Liberec v Teplicích dvakrát vedl a domů si odvezl jen bod za remízu 2:2. Lukáš Masopust ale po zápase nemluvil jen o ztrátě. V rozhovoru pro
iSport se rozpovídal o dvacetiletém Senegalci Fallouovi Fayem. Podle něj má „velké předpoklady“, je herně inteligentní, vyspělý a fyzicky výborný. Pak přidal větu, která v Edenu nezapadne: „Jak znám pana trenéra Trpišovského, ten má tyto typy středních záložníků rád.“ Na otázku, jestli o zájmu Slavie něco ví, odpověděl, že „něco slyšel“, a dál to nechal na slově „uvidíme“. Potvrzené jednání to není. Od muže, který ve Slavii roky patřil k nosným hráčům a Trpišovského zná zblízka, je to ovšem víc než zdvořilá pochvala spoluhráče. Z Pikine přes Záhřeb až pod Ještěd
Faye pochází z Pikine na předměstí Dakaru. Do Evropy přišel přes akademii Dinama Záhřeb, potom hostoval v chorvatské třetí lize, prošel slovinskými Domžale a z NK Bravo ho Liberec letos v červnu přivedl. Slovinský Siol s odkazem na Transfermarkt uvedl, že Slovan za něj Bravu zaplatil zhruba 25 milionů korun. Na liberecké poměry je to výrazná investice.
Klub si ji pojistil dlouhou smlouvou. Podle oficiálního oznámení
FC Slovan Liberec podepsal Faye kontrakt do roku 2031. Měří 190 centimetrů, je pravák a hraje v defenzivní části zálohy. Sportovní ředitel Jan Nezmar tehdy vysvětloval, že klub jeho vývoj dlouhodobě sledoval, znal akademii, ze které vzešel, i lidi kolem něj. Mluvil o společném projektu a o hráči, který se může stát pevnou součástí týmu.
Pevnou součástí týmu je Faye už teď. Rychleji, než se dalo čekat.
Čísla, která v Edenu umí číst
Za první polovinu sezony 2026/27 má Faye v lize tyto statistiky (zdroj: oficiální web Chance Ligy):
Ukazatel Hodnota Zápasy 12 Odehrané minuty 872 Očekávané góly (xG) 1,95 Očekávané asistence (xA) 1,54 Přihrávky / úspěšnost 317 / 72,2 % Driblinky / úspěšnost 17 / 82,4 % Žluté karty 3
Góly ani asistence zatím chybí, a kdo se dívá jen na kanadské bodování, mávne rukou. Ostatní čísla ale vyprávějí jiný příběh. Téměř dva očekávané góly a jeden a půl očekávané asistence znamenají, že se defenzivní záložník pravidelně dostává do šancí a připravuje je spoluhráčům. Úspěšnost driblinku přes 82 procent je u hráče jeho výšky nadstandardní. Faye tedy není jen stěna před obranou, ale umí s míčem projít prvním tlakem soupeře. Prostor pro zlepšení má v přesnosti přihrávek, což u dvacetiletého hráče v první sezoně v nové lize nikoho nepřekvapí.
Jeho vytíženost roste s důležitostí zápasů. Na Letné odehrál celých 90 minut a Liberec vyhrál 3:1. Výsledek měl dohru: Sparta krátce nato odvolala trenéra Briana Priskeho a po dohodě s představenstvem skončil i sportovní ředitel Tomáš Rosický, kterého nahradil Tomáš Sivok. Celý zápas odehrál Faye i v Teplicích. Trenér na něj zjevně spoléhá v zápasech, kde jde o hodně.
Proč by to Slavii dávalo smysl
Spojení Liberce a Slavie letos v létě vyneslo obchod, jaký česká liga mezi dvěma domácími kluby nepamatuje. Slavia koupila Toumaniho Diakitého a Angeho N’Guessana, oba se smlouvami do roku 2031. ČT s odkazem na inFotbal uvedla částku kolem 260 milionů korun. Opačným směrem zamířili Alexandr Bužek na přestup a Vasil Kušej na hostování s opcí. Nezmar tehdy otevřeně řekl, že oba hráči „překročili rámec“ Liberce a že Slavia jednala přímočaře.
