V šesti českých městech letos po setmění září tematické světelné parky Story of Lights. Každé místo vypráví jiný příběh z historie nebo ze světa techniky. V Praze si lidé mohou večerní expozici prohlédnout dokonce z paluby rozsvícené lodi. Za ocelovými sochami stojí česká rodinná dílna.
Ve Žlutých lázních pluje po Vltavě světelná loď
Pražská expozice v areálu Žlutých lázní letos od 16. října přibližuje dobu Karla IV. a otevřená zůstane až do 31. ledna 2027. Mezi světelnými modely stojí Karlův most, gotické věže, chrámové oblouky, královská koruna i korunovační klenoty, doplněné o interaktivní prvky. Tvůrci se v instalacích zaměřili také na architekturu, odívání a kulturní prostředí Karlovy doby a do budoucna chystají komentované prohlídky pro školy i veřejnost. Park vítá návštěvníky denně od 16 do 21 hodin a vstupenky vyjdou od 225 korun.
Od 6. listopadu lze procházku ve Žlutých lázních spojit s padesátiminutovou plavbou po Vltavě na lodi ozdobené tisíci světly, ze které se otevírá večerní pohled na celý rozsvícený areál i na panorama Vyšehradu. Loď vyplouvá vždy od pátku do neděle a o státních svátcích v 17, 18, 19 a 20 hodin, mimořádné plavby navíc vyjedou od 28. do 30. prosince. Kombinovaná vstupenka na park a plavbu stojí 750 korun, snížená pro děti od 3 do 14 let, studenty, seniory nad 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P vyjde na 600 korun a doprovod má vstup zdarma. Rodinné vstupné stojí 2 400 korun pro dva dospělé se dvěma dětmi a 2 600 korun se třemi dětmi. Kapacita jedné plavby je 110 osob a místa se vyprodávají, přesný den a čas si proto lidé vybírají už při nákupu.
Na Špilberku svítí brněnský drak
Historické téma drží také brněnský hrad Špilberk, kde letošní expozice nese název Procházka historií. Světelná cesta hradem se točí kolem legendy o brněnském draku, starých věží a příběhů města. Oproti ostatním českým zastávkám má Špilberk posunutou otevírací dobu, brány se tu otevírají každý den od 17:30 do 22 hodin a vstupenky stojí od 200 korun.
Dvě expozice připomínají slavné vynálezy
V Ostravě naopak světelné instalace zaplnily industriální areál Dolních Vítkovic. Výstava Éra vynálezů tam pomocí tisíců LED světel oživuje vysoké pece, důlní chodby a příběhy havířské Ostravy. Areál je přístupný denně od 16 do 21 hodin a vstupné začíná na 160 korunách.
Na techniku a lidskou vynalézavost vsadily také Pardubice, kde na tamním zámku vznikl park Zázračný svět vynálezů. Večerní trasa vede návštěvníky od prvních strojů a železnic přes aviatiku až po cestu ke hvězdám. Stejně jako v Ostravě svítí pardubický zámek každý den od 16 do 21 hodin a vstupenky se prodávají od 200 korun.
Jihočeské parky zdobí historické zahrady
Na jihu Čech ožila v podvečerních hodinách hned dvě místa. V Českém Krumlově se světelné instalace rozložily v Pivovarské zahradě v areálu PORT 1560, odkud se při večerní procházce otevírá výhled na zámeckou věž. Park má otevřeno denně od 16 do 21 hodin a lístky vyjdou od 200 korun.
Na opačném konci jižních Čech se ve světelnou Zahradu plnou překvapení proměnil vodní zámek Blatná. Zdejší expozice má kratší otevírací dobu než většina ostatních měst, lidé se sem dostanou každý den od 16 do 20 hodin a vstupenky začínají na 250 korunách.
Ocelové sochy vznikají v české dílně
Za všemi parky stojí česká rodinná firma DECOLED rodiny Poláčků, která už více než 25 let vyrábí světelnou výzdobu pro města a obchodní centra. Ocelové sochy v jejích dílnách svařují na míru a tisíce světýlek osazují ručně. Letos pod značkou Story of Lights září celkem 14 parků v šesti zemích, kromě Česka také na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Rakousku a Německu, a po skončení sezony firma sochy v dílně repasuje a na další zimu je posílá do jiného města.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kudyznudy, prahatv.eu/zprava/svetelny-park-v-praze-letos-predstavuje-dobu-karla-iv/, storyoflights.cz/).