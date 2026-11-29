Zatímco německé velení soustředilo veškerou údernou sílu do vyčerpávajících pouličních bojů v troskách Stalingradu, sovětský generální štáb tajně shromáždil milionovou zálohu na nechráněných křídlech fronty. Masivní dělostřelecký úder operace Uran smetl v listopadu roku devatenáct set čtyřicet dva rumunské armády a během čtyř dnů sevřel do kotle přes dvě stě padesát tisíc vojáků Osy. Zoufalý pokus zásobovat obklíčenou šestou armádu ze vzduchu selhal a přinesl wehrmachtu nejhorší strategickou porážku celé války.
Když na podzim roku devatenáct set čtyřicet dva uvízly jednotky generála Friedricha Pauluse v nekonečných přestřelkách o jednotlivé tovární haly, sklepy a hromady suti na břehu Volhy, německé velení propadlo iluzi, že protivník mele z posledního. Skutečnost na operační mapě však byla zcela opačná. Sovětští velitelé Georgij Žukov a Alexandr Vasilevskij připravili plán gigantického klešťového obchvatu s krycím názvem Uran. Jak dokládají historické dokumenty shromážděné v
záznamech amerického Národního archivu NARA, sovětská strana dokázala přes přísně střežené toky řek nepozorovaně přepravit stovky tanků a tisíce děl přímo před zraky nepřátelského průzkumu. Rozbory zachycené v odborných materiálech Vojenského historického ústavu Praha navíc potvrzují, že klíčem k úspěchu se stalo přesné zacílení úderu na slabě vyzbrojené spojence Německa držící stepní křídla.
https://zbrojopis.cz/bitva-u-midway-letadlove-lode-dauntless-pacifik-historie/ Katastrofa na křídlech kde chyběla těžká protitanková obrana
Největší taktickou chybou německého polního velení bylo rozmístění rumunské třetí a čtvrté armády na severozápadním a jižním křídle stalingradského uskupení. Tyto formace byly roztaženy podél desítek kilometrů otevřené stepi bez dostatečné hloubky obrany. Postrádaly moderní protitankové kanóny schopné prorazit skloněný pancíř sovětských středních tanků T 34 a jejich dělostřelectvo trpělo akutním nedostatkem střeliva. Žukov s Vasilevským tuto fatální slabinu okamžitě rozpoznali a soustředili hlavní váhu svých tankových sborů právě do těchto nechráněných úseků.
Ráno devatenáctého listopadu devatenáct set čtyřicet dva zahájilo tři tisíce pět set sovětských hlavní a salvových raketometů drtivou osmdesátiminutovou dělostřeleckou přípravu. V husté mlze a sněhové bouři byla rumunská obrana doslova rozmetána. Sovětská obrněná kladiva z Jihozápadního a Donského frontu vyrazila vpřed a prolomila nepřátelské linie do hloubky mnoha desítek kilometrů. O den později se z jihu přidal Stalingradský front a zahájil uzavírání kleští.
Letecký most nedokázal obklíčené armádě zajistit ani čtvrtinu potřebných denních zásob. Setkání u Kalače a dvě stě padesát tisíc mužů v ledové pasti
Rychlost sovětského postupu zaskočila i samotné obránce města. Tankové předvoje Rudé armády zdolávaly denně desítky kilometrů zasněžené planiny, drtily týlové sklady a obsazovaly klíčové přechody přes řeku Don. Dvaadvacátého listopadu se sovětské tanky zmocnily mostu u města Kalač na Donu díky lsti, kdy předsunutý oddíl přejel most s rozsvícenými světlomety jako ustupující německá kolona.
O den později, třiadvacátého listopadu odpoledne, se tankové hroty obou sovětských frontů definitivně spojily. V obrovské kapse o rozměrech šedesát krát čtyřicet kilometrů zůstala uvězněna celá německá šestá armáda spolu s částí čtvrté tankové armády a zbytky rumunských divizí. V obklíčení se ocitlo přes dvě stě padesát tisíc vojáků, sto padesát tanků a tisíce nákladních automobilů, pro které z hodiny na hodinu přestaly existovat pozemní zásobovací trasy.
https://zbrojopis.cz/karpatsko-dukelska-operace-tanky-udoli-smrti-svoboda/ Letecký most zkolaboval pod tíhou mrazu a sovětských stíhaček
Generál Paulus žádal okamžité povolení k průlomu směrem na západ, dokud měly jeho tanky alespoň minimální zásoby paliva. Adolf Hitler však ústup striktně zakázal po ujištění říšského maršála Hermanna Göringa, že německá Luftwaffe dokáže obklíčenou armádu kompletně zásobovat vzdušnou cestou. Podle štábních propočtů potřebovaly obklíčené divize pro udržení bojeschopnosti nejméně pět set tun materiálu denně, především střelivo, pohonné hmoty a kalorie pro hladovějící mužstvo.
Skutečnost se proměnila v naprostou katastrofu. Těžkopádné dopravní třímotorové letouny Junkers Ju 52 a přestavěné bombardéry Heinkel He 111 narážely na extrémní mrazy dosahující minus třiceti stupňů, husté vánice a stále sílící sovětskou protileteckou obranu. V průměru dokázalo německé letectvo dopravit do kotle pouhých devadesát tun nákladu denně. Transportní letiště Pitomnik a Gumrak se plnila vraky zničených strojů a zraněnými vojáky, pro které už nebylo místo v kabinách.
Symbol zkázy a vítězství na náměstí před zcela vybombardovaným hlavním nádražím. Konec iluzí o bleskové válce a poučení z operačního umění
Pavel Prachař ve svých vojenských rozborech často upozorňuje, že operace Uran představovala dokonalou ukázku hloubkové operace, která definitivně ukončila německou iniciativu na východní frontě. Sovětské velení neútočilo čelně na nejsilnější opevněné pozice wehrmachtu ve městě, nýbrž zničilo jeho logistické kořeny a donutilo nepřítele bojovat na dvou frontách v naprostém odříznutí.
Když se v lednu devatenáct set čtyřicet tři pokusil polní maršál Erich von Manstein o vyprošťovací operaci Zimní bouře, byl odražen padesát kilometrů před kotlem, protože Paulusovy tanky už neměly dostatek nafty ani na pokus o vstřícný výpad. Počátkem února devatenáct set čtyřicet tři se vyčerpané zbytky šesté armády včetně čerstvě povýšeného polního maršála Pauluse vzdaly. Porážka u Stalingradu stála wehrmacht půl milionu vojáků a jasně ukázala, že průmyslová válka se nevyhrává taktickou zdatností jednotlivých divizí, nýbrž schopností uřídit operační logistiku a rezervy.
https://zbrojopis.cz/bombarder-boeing-b-17-flying-fortress-odolnost-historie/ Zdroje fotografií Sovětská pěchota v maskovacích oblecích u Stalingradu:
D. A. Minsker / Главархив Москвы / Wikimedia CC 4.0
Letoun Junkers Ju 52 na letišti Pitomnik:
tormentor4555 / Wikimedia Commons / Wikimedia volné dílo
Fontána Dětský chorovod před ruinami nádraží:
Sergey Strunnikov / Главархив Москвы / Wikimedia volné dílo