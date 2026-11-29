Bartosz Malinowski koupil 13. 12. 2024 na polském Amazonu dvouterabajtový SSD Kingston KC3000. Disk ale brzy začal vykazovat poruchy, a tak ho v rámci reklamace vrátil. Amazon reklamaci uznal, vrátil mu peníze a Malinowski měl za to, že je vše vyřízené. Jenže 9. 11. 2026, zhruba 23 měsíců po nákupu, ho kontaktoval neznámý muž z Německa. Tvrdil, že disk koupil přes eBay od německé firmy Talk-Point, připojil ho k počítači s Linuxem a bez jakéhokoli speciálního softwaru na něm našel rodinné fotografie, kopie dokladů totožnosti, finanční záznamy i pracovní soubory. Malinowski tomu nejprve nevěřil a podezíral cizince z podvodu. Ten mu však následně poslal ukázky jeho vlastních soukromých snímků. Tím veškeré pochybnosti zmizely.
Disk, který měl skončit ve šrotu, putoval dál
Klíčovým detailem celé kauzy je, že prodávajícím nebyl žádný externí obchodník z Amazon Marketplace, ale přímo Amazon. Dokládá to potvrzení o nákupu, které Malinowski poskytl polskému serveru Antyweb. Vrácený disk se tedy dostal z Amazonova skladu do řetězce sekundárního prodeje a nakonec skončil u firmy Talk-Point, která ho nabídla na eBay. Přesný průběh této cesty, tedy zda disk prošel přes likvidačního partnera, zpracovatele vratek nebo jiného prostředníka, však není veřejně doložen.
Doložené je ale něco jiného: Amazon má vlastní veřejně dostupnou Memory Wipe Program Policy. Ta u vrácených zařízení s nevolatilní pamětí, která nesou známky používání, výslovně požaduje smazání zákaznických dat před dalším prodejem nebo jiným naložením se zařízením. V případě Malinowského disku k tomu zjevně nedošlo. Německý kupující nepotřeboval žádný forenzní nástroj ani zásah do firmwaru. Stačilo disk připojit k počítači a otevřít jeho souborový systém. Na disku se nacházelo přibližně 658,5 GB dat v běžně čitelné adresářové struktuře.
Amazon mlčel, pak přiznal selhání
Malinowski incident nahlásil Amazonu hned v den, kdy se o něm dozvěděl. Dostal potvrzení, že případ převzal právní a privacy tým. Ani po týdnu však neměl žádnou konkrétní odpověď. Proto se 16. 11. 2026 rozhodl zveřejnit celý příběh na síti X. Teprve poté se k incidentu vyjádřilo tiskové oddělení Amazonu prostřednictvím polského serveru Telepolis. Stanovisko bylo stručné: ochrana soukromí zákazníků je prioritou, případ se vyšetřuje a „takové selhání se stát nemělo“.
Německý kupující, který Malinowského kontaktoval, podle dostupných informací jednal v dobré víře. Původního majitele nejen upozornil, ale incident nahlásil také příslušnému německému úřadu pro ochranu osobních údajů. Malinowski mezitím podal podnět k polskému úřadu UODO. Podle GDPR tak Amazon Europe Core S.à r.l., lucemburská společnost, pod kterou spadá jak amazon.pl, tak amazon.de, může čelit přeshraničnímu šetření. Podobný případ už má precedent: lucemburská CNPD v minulosti vedla proti stejné společnosti rozsáhlé řízení podle GDPR. Maximální výše pokuty podle nařízení činí 20 milionů eur, nebo 4 % celosvětového ročního obratu, podle toho, která částka je vyšší.
Co to znamená pro každého, kdo vrací elektroniku
Případ Malinowského není příběhem o hackerech ani o sofistikovaném kybernetickém útoku. Ukazuje, že vrácené zařízení obsahující osobní data může projít celým logistickým řetězcem, aniž ho kdokoli před dalším prodejem vymaže. A toto riziko se zdaleka netýká jen Amazonu.
České e-shopy k problému přistupují různě, ale výsledek může být podobný. Alza ve svém reklamačním řádu doporučuje před odesláním zařízení zálohovat a osobní data smazat, případně ho uvést do továrního nastavení. Mall radí zálohovat data, odhlásit účty a upozorňuje, že zařízení uzamčená uživatelem může vrátit k odblokování. Oba obchody tak přenášejí hlavní odpovědnost za přípravu zařízení na zákazníka. Žádný z nich však veřejně nepopisuje vlastní interní postupy pro bezpečné mazání dat v případě, že se vrácené zařízení dostane zpět do prodeje.
Co když ale disk nefunguje a data z něj nelze smazat? Právě do takové situace se dostal Malinowski: reklamoval totiž porouchané zařízení.
Jak se bránit, i když disk nefunguje
Pokud SSD funguje alespoň natolik, že ho systém rozpozná, existuje několik možností, jak data bezpečně odstranit:
- Secure Erase / Sanitize – příkazy na úrovni firmwaru, které umožňují data bezpečně odstranit, případně kryptograficky zneplatnit. U NVMe disků, jako je Kingston KC3000, lze příslušné funkce využít prostřednictvím kompatibilního nástroje nebo prostředí BIOS/UEFI. Konkrétní možnosti závisí na podpoře daného disku a použitého softwaru.
- Cryptographic Erase – pokud disk podporuje hardwarové šifrování, lze data znepřístupnit zničením šifrovacího klíče. Samotná data sice zůstanou uložená na paměťových čipech, bez klíče je však nebude možné přečíst.
- Ověření – po provedení mazání je vhodné ověřit, zda operace proběhla úspěšně a zda disk skutečně neobsahuje přístupná uživatelská data.
Rychlý formát nestačí. Odstraní pouze informace o souborech a oddílech, nikoli nutně samotná data uložená na disku.
A co když disk vůbec nereaguje? Podle doporučení NIST SP 800-88r2 může být v takovém případě nutná fyzická destrukce média, například skartace nebo jiný způsob úplného zničení paměťových čipů. Pouhé provrtání nebo částečné poškození nemusí zaručit, že data nebude možné obnovit. V praxi tak může být nutné zvážit, zda má smysl reklamovat porouchaný disk obsahující citlivá data, nebo zda je bezpečnější se ho zbavit a případně se vzdát nároku na vrácení peněz.
Malinowski měl štěstí, že narazil na člověka, který se rozhodl ho kontaktovat. Kdyby se německý kupující neozval, nikdy by se nedozvěděl, že jeho doklady, rodinné fotografie a finanční záznamy kolují dál na disku, který měl být dávno vyřazen z provozu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík