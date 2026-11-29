Když se před Vánoci doma začne trochu kupit provoz a trouba už jede skoro na směny, vracím se k nepečenému cukroví. Rafaelo kuličky dělám nejčastěji právě v takových dnech. Jsou rychlé, stačí na ně pár surovin a díky mandli uvnitř mají to malé křupnutí, které je posune dál než obyčejné kokosové kuličky. Na tácu vypadají svátečně, přitom s nimi není žádná velká práce.
Na tomhle receptu je praktické i to, že ho můžete udělat dopředu. V chladu se hmota zpevní a chuť se srovná. V domácích receptech na
se nejčastěji opakuje základ z Rafaelo kuličky kondenzovaného mléka a kokosu. Někdo nechává směs odpočívat přes noc, jiný jen pár desítek minut. Já do ní dávám i máslo. Hmota je potom jemnější a při tvarování tolik nezlobí. Malá poznámka z kuchyně: ruce si lehce namočte studenou vodou, kuličky pak nepřilepují každým druhým pohybem. Recept na nepečené Rafaelo kuličky s jemnou kokosovou hmotou
Doba přípravy: 20 minut + chlazení Počet porcí: asi 22 až 26 kuliček Odpočinek v chladu: nejméně 2 hodiny Ingredience pro přípravu 1 plechovka slazeného kondenzovaného mléka 50 g másla 180 g strouhaného kokosu do hmoty 30 až 50 g strouhaného kokosu na obalení 100 g mandlí Postup přípravy jemných Rafaelo kuliček
1. Začněte
mandlemi. Nasypte je do misky, zalijte vroucí vodou a nechte asi 5 až 10 minut stát. Potom vodu slijte a mandle oloupejte. Kdo chce chuť výraznější, může je ještě krátce opražit nasucho na pánvi. Pak je ale nechte úplně vychladnout.
Zdroj: Katka My Irish Life, Spařené a oloupané mandle nechte úplně vychladnout.
2. Do menšího kastrůlku dejte
máslo a na mírném plameni ho rozpusťte. Jen rozpustit, nic víc. Nemá se smažit ani chytat hnědou barvu.
3. Do mísy nalijte
kondenzované mléko, přidejte rozpuštěné máslo a rozmíchejte do hladké směsi. Pak postupně přisypávejte 180 g kokosu. Míchejte, dokud nevznikne hustá hmota, která drží pohromadě a dá se tvarovat.
4. Mísu zakryjte a dejte ji alespoň na
30 až 60 minut do lednice. Směs zpevní a nebude se tolik lepit. Když je málo času, dá se dát na chvíli i do mrazáku, ale opravdu jen krátce, jinak ztuhne moc. Zdroj: Katka My Irish Life, Hotové těsto dejte na malou chvilku do mrazáku.
5. Do hlubokého talíře nebo menší misky nasypte
kokos na obalení. Vedle si nachystejte oloupané mandle. U tvarování je lepší mít všechno při ruce, protože hmota teplem rukou rychle měkne.
6. Z vychlazené směsi odebírejte lžičkou menší kousky. Každý v dlani trochu zploštěte, doprostřed položte
mandli a zabalte ji do kokosové hmoty. Pak vytvarujte kuličku. Jestli se směs lepí, pomůže navlhčit si ruce studenou vodou. Zdroj: Katka My Irish Life, Do kokosové hmoty zabalte mandli a kuličky obalte v kokosu. Dokončení
7. Hotovou kuličku hned obalte ve
strouhaném kokosu. Povrch díky tomu zůstane sušší a kuličky dostanou svůj typický bílý vzhled. Pokud je chcete dát na sváteční stůl úhledněji, skládejte je rovnou do malých papírových košíčků.
8. Kuličky rozložte na tác nebo je dejte do uzavíratelné krabičky a vraťte do chladu, ideálně alespoň na
2 hodiny. Po odležení lépe drží tvar a kokosová hmota se chuťově usadí.
9. Podávejte je dobře vychlazené. V lednici vydrží několik dní bez problémů; u nepečeného cukroví je chlad opravdu důležitý. Já je vyndávám až těsně před podáváním, protože pak zůstávají pevné a kokos na povrchu není vlhký.
Ještě pár poznámek ke kokosu, mandlím a skladování Když je hmota moc řídká, přidejte po malých dávkách ještě trochu kokosu a směs znovu dejte vychladit. Jemnější chuť i vzhled získáte s oloupanými mandlemi; výraznější budou mandle krátce opražené. Na sváteční tác se hodí malé papírové košíčky. Kuličky se v nich méně otlačí a lépe se přenášejí.
U těchto kuliček hodně záleží na
poměru kokosu a kondenzovaného mléka. Kokos do sebe natáhne vlhkost, směs zhoustne a po vychlazení drží tvar i bez pečení. Trocha másla ji zjemní a chuť není tak ostrá jen po sladkém mléce. Není to žádná složitá cukrařina, spíš poctivý domácí postup, kde rozhoduje správná hustota.
VIDEO
Margot vosí hnízda místo tradičního receptu. Kokosová chuť jim dodává osobitý charakter
Nepečené čokoládové kuličky s kokosem: Rychlá sladkost bez pečení, která se hodí na svátky i ke kávě
Zdroj a foto: Autorský text redakce Cooky, se souhlasem Katka My Irish Life