U Diakitého Slavia zdůrazňovala obrovský potenciál a posun z ofenzivnější role do defenzivního záložníka, tedy přetváření hráče pro vyšší úroveň. Faye do téhle šablony zapadá skoro přesně. Je mladý, fyzicky nadstandardní, adaptoval se rychle a ještě zdaleka není hotový. Právě takové hráče Trpišovský v posledních letech rád bere z menších trhů i z české ligy a vychovává z nich středopolaře evropského formátu.
Vazby mezi kluby mají i lidský rozměr. Trpišovský trénoval Liberec v letech 2015 až 2017. Do Slavie přešel stejně jako tehdejší sportovní ředitel Jan Nezmar, který si ho pod Ještědem vyhlédl. Dnes Nezmar v Liberci skládá kádr a Slavia z něj nakupuje. Kdo zná oba kluby, tomu se Masopustova poznámka nebude zdát jako výstřel naslepo.
Na tenhle typ hráče upozornil iSport už v srpnu. Fayeho fyzický profil tehdy přirovnal k robustním záložníkům typu Tourého nebo Vieiry a označil ho za možnou další velkou libereckou prodejní ránu. Šlo o mediální analýzu, ne o informaci o jednání. Teď ji ale nepřímo podpořil člověk z kabiny.
Ve slávistické záloze by Faye nebyl kreativní desítkou. Podle nás by se nabízel jako fyzická šestka nebo osmička do konkurence s hráči jako David Moses, Oscar Dorley či Michal Sadílek. Slavii by přinesl hlavně výšku, souboje a přechodovou fázi s míčem u nohy. Finální přihrávku tým čerpá odjinud, například od Lukáše Provoda.
Co stojí mezi Fayem a Edenem
Nejvýraznější překážkou je smlouva. Hráče se závazkem do roku 2031, za kterého klub před půl rokem zaplatil zhruba 25 milionů korun, nikdo nebude prodávat ve výprodeji. Sekundární zdroje opírající se o Transfermarkt odhadují jeho tržní hodnotu zhruba na 75 milionů korun a samy připouštějí, že reálná cena by byla vyšší. Po letním obchodu za čtvrt miliardy má Liberec silnou vyjednávací pozici a dá se čekat, že ji využije.
Druhou překážkou je sezona. Po Teplicích je Slovan třetí s 30 body ze 15 zápasů a skóre 21:11. Masopust sám ambice krotí: veřejně se prý o prvním ani druhém místě nemluví, cílem je první šestka. Trojice Slavia, Sparta, Plzeň má podle něj náskok hlavně ve financích. Výsledky ale Liberec tlačí výš, než si sám troufá plánovat. Před týmem je dohrávka 12. kola s Baníkem 2. prosince, pak Zbrojovka a zbytek základní části. S případnou pětizápasovou skupinou o titul to dělá zhruba dvacet ligových zápasů. Prodat v polovině ročníku klíčového středopolaře by znamenalo vzdát se části šancí na nejlepší sezonu za poslední roky.
Pak je tu kalendář. Podle
Přestupního řádu FAČR trvá zimní přestupní období profesionálů od 16. ledna do 12. února, v tomto případě tedy roku 2027. Dohodnout se kluby mohou dřív, registrace ale musí proběhnout v tomto okně. Pokud by Liberec v zimě nechtěl, další možnost přijde od 21. června.
Shrnuto bez příkras: potvrzený zájem Slavie zatím chybí, nabídka také a Liberec k Fayeho budoucnosti nic neřekl. Máme jen Masopustovo „něco jsem slyšel“, data, která v Edenu umí číst, a precedens z léta. Podle nás to stačí na to, aby se o Fayem v zákulisí mluvilo. Na rychlý zimní přesun to zatím nestačí.
Trpišovský si Liberec kdysi vybral jako místo, odkud se dá jít výš. Fallou Faye na stejné cestě zatím stojí na prvním schodu a Masopust už ukazuje nahoru.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl