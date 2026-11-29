Letošní titul Stavba roku Královéhradeckého kraje získal Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou ve Stěžerách u Hradce Králové. Porotce oslovila také přestavba bývalého lázeňského domu v Broumově na Náchodsku na knihovnu, nová křižovatka Mileta či Hotel Break & Tenis resort v Hradci Králové. ČTK to sdělili zástupci hejtmanství. Do 23. ročníku krajské soutěže se přihlásilo 26 projektů.
"Vítězný hospic ve Stěžerách spojuje výjimečné architektonické řešení s důležitým společenským posláním. Kraj na stavbu přispěl 63 miliony korun," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Hospic ve Stěžerách postavila Oblastní charita Hradec Králové. Hospic získal také první místo v kategorii Sociální a zdravotní zařízení. Celkové náklady na vybudování hospice byly zhruba 200 milionů korun, z toho na samotnou stavbu asi 180 milionů. Na financování se podílela řada institucí včetně kraje, města Hradec Králové, státu, ale i soukromých dárců či firem.
"Stavba hospice je koncipována jako jednopodlažní elipsa odkazující na koloběh života, k jehož uzavření v těchto prostorách dochází. Dvoupodlažní klínovitá část graduje duchovním prostorem, místem důležitým pro klienty i jejich doprovod," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.
Městská knihovna Broumov v památkové zóně získala první místo v kategorii Ostatní. Dům sloužil původně jako lázeňský dům, později jako ubytovna. "Druhé až čtvrté patro nyní patří zbrusu nové městské knihovně. V prvním patře je zrekonstruovaná školní jídelna," uvedl Lechmann.
Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získala křižovatka Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové. Porota ocenila kompletní přestavbu původní nevyhovující městské křižovatky za více než 630 milionů korun na moderní kapacitní dopravní uzel.
Zvláštní cenu poroty získal sportovní areál v jihovýchodní části Hradce Králové Hotel Break & Tenis resort SKHK. Původní areál venkovních kurtů s menším sociálním zázemím prošel celkovou modernizací.
V kategorii Sociální a zdravotní zařízení získala čestné uznání stavba pavilonu krajské nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, který soustředil klíčová zdravotnická pracoviště nemocnice. Porota ocenila i záchranu bývalé správní budovy textilního koncernu rodiny Hirschových v Hořicích na Jičínsku, ve které našly zázemí sociální služby.
"V kategorii Inženýrské stavby bylo uděleno pouze čestné uznání, a to získala Vodní nádrž Kozlák. Revitalizace vodoteče a dvou polních cest v okolí Lužce nad Cidlinou představuje komplexní krajinářské opatření," uvedl Lechmann.
Čestné uznání v kategorii Ostatní stavby si odnesla modernizace a rekonstrukce budovy C Univerzity Hradec Králové na náměstí Svobody v Hradci Králové.
Soutěž vyhlašuje kraj ve spolupráci s odbornými komorami a svazy. Přihlášeny mohly být dokončené stavby z území kraje s kolaudací či zkušebním provozem mezi lety 2023 a 2026 od bydlení přes občanskou vybavenost až po dopravní a inženýrské stavby.