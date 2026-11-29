Tragikomedie Smích se lepí na paty patří k nemnoha filmům, kterým se režisér Hynek Bočan v osmdesátých letech věnoval vedle převážně televizní tvorby. Snímek o dobrosrdečném venkovanovi byl natočen v roce 1986, do kin přišel o rok později a původně měl úplně jiný námět. Natáčení pak poznamenala nečekaná nehoda při úplně poslední scéně.
Pád z lžíce bagru při poslední klapce
Šedesátník a kutil Joska Platejz (Vlastimil Brodský) žije sám v podkrkonošské chalupě plné vlastních vynálezů, vaří pro hajného Fandu (Petr Čepek) i partu dřevařů a kamarádí se s nemocným učitelem Kroupou (Josef Kemr). Poklidný život se mu ale převrátí naruby po návštěvě nevděčných dětí v Praze a po setkání se sympatickou podvodnicí Helenou (Jiřina Bohdalová).
Nehoda přišla právě při scéně, v níž učitel Kroupa stojí na pohybující se lžíci bagru. Kemr chtěl pro větší efekt velebně kynout, a tak si na lžíci stoupl ještě na sáňky. Při pohybu stroje ale ztratil rovnováhu, spadl a těžce si poranil patu. Štáb naštěstí stihl část scény natočit ještě před pádem a právě tenhle záběr diváci vidí hned v úvodu filmu.
Místo chalupáře děda s protiatomovým krytem
Příběh o chalupáři Joskovi vznikal z úplně jiného nápadu. Původní verze filmu se totiž měla točit kolem dědy, který se rozhodne postavit pro svou rodinu protiatomový kryt. Stavba mu ale vůbec nejde od ruky a celý nápad mu navíc neustále rozmlouvá jeho vnuk.
O obsazení hlavní role měl Bočan od začátku vybráno a jinou volbu než Brodského nehledal. Společně se scenáristou Pavlem Fialou ho proto přizval už k psaní scénáře, aby herec mohl přímo vnášet vlastní návrhy a upravit si dialogy podle svých představ.
Volná ruka pro improvizaci
Otevřený přístup si režisér udržel i před kamerou. Ještě před spuštěním prací se s týmem domluvil, že herci mohou libovolně improvizovat, pokud zůstanou v duchu scénáře. Štáb za kamerou se předem psychicky i fyzicky připravil na to, že se děj občas odchýlí od napsaného textu, a herci toho během natáčení několikrát využili.
Chalupa plná vynálezů i únos učitele bagrem
Joskova podkrkonošská chalupa vypadá zvenku docela obyčejně, uvnitř je ale plná jeho vynálezů. Přímo světnicí protéká potok, v nádrži plavou pstruzi, spotřebiče pohání větrná elektrárna a nezvané hosty hned po otevření dveří vyleká zvedající se figurína jménem Albert. Kutil se navíc neostýchá sáhnout po netradičních nápadech ani kvůli kamarádům, takže společně s hajným Fandou unesou oknem pomocí bagru nemocného učitele Kroupu, kterého manželka nechce pouštět z domu.
Vedle kutilství má Joska slabost i pro ženu, kterou zná jen z útržků v krabičkách viržinek, kam se podepisují balířky cigár. Nejvíc ho okouzlí jistá Borodyová a s Kroupou se opakovaně přou, jestli je to blondýna, nebo ohnivá brunetka. Když za ní ale nakonec vyrazí na Slovensko, zjistí, že se jeho „radarový nos“ spletl, protože jde o mladou blondýnku. Zklamání mu přinese i sympatická Helena, ze které se vyklube tři roky hledaná podvodnice Anna Housková, přesto jí však Joska při návštěvě ve vězení nabídne sňatek.
Tragikomedii Smích se lepí na paty uvede Nova Cinema zítra od 11:55. Zhlédnout snímek mužete i dnes na Nově s pomocí zpětného přehrávání.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovyprehled, csfd, cs.wikipedia).