Gilgeous-Alexander dal trojku a pak už jen Ware
Tři minuty a čtvrt před koncem v Milwaukee trefil Shai Gilgeous-Alexander trojku, která stáhla ztrátu Oklahomy City na 103:105. Kel’el Ware, center Bucks, vzápětí dorazil míč do koše, Ryan Rollins přidal trojku po přihrávce Ousmanea Dienga a blíž než na čtyři body se už hosté nedostali. Ware skončil s třiceti body, kariérním maximem, a třinácti doskoky. Ve čtvrté čtvrtině dostával míč přímo k obroučce a Thunder na to neměli odpověď.
Dieng je na tom příběhu to nejnepříjemnější. Oklahoma City ho letos v únoru těsně před uzávěrkou vyměnila a v noci na neděli proti ní zapsal 13 bodů, devět doskoků a devět asistencí. Výsledek 111:119 znamenal čtvrtou porážku v řadě, nejdelší takovou sérii klubu za čtyři roky, a bilanci 10–10. Na padesáti procentech úspěšnosti jsou Thunder poprvé od sezony 2022/23.
Zranění berou hvězdy, ale nevysvětlují Milwaukee
Na začátku propadu stojí jediný večer. Při říjnové výhře nad Clippers utrpěl Jalen Williams zlomeninu lýtkové kosti a vykloubil si levý kotník, Cason Wallace si poškodil labrum v levém rameni a Chet Holmgren ucítil bolest v pravém koleni. Klub pak oznámil operace prvních dvou s tím, že je znovu vyšetří ještě před koncem základní části, a u Holmgrena natržení čéškové šlachy a pauzu osm až deset týdnů. V létě navíc Oklahoma City kvůli platům poslala pryč Luguentze Dorta, Aarona Wigginse a Isaiaha Joea, tři hráče z mistrovské sestavy roku 2025.
Jenže s těmito ztrátami měli Thunder 7. listopadu ještě bilanci 8–2. A Milwaukee, které do zápasu vstupovalo s dvěma výhrami a osmnácti porážkami, hrálo bez Tylera Herra, Kylea Kuzmy, Jaimeho Jaqueze i Kasparase Jakucionise. Den předtím prohrálo v Detroitu, zatímco hosté měli dva dny volna. Po přestávce přišlo ještě o Mylese Turnera, kterému klub po zápase oznámil výron v pravém koleni. Přesto třetí čtvrtinu vyhrálo 34:18.
Čtrnáct bodů, které Thunder nechali na čáře
Nejvýmluvnější je pohled na střelbu. Oklahoma City dala z pole o dva koše víc a víc měla i trojek, 18 proti 16. Prohrála na trestných hodech: proměnila pět z devíti, soupeř devatenáct z dvaceti sedmi. Gilgeous-Alexander s 34 body šel na čáru pouze dvakrát, a když byl na hřišti, prohráli Thunder o 24 bodů. Isaiah Hartenstein trefil jednu střelu ze sedmi, Jared McCain jednu trojku z deseti.
Podobně končí i zápasy, které jsou na dosah. V Indianě se Thunder zhruba v poslední minutě a půl dvakrát dotáhli na bod, proti Minnesotě prohrávali jen 104:105, a ani jednou nevyhráli. On SI spočítal, že po startu 8–2 vyhráli do středy jediný ze šesti vyrovnaných konců. Loni v nich měli bilanci 24–10.
Zmizela také jejich hlavní zbraň. Tři sezony po sobě dávali nejvíc bodů v NBA po ztrátách soupeře, minulé úterý byli v téže statistice devatenáctí. „Nemáme prostor pro chybu jako dřív,“ shrnul to Hartenstein pro ESPN. Trenér Mark Daigneault mluvil o tom, že se styl týmu podle dostupné sestavy výrazně změnil a musí se s tím pracovat. Zkouší i dvojici sedmistopých pivotů Hartenstein – Aday Mara, jenže nováček Mara teď kvůli pohmožděné holeni nehraje.
Hvězda, které se v protivětru líbí
Gilgeous-Alexander střílí nejvíc v kariéře, 23,7 pokusu na zápas podle údajů ESPN z minulého úterý, ale méně přesně: z loňských 55,3 procenta spadl na 47,9. „Upřímně, je to vlastně zábava,“ řekl po prohře s Clippers 13. listopadu. „Poslední roky jsme měli vítr v zádech.“ To byla porážka číslo pět, od té doby jich přibylo dalších pět.
Další zkouška přijde v noci na úterý v Brooklynu (5–14) a o dva dny později se s Nets potkají znovu, tentokrát doma. Dva zápasy proti třináctému týmu Východu nic nedokážou, pokud je Thunder vyhrají. Pokud ne, svádět všechno na marodku už bude hodně těžké.
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[1] ESPN – Thunder falter vs. Bucks to lose fourth straight game; [2] AP / ESPN – Kel’el Ware scores career-high 30 points as the Bucks beat the Thunder 119-111; [3] ESPN – Thunder at Bucks, boxscore a záznam hry, 28. 11. 2026; [4] ESPN – SGA embraces adversity as injuries derail Thunder's season; [5] ESPN – Thunder say Chet Holmgren out 8-10 weeks due to knee; [6] ESPN – Holmgren: Thunder departures part of 'business of this game'; [7] AP / ESPN – Timberwolves beat the Thunder 113-106; [8] AP / ESPN – Pacers snap 4-game skid with 125-120 win over Thunder; [9] On SI – OKC Thunder Must Resolve Clutch Woes; [10] AP / ESPN – Former Thunder forward Ousmane Dieng powers Bucks past Oklahoma City; [11] ESPN – Oklahoma City faces Brooklyn, aims to end 4-game skid.