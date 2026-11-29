Úřad FCC 21. září 1983 schválil přístroj, který vážil skoro kilogram a na jedno nabití zvládl asi půlhodinový hovor. Přesto otevřel celou mobilní éru. Motorola DynaTAC 8000X stála v Americe kolem 4 000 dolarů. Přepočet na tehdejší koruny se kvůli několika souběžným kurzům rozjíždí, ale hranice 100 000 Kčs v něm obstojí. A sto tisíc se kolem tohoto telefonu točí i dnes, tentokrát jako sběratelská hodnota exempláře, na kterém se čtyři dekády skoro nepodepsaly. Zjišťovali jsme, proč se cena drží, kolik se za Motorolu reálně platí a čím se kus za statisíce liší od toho, který končí v aukci za zlomek.
Sto tisíc Kčs v roce 1983: kolik to znamenalo pro Čechoslováka
Socialistická koruna nebyla volně směnitelná a Světová banka pro rok 1983 eviduje hned čtyři kurzy vůči dolaru: oficiální, komerční, nekomerční a paralelní. Podle komerčního kurzu by DynaTAC vyšel zhruba na 56 500 Kčs. Při paralelním kurzu, tedy cenách, za které se dolary skutečně sháněly, už na 123 000 Kčs. Hranice sto tisíc tak dává smysl hlavně tam, kde se tehdy reálně obchodovalo, tedy mimo úřední přepážku.
Nejlépe to ukazují mzdy. Podle
Českého statistického úřadu činila průměrná hrubá měsíční mzda v roce 1983 přesně 2 808 Kčs. Sto tisíc tak odpovídalo 35,6 průměrné výplaty, tedy téměř třem rokům práce bez jediné utracené koruny. Když stejný poměr přeneseme do současnosti, kdy průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2026 dosáhla 51 966 Kč, vyjde nám zhruba 1,85 milionu korun.
Čechoslovák by si DynaTAC ovšem ani se třemi roky úspor nekoupil. První komerční mobilní síť u nás spustil Eurotel až v roce 1991 a fungovala na standardu NMT. DynaTAC byl konstruovaný pro americkou analogovou síť AMPS. Doklad o oficiálním prodeji v Československu se nám dohledat nepodařilo. Kusy, které se dnes objevují v tuzemsku, sem podle všeho dorazily později jako dovoz.
Proč DynaTAC 8000X drží hodnotu: první mobil, který šel do prodeje
Za telefon, se kterým si dnes nikde nezavoláte, sběratelé platí kvůli jeho místu v dějinách. Motorola v oficiální historii uvádí, že šlo o první komerční přenosný mobilní telefon na světě, výsledek více než desetiletého vývoje a investice přesahující 100 milionů dolarů.
Za plastovým pouzdrem se skrývá elektronika, kterou si firma musela z velké části vymyslet sama. Podle Project Management Institute zapojila Motorola do komercializace stovky zaměstnanců a vyvíjela vlastní integrované obvody, mikroprocesory i anténní řešení. Tahle analogová technika první generace dnes působí nenapodobitelně z praktického důvodu: původní výrobní řetězce, součástky i sítě AMPS zmizely a nikdo nemá důvod je obnovovat. Kdo chce mít v ruce úplný začátek mobilní komunikace, sáhne po originálu.
Na dobovou poptávku vzpomínal designér Rudy Krolopp. Motorola telefony podle něj nestíhala vyrábět a firmy je začaly brát jako nutnost, přestože vydržely půl hodiny hovoru. Manažeři a obchodníci platili za možnost být k zastižení mimo kancelář a technická omezení jim nevadila.
Přesný počet vyrobených kusů Motorola nikdy spolehlivě nezveřejnila. Jisté je, že šlo o drahý produkt pro úzkou klientelu. Zachovalých exemplářů je proto málo a ty kompletní se objevují ještě vzácněji.
Kolik za Motorolu sběratelé platí doopravdy a co jsou jen přání prodávajících
U sběratelské elektroniky se rozchází cena, kterou si prodávající vymyslí, a ta, kterou kupující skutečně zaplatí. U DynaTACu je ta mezera mimořádně široká.
Typ údaje Částka Co za ní stojí Doložený prodej na eBay (říjen 2026) 1 249,99 USD, asi 28 000 Kč kus s baterií, bez nabíječky Odhad Wertgarantie cca 4 400 eur, asi 110 000 Kč sběratelský kus v dobrém stavu Horní odhad německých přehledů až 8 000 eur, asi 200 000 Kč velmi dobrý stav, kompletní výbava Švýcarská inzerce 85 000 i 120 000 eur pouze nabídka, žádný prodej
Prodej zaznamenaný službou WatchCount ukazuje, kde končí běžný kus bez příslušenství: v nižších desítkách tisíc korun. Jakmile k telefonu přibude původní krabice, nabíječka, návod a doložený původ, ocitáme se v pásmu, o kterém píší t-online a spotřebitelský portál Greem. Tam se pohybují odhady mezi 100 a 200 tisíci korun. Oba zdroje ovšem zdůrazňují, že rozhoduje konkrétní kupec, a mnohamilionové inzeráty řadí do kategorie přání.
Podle nás je stotisícová hranice pro špičkový kompletní kus obhajitelná. Kdo ale vlastní telefon bez nabíječky a s oděrkami, měl by počítat spíš s pětinou.
Nokia 3310 prohrává na celé čáře, zapečetěný iPhone hraje vlastní ligu
Legendární Nokia 3310 je rovněž kultovní, jenže sběratele neláká. Nokia sama v roce 2005 oznámila, že řada 3310/3330 se prodala ve 126 milionech kusů. Při takovém množství se zachovalý exemplář najde v kdejakém šuplíku. Na Aukru se běžné kusy nabízejí v nízkých stovkách korun a evidované české prodeje z roku 2026 se podle přehledu Centrum.cz pohybovaly mezi 399 a 1 133 Kč.
Na opačném konci stojí první iPhone. LCG Auctions v roce 2023 vydražila 4GB model z roku 2007 za 190 372,80 dolaru, tedy přes čtyři miliony korun. Aukční síň vyzdvihla tři faktory: vzácnou paměťovou variantu, neporušenou tovární fólii a původ od člena vývojového týmu Applu.
Ostatní luxusnější kusy se drží výrazně níž. Nokia 8800 a její edice dosahují podle verze stovek až zhruba 1 200 eur. Model 8800 Carbon Arte z roku 2008 se pyšnil titanem, uhlíkovými vlákny a nerezovou ocelí a při uvedení stál 1 100 eur. DynaTAC tedy ve sběratelském žebříčku drží pozici mezi masově rozšířenými telefony a vzácnými ikonami Applu. Za vzhled ani materiál ho sběratelé neoceňují, cenu mu dává prvenství.
Starý telefon jako technická památka: co rozhoduje o ceně
Nejcennější staré mobily mají blíž k muzejním exponátům než k vysloužilé elektronice. Rozhoduje příběh, původ a kompletnost. Greem jmenuje kritéria, podle kterých se hodnota posuzuje:
průlomový nebo vzácný model, původní krabice, návod, nabíječka a baterie, účtenka či jiný doklad o původu, funkční displej a klávesnice bez výrazného opotřebení, u absolutní špičky neporušené tovární pečetě.
Kdo doma najde DynaTAC, neměl by ho prodávat narychlo. Doporučujeme nejprve projít realizované aukce, ne inzeráty, a pečlivě nafotit veškeré příslušenství. Prodávat se vyplatí na mezinárodním trhu, tuzemská poptávka po takovém kusu je úzká. Aukro poslouží pro běžné staré telefony, kompletní Motorola si najde kupce spíš na eBay nebo ve sběratelských skupinách zaměřených na retro elektroniku.
U Nokie 3310 je čekání zbytečné. Při více než sto milionech vyrobených kusů její cena v dohledné době neporoste.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková