozorovatele. V eksperimentech získáme při jednotlivém měření určitý výsledek, ale předpovědi pravděpodobností závisejí na kvantovém stavu celku.
Schrödingerův model propojuje kvantovou událost s měřicím přístrojem a nakonec s makroskopickým důsledkem. Jestliže matematika pracuje s oběma možnostmi rozpadu, jak přesně vzniká jednoznačný výsledek, který pozorujeme? To je jádro problému měření, nikoliv tvrzení, že vědec může doma skladovat napůl živou kočku.
Einstein, provázání a další nepříjemné otázky
Schrödingerův článek nevznikl ve vzduchoprázdnu. V témže roce Albert Einstein, Boris Podolsky a Nathan Rosen zformulovali známý argument zpochybňující úplnost kvantového popisu. Jejich práce nastolila otázky kolem vlastností částic, které spolu dříve interagovaly a které lze později měřit na vzdálených místech. Schrödinger v této debatě rozvíjel pojem kvantového provázání.
Problém nebyl pouze filozofickou hádkou o slovech. Fyzici se snažili rozhodnout, zda popis prostřednictvím vlnové funkce zahrnuje vše potřebné, nebo zda chybí další vysvětlení toho, co při měření nastává. Kočka představovala přístupný, ale záměrně provokativní obraz. Její osud závisel na kvantovém procesu, takže nebylo možné ignorovat důsledek, který by čistě formální popis mohl mít pro velký objekt.
Proč v běžném světě podobné kočky nepozorujeme
Od Schrödingerových dob fyzika výrazně pokročila v pochopení interakce kvantových systémů s okolím. Významnou roli hraje dekoherence: kvantový systém se propojuje s prostředím, například se zářením či molekulami vzduchu, a možnost pozorovat interferenci mezi makroskopicky odlišnými složkami se velmi rychle ztrácí. U velkých objektů je tento proces nesmírně účinný.
Dekoherence pomáhá vysvětlit, proč svět stolů, přístrojů a koček vypadá převážně klasicky, ačkoli jeho mikroskopické součásti podléhají kvantovým zákonům. Neřeší však sama o sobě všechny otázky o tom, proč pozorujeme jeden konkrétní výsledek. Různé interpretace kvantové mechaniky stále nabízejí různé odpovědi. Některé pracují s kolapsem vlnové funkce, jiné s větvením výsledků či dalšími fyzikálními předpoklady.
Z paradoxu se stala technická otázka současnosti
Nejde už jen o dávnou akademickou diskusi. Kvantové počítače a senzory využívají superpozici a provázání, ale zároveň bojují s nežádoucími interakcemi s okolím. Pochopit, jak udržet kvantový stav dostatečně dlouho, patří k hlavním výzvám jejich vývoje. Paradox kočky tak dnes nepřímo připomíná také technický problém: kde leží hranice mezi kvantovým chováním, které umíme využít, a běžným světem, v němž výsledky pozorujeme jako jednoznačné?
Schrödingerova kočka zůstala slavná právě proto, že v jediném snadno představitelném obraze odhaluje obtížnou otázku. Kvantová mechanika funguje mimořádně přesně; shoda o tom, jak její matematiku vykládat, však není úplná. Kočka nevysvětlila všechno. Přiměla však celé generace fyziků říci přesněji, co vlastně považují za vysvětlení.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Erwin Schrödinger – Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik, Naturwissenschaften 23 (1935) [2], Stanford Encyclopedia of Philosophy – The Einstein-Podolsky-Rosen Argument in Quantum Theory [3], img ai generated