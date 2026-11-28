Ve zkratce:
- Připravovaná aktualizace iOS 27.3 přinese významná vylepšení umělé inteligence a nových funkcí do mnoha nativních aplikací.
- Prohlížeč Safari obdrží svislé panely a pokročilejší integraci Siri AI pro komplexní práci s webovými stránkami.
- Aplikace Zdraví nabídne sekci Dlouhověkost pro sledování biologického věku a personalizované přehledy zdravotních údajů.
Přípravy na aktualizace iOS 27.3 jsou v plném proudu a jak se zdá, přinese poměrně slušnou porci novinek. Vedle vylepšení umělé inteligence se můžeme těšit na nové funkce prohlížeči Safari a aplikacích Apple Music, Zdraví, Apple TV, Fitness+ a Freeform. Některé funkce by měly poměrně zásadním způsobem ovlivnit to, jak dotčené aplikace používáme.
Safari získá svislé panely a Apple Music nové karaoke
Jednou z nejvýraznějších změn by měl projít prohlížeč Safari, který nabídne svislé uspořádání otevřených panelů a adaptivní tmavý režim. Siri AI by měla získat lepší možnosti použití mimo jiné bude moci provádět více úkonů přímo v prohlížeči a pracovat s obsahem celých webových stránek, nikoliv pouze s právě viditelnou částí. Apple připravuje rovněž nastavení Global Privacy Control, které má do budoucna pomoci omezit obtěžující okna pro souhlas s cookies.
Zdroj: 9to5mac
Apple Music dostane funkci Selfie Sing, která umožní natáčet krátká videa při zpívání oblíbených skladeb. Uživatelům přitom pomohou texty písní zobrazované přímo na displeji. Novinkou je také přepracované zobrazení textů v režimu na šířku, kde se grafika alba plynule propojí s textem skladby.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Výrazných změn se dočká i aplikace Zdraví. Na iPhonech podporujících Apple Intelligence nabídne novou záložku přehledů – Insights s personalizovanými přehledy zdravotních údajů. Přibude také sekce Longevity – Dlouhověkost pro sledování biologického věku, vzdělávací videa, hodnocení pohybu nebo možnost objednávat laboratorní vyšetření s automatickým přenosem výsledků do aplikace.
Apple TV přidá krátká videa, Fitness+ nové tréninky
Aplikace Apple TV získá funkci Clips – Klipy, která nabídne krátké ukázky filmů a seriálů v podobě videí na výšku po vzoru TikTok videí. Přibudou také videopodcasty s možností synchronizace přehrávání s aplikací Apple Podcasts. Obě novinky mají fungovat i bez nutnosti mít aktivní předplatné na Apple TV.
Zdroj: 9to5mac
Apple Fitness+ rozšiřuje nabídku o program Gym Strength zaměřený na silový trénink. Uživatelé si budou moci sestavit vlastní tréninkový plán podle dostupného vybavení, časových možností a osobních preferencí.
Celkový výčet novinek pak uzavírá aplikace Freeform, která získá další možnosti formátování textu, přednastavené barvy pozadí a generování vlastních tvarů pomocí Apple Intelligence. Na iPadu navíc předplatitelé tarifu Apple Creator Studio budou moci upravovat obrázky přímo v Pixelmatoru Pro, přičemž se změny zpětně synchronizují do Freeform.
iOS 27.3 je aktualizací, která jak se zdá přinese přinese opravdu velkou dávku novinek. Je však třeba počítat s tím, že některé funkce budou vyžadovat zařízení podporující Apple Intelligence a dostupnost se může také lišit podle regionu. Jak již dobře známe, funkce spojené s Apple Intelligence jsou pro evropský reegion z velké části prozatím nedostupné.
Zdroj: 9to5mac.com