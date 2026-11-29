Podle informací, které 24. listopadu zveřejnil britský deník Financial Times, čekalo na povolení k převozu na Ukrajinu přibližně 60 střel pro systémy Patriot. Část z nich se nachází ve vojenských zásobách evropských zemí. Jelikož jde o zbraně americké výroby, potřebují jejich držitelé k předání Ukrajině souhlas Washingtonu. Podle zdrojů obeznámených se situací některé dodávky nabraly několikaměsíční zpoždění.
Zelenskyj se k informacím deníku vyjádřil během společné tiskové konference s maďarským premiérem Péterem Magyarem. Potvrdil existenci dohody o dodání 48 střel, vyšší počet uváděný britským deníkem však nepotvrdil. „Hegseth ji bohužel ještě nepodepsal, takže to závisí výhradně na něm,“ uvedl podle serveru RBC-Ukraine.
Americké ministerstvo obrany v reakci na dotazy Financial Times sdělilo, že se jeho politika týkající se podpory Ukrajiny nezměnila. Ke konkrétním dodávkám se však podrobněji nevyjádřilo. Agentura Reuters uvedla, že informace britského deníku nemohla nezávisle ověřit.
Zelenskyj navrhl spojencům výměnu raket
Ukrajinský prezident se již během listopadového jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny ve formátu Ramstein obrátil na spojence s návrhem, který by podle něj mohl urychlit dodávky munice. Partnerské země by Ukrajině poskytly střely pro systémy Patriot a IRIS-T ze svých současných zásob. Kyjev by jim je následně nahradil nově vyrobenými střelami, které si již objednal.
„Nejde o dar. Jde o výměnu,“ uvedl Zelenskyj v projevu zveřejněném na oficiálních stránkách ukrajinského prezidenta. Podle něj by tak partnerské státy mohly v budoucnu obnovit své zásoby, zatímco Ukrajina by získala potřebnou munici dříve, než výrobci dokončí nové objednávky.
Ve středu 25. listopadu Zelenskyj oznámil, že listopadové jednání spojenců přineslo mimo jiné příslib více než 700 milionů dolarů na nákup prostředků protivzdušné obrany prostřednictvím iniciativy PURL. Současně však připustil, že se Washingtonu dosud nepodařilo dodávky urychlit. Ukrajina přitom před příchodem zimy řeší rozsáhlé škody na energetické infrastruktuře, především v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti.
Na další americké střely si Ukrajina může počkat několik let
Spojené státy v říjnu schválily také možný prodej dalších 500 střel pro systémy Patriot v hodnotě přibližně 2,1 miliardy dolarů. Podle agentury Reuters se však s jejich dodávkami počítá až na začátku příštího desetiletí. Ukrajina proto vedle nových objednávek usiluje především o získání munice, kterou již mají spojenecké země k dispozici.
Kyjev zároveň pracuje na vývoji vlastního systému obrany proti balistickým raketám v rámci programu Freyja, do něhož se zapojili také zahraniční partneři. Zelenskyj 25. listopadu oznámil, že první prototypy by podle současného harmonogramu měly vzniknout a projít zkouškami během nadcházející zimy.
Zdroje: ukrinform.net, president.gov.ua, investing.com