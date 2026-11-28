Instagram Edits nyní i pro iPad. Nově podporuje vlastní LUT filtry a přidává další nástroje pro úpravu videí
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Instagram Edits nyní i pro iPad. Nově podporuje vlastní LUT filtry a přidává další nástroje pro úpravu videíZdroj: GPT-Images
Článek byl publikován 28.11.2026 14:17
Komunikační aplikace Signal hlavně cílí na co největší bezpečnost komunikace. Hlavně díky tomu si tuto...
Umělá inteligence od Googlu nyní nahlédne i do vašich financí. Režim AI se nově mimo Gmailu, Fotek a...
Další malware si brousí zuby na váš telefon. Bezpečnostní výzkumníci odhalili nového „záškodníka“, jenž...
Ve zkratce: Americká porota uznala společnost Huawei vinnou z krádeže obchodního tajemství a bankovních...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- OnePlus Nord 7 se odhaluje: Přinese 9000mAh baterii a netradiční RGB prvek
- Windows 11 ukrývá klávesnici jako z mobilu, která konečně dává smysl dotykovým displejům. Zapnete ji kliknutím
- Všichni nenávidí připájenou RAM v noteboocích, ale je rychlejší až o 40 %. Apple i Intel dokazují, že se odpůrci mýlí
- Signal jde do boje proti AI agentům a službám na mobilu