Břevno sedm vteřin před koncem
V Los Angeles zbývalo sedm vteřin, Lukáš Dostál už seděl na střídačce kvůli šestému útočníkovi a Beckett Sennecke napálil břevno. Ducks prohráli 4:5 a zápas, v němž je v sedmé minutě poslal do vedení Cutter Gauthier, jim nepřinesl ani bod. Dvaadvacetiletý Američan si z něj odnesl dvacátý listopadový gól. Tolik jich za kalendářní měsíc dali v NHL jen Joe Malone za Hamilton v únoru 1921 a Teemu Selänne za Winnipeg v březnu 1993.
Na překonání už nedostane šanci, Anaheim nastupuje zase až 1. prosince. Dvacítku Gauthier nasbíral v patnácti zápasech, dvanáctkrát se trefil a čtyřikrát zkompletoval hattrick, což nikdo před ním během jednoho měsíce nedokázal. V říjnu přitom potřeboval na čtyři góly dvanáct utkání.
Střílí z dálky a nejradši zprava
Oficiální zápisy dobře ukazují, odkud ta smršť přišla. Jednou Gauthier poslal puk do opuštěné klece. Ze zbývajících devatenácti branek jich deset padlo z více než devíti metrů, ta nejvzdálenější z necelých třinácti. Jedenáctkrát pálil z pravé strany, která levákovi dovoluje střílet přihrávky od protější strany rovnou z první. Přesně tak padly dvě ze tří branek v St. Louis.
Devět gólů přidal v přesilovkách. Celý Anaheim jich v listopadu při početní výhodě vstřelil osmnáct, takže každý druhý byl Gauthierův. A puky mu nechodily náhodně: kapitán Mikael Granlund si připsal asistenci u deseti jeho tref, obránce Jackson LaCombe u devíti. Aspoň jeden z nich figuruje u šestnácti gólů z dvaceti. Leo Carlsson jich připravil pět, od nárazu do čárového rozhodčího v Utahu 21. listopadu ale kvůli zranění v horní části těla nehraje.
„Prostě střílím a padá to tam. Takže budu střílet dál,“ řekl Gauthier v polovině měsíce. Čísla radí k opatrnosti. V listopadu proměnil třicet procent střel na branku, před touto sezonou měl v NHL v kariéře necelých třináct. Část té horečky nejspíš časem vychladne, takový skok v úspěšnosti se drží těžko.
Bez jeho gólu se v listopadu nevyhrálo
V prvních pěti listopadových zápasech dal Gauthier jedenáct branek a Ducks pětkrát vyhráli. V dalších deseti jich přidal devět a Anaheim osmkrát prohrál. Rozdíl je mnohem víc vidět na druhé straně kluziště: z šestnácti inkasovