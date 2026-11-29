Obsah článku Pomoc doma může začít jednou návštěvou týdně
Když začne být obtížné nakoupit, připravit si oběd nebo bezpečně zvládnout koupání, může senior využít terénní pečovatelskou službu. Pracovník služby za ním přijde domů a pomůže mu s činnostmi, které si společně dohodnou. Může jít třeba o pomoc s oblékáním, běžný úklid nebo doprovod k lékaři. Rozsah pomoci i úhradu upravuje smlouva s poskytovatelem.
Kolik stojí hodina pečovatelské služby
Maximální úhrady stanovuje § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. V roce 2026 činí strop
165 Kč za hodinu při rozsahu do 80 hodin měsíčně včetně a 145 Kč za hodinu při rozsahu nad 80 hodin měsíčně. Poskytovatel může mít nižší sazbu. U úkonů účtovaných podle času se úhrada vypočítá podle skutečně spotřebovaného času, takže se při kratší návštěvě poměrně sníží.
Pokud pečovatelka přijde dvacetkrát za měsíc vždy na hodinu, vyjde pomoc při nejvyšší sazbě na
3 300 Kč. Při pěti hodinách pomoci denně po dobu dvaceti dnů už jde o 100 hodin za měsíc. Při sazbě 145 Kč za hodinu by úhrada činila 14 500 Kč. Oba příklady počítají pouze s úkony účtovanými podle času.
S úhradou může pomoci příspěvek na péči
Příspěvek na péči je určen lidem, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Lze z něj hradit i pečovatelskou službu. Žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu žadatele. Samotný příspěvek je osvobozen od daně z příjmů.
Stupeň závislosti Měsíční příspěvek pro dospělé v roce 2026 I. Lehká závislost 1 300 Kč II. Středně těžká závislost 5 400 Kč III. Těžká závislost 14 800 Kč IV. Úplná závislost 23 000 Kč při péči ve vybraných pobytových službách, 27 000 Kč v ostatních případech Oběd, dovoz i velký nákup mají vlastní sazby
Vedle úkonů účtovaných podle času stanovuje vyhláška samostatné cenové stropy za jídlo, jeho dovoz, velký nákup a praní prádla. U velkého nákupu se úhrada vztahuje na jeho obstarání. Cenu nakoupených potravin a dalšího zboží hradí klient zvlášť.
Úkon Maximální úhrada v roce 2026 Oběd 135 Kč Celodenní strava, nejméně tři hlavní jídla 290 Kč za den Dovoz nebo donáška jídla 65 Kč za úkon Velký nákup, například týdenní 180 Kč za úkon Praní a žehlení osobního nebo ložního prádla 110 Kč za kilogram Kdo může využít pečovatelskou službu bez úhrady
Podle § 75 zákona o sociálních službách mají na pečovatelskou službu bez úhrady nárok mimo jiné
účastníci odboje, někteří lidé soudně rehabilitovaní po politickém pronásledování a osoby, které splňují zákonné podmínky související se zařazením do táborů nucených prací nebo obdobných zařízení. Nárok mají také pozůstalí manželé a manželky po těchto osobách, pokud jsou starší 70 let. Zákon zahrnuje i rodiny, kterým se současně narodily tři nebo více dětí, a to do jejich čtyř let.
Bez úhrady mohou tito klienti využít například pomoc s hygienou nebo doprovod k lékaři.
Výjimkou je poskytnutá strava, kterou si hradí i lidé s nárokem na bezplatnou službu.
Od ledna 2027 se mohou zvýšit cenové stropy
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje od
1. ledna 2027 zvýšit maximální hodinovou úhradu na 175 Kč při rozsahu do 80 hodin měsíčně včetně a na 155 Kč při vyšším rozsahu. Strop za oběd by vzrostl na 145 Kč, za celodenní stravu na 315 Kč a za dovoz jídla na 70 Kč. Velký nákup by mohl stát až 190 Kč za úkon a praní s žehlením až 120 Kč za kilogram.
K 28. listopadu 2026 jde o návrh po skončení připomínkového řízení. Pokud změna nabude účinnosti, poskytovatelé budou moci podle nových stropů upravit své ceníky. Konkrétní úhrada bude dál záviset na ceníku poskytovatele a sjednaném rozsahu pomoci.
Zdroje článku:
mpsv.gov.cz, mpsv.gov.cz, mpsv.gov.cz, mpsv.gov.cz, mpsv.gov.cz, fajntip.cz
Autor článku:
Veronika Soukupová