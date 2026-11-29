Konec ikonické podoby Adelaide Street Circuit
Současná konfigurace okruhu má své kořeny v roce 1985, kdy Adelaide poprvé hostilo Velkou cenu Austrálie formule 1. Trať navrhl Bob Barnard v rámci příprav na oslavy 150. výročí založení Jižní Austrálie. Původně se přitom uvažovalo také o zcela jiných akcích, včetně soutěží v jízdě na kolečkových bruslích či koňských dostizích.
Myšlenka uspořádat závod F1 však získala podporu a po jednáních s Berniem Ecclestonem se Adelaide nakonec dostalo do kalendáře už v roce 1985. Původně se počítalo s tříletým kontraktem od následující sezóny, po neúspěchu Velké ceny Dallasu však Ecclestone trval na tom, že se závod musí uskutečnit už v roce 1985.
Okruh se rychle zapsal do historie formule 1. První závod vyhrál Keke Rosberg, pro kterého šlo zároveň o poslední vystoupení v šampionátu. O rok později se Adelaide stalo dějištěm jednoho z nejpamátnějších momentů v historii tohoto sportu. Nigel Mansell při boji o titul přišel o zadní pneumatiku a po dramatickém defektu odstavil svůj Williams. Vítězství v závodě i mistrovský titul nakonec získal Alain Prost.
Nigel Mansell in Willams-Honda V6T would have been @HondaRacingF1’s 1st F1 Champion, but a tire blow-out at Adelaide cost him title glory.
Australian GP – 1986
#F1 https://t.co/g1V3cqkFpd
— F1 History (@TodayF1History) January 12, 2024
Adelaide hostilo v roce 1990 jubilejní 500. závod mistrovství světa formule 1. O rok později se zde uskutečnil závod zkrácený kvůli dešti, který měl pouhých 16 kol a v té době se stal nejkratším v historii šampionátu.
Just 14 laps later, the race was over!
The 1991 Australian Grand Prix in Adelaide lasted just 23 minutes before it was brought to an early end, thanks to heavy rain and several big crashes ️
#F1 #AusGP https://t.co/6wnHHt80uF
— Formula 1 (@F1) March 21, 2024
Nechyběly ani další dramatické okamžiky. V roce 1992 se v závěrečném závodě sezóny střetli Nigel Mansell a Ayrton Senna. Brazilec následně v roce 1993 triumfoval v Adelaide při svém posledním závodě F1. Na stupních vítězů ho doprovodili odcházející Alain Prost a budoucí mistr světa Damon Hill.
Arch-rivals Ayrton Senna (1st) & Alain Prost (2nd) both both stood on an F1 podium for the last time.
Australian Grand Prix, Adelaide Street Circuit, 7 November 1993.
© FOM
#F1 https://t.co/5xWg2Jz7dd
— F1 On This Day • All Eras (@F1OTDAllEras) November 7, 2024
O rok později se Hill postaral o další kontroverzní moment, když se v souboji o titul střetl s Michaelem Schumacherem. Incident znamenal předčasný konec pro oba jezdce a Němci zajistil jeho první mistrovský titul.
Michael Schumacher and Damon Hill collide in Adelaide. Separated by a point, Schumacher wins his first world championship
Australia – 1994
#F1 https://t.co/SBvwfioUwv
— F1 History (@TodayF1History) March 20, 2024
Poslední Velká cena Austrálie v Adelaide se uskutečnila v roce 1995. Přestože původní smlouva počítala s pokračováním až do roku 1996, práva na pořádání závodu získalo Melbourne, které od roku 1997 převzalo jeho místo v kalendáři. Závěrečný závod v Adelaide poznamenala také vážná nehoda Mikka Häkkinena. Fin po defektu pneumatiky ztratil kontrolu nad svým McLarenem a v zatáčce Brewery Bend přeletěl přes vysoké obrubníky. Při nehodě málem přišel o život.
Mika Hakkinen crash Adelaide 1995 #F1 https://t.co/lkWIkEdQTJ
— F1PIX (@F1PIX10) January 13, 2025
Po odchodu formule 1 byla velká část infrastruktury prodána Victorii a využita při přípravách Velké ceny Austrálie v Melbourne. Motorsport se však do Adelaide vrátil už v roce 1999. Závody cestovních vozů Supercars od té doby využívaly zkrácenou konfiguraci okruhu, která se proslavila také pod názvem Clipsal podle dlouholetého sponzora podniku.
Právě tato verze tratě se používala až dodnes. Aktuální víkendový program Supercars však přinese poslední závody na její historické konfiguraci. Poté začne rozsáhlá přestavba.