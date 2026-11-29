Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Týden v Ulici zamíchá rodinnou důvěrou u Pavla i Vandy a ve škole vyvolá nervozitu příchod Soni Čechové. Ani Prokop to nebude mít snadné, protože jednu noc nezvládne vlastní trápení. Potíže budou i u Volákových, protože podle Luďka má Vanda sedět doma a starat se o Esterku a domácnost. Koldův dobrý úmysl odhalí Lauřinu lež
Kolda chce Lauře udělat radost a chystá pro ni překvapení, jenže jeho nápad se obrátí proti nim oběma. Pavel díky tomu odhalí, že mu dcera zapírá, s kým skutečně tráví volný čas, a okamžitě zakročí. Mezi otcem a dcerou rázem zavládne další napětí, a to už si všichni mysleli, že po předchozí společné večeři, bude klid.
Nová starostka loví informace u školníka Kaštana
V kanceláři ředitele i mezi ostatními kantory roste před příchodem Soni Čechové nervozita. Nikdo ve škole nemá tušení, co nová starostka chystá a s jakým záměrem se za nimi vlastně vypraví. Soňa má však kromě hloubkové kontroly ještě jeden utajený zámět, a to najít si informátora, který by jí prozradil, jak to ve škole ve skutečnosti funguje. Jako snadnou oběť si vybere školníka. A právě ten by se před starostkou měl mít na pozoru více než ostatní. Co kdyby mu ujelo, že se mu ztratila žákyně druhé třídy?
Magdu zaskočí zpráva o blížícím se auditu
Školní záležitosti zkomplikují plány i Magdě Procházkové. Po vyčerpávajícím roce se už těší na naplánované volno, jenže termín chystaného auditu jí radost rychle zkazí. Když pak vyjde najevo, že to kolegové zvládnou i bez její pomoci, uleví se jí. Jenže problém nastane doma. Petr, který ji dovolenou ještě nedávno nutil, to teď smete ze stolu.
Vanda narazí u Luďka na odmítavý postoj
Ani Vandě se doma nevede růžově. Život omezený výhradně na starosti kolem domácnosti jí přestává stačit a začíná přemýšlet, jak se uplatnit i jinde. Luděk ale její představy bez váhání zamítne. Podle něj patří její čas hlavně jejich dceři a domácnosti a o všechno ostatní se postará on sám. Ve Vandě proto sílí pocit, že její přání a názory mají vedle těch Luďkových menší váhu, a stále víc jí vadí, že si nemůže řídit život po svém. Navíc zrovna Luděk se jí nikdy na nic neptá a dělá si, co chce.
Prokop stráví večer s alkoholem mimo domov
Těžké chvíle prožije také Prokop Junek. Na totho totiž naplno dolehnou vlastní pochyby. Čím dál víc ho trápí, že je Adrianě s Klárkou spíš na obtíž a napjatá atmosféra, která doma panuje, to vše čím dál více umocňuje. Když už toho na něj bude příliš, večer se vůbec neukáže doma a sáhne po úniku s pomocí alkoholu. Druhý den ráno ho ale stejně dostihnou nepříjemné výčitky i kocovina.
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