Generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys řekl, že vánočními tramvajemi chce podnik poděkovat cestujícím za jejich celoroční přízeň. I proto jsou letos dvě. „Právě vánoční tramvaj a dneska už vánoční tramvaje symbolizují úctu a díky našim cestujícím, protože oni jsou smysl naší existence,“ prohlásil Morys.
Vánoční tramvají je vůz Škoda 39T, který zdobí světelné rampouchy, patnáct svítících hvězd či nápisy Veselé Vánoce z devadesátimetrového světelného hada. Tématem celovozového polepu je letos Cesta domů. Tramvaj má vyzdobený i interiér, budou v ní hrát koledy a během adventu se v ní cestující dočkají i hudebních vystoupení. Barborka je vyzdobena girlandou, světýlky a svítícími vločkami.
Ředitel řekl, že v dřívějších letech na výzdobě vánoční tramvaje spolupracovali i s designéry, letos se ji rozhodli vytvořit sami. „Obě varianty, jak historické tramvaje, tak moderní vánoční tramvaje, jsme se rozhodli udělat vlastními silami a to, co vidíte, jsou jenom výsledky práce našich lidí bez téměř žádné dodavatelské podpory,“ uvedl Morys.
Tyrkysová sbírka bude vrcholit
Jízdní řád vánoční tramvaje najdou zájemci na webu podniku. „Kudy vánoční tramvaj bude jezdit, si každý může vyhledat, může se vánoční tramvají projet. Chtěl bych ujistit všechny cestující, že nebude jezdit jenom na jedné lince, ale budeme ji nasazovat na různých linkách, takže nikdo se nemusí bát, že by se třeba na něho nedostalo. Věříme, že historická tramvaj přinese jakési oživení, že nostalgie, která s historickými vozy je spojena, o Vánocích bude ještě o něco silnější a že to potěší i přátele historie městské dopravy,“ řekl Morys.
Ostravské „Vánočky“ budou jezdit celým městem. Ta novější je dnesna lince 17, zítra sveze cestující na lince 7 a pozítří na lince 4. Barborka projede několikrát městem bez cestujících, nastoupit bude možné na Mikulášské jízdy 5. prosince nebo na Adventní jízdy 13. prosince a 20. prosince.
Několikadenní kampaní příští týden vyvrcholí tradiční Tyrkysová sbírka, charitativní projekt DPO podporující místní neziskové organizace. Výtěžek letos dostanou tři projekty: Mobilní kavárna pro imobilní klienty - Šálek radosti v Domově pro seniory Iris organizace Adra, Kyslík pro nevyléčitelně nemocné organizace Charita Ostrava a projekt Autismus v bezpečí: společná cesta do běžného života ústavu Světlo rodin.
„Od 30. listopadu do 3. prosince budou jezdit ve vozidlech MHD dobrovolníci s kasičkami za doprovodu asistentů přepravy. Lidé se mohou do sbírky aktuálně zapojit i koupí Tyrkysové jízdenky nebo příspěvkem přes QR kód na webu tyrkysovasbirka.cz, kde najdou také podrobné informace o všech podporovaných projektech,“ uvedla mluvčí DPO Tereza Šnoblová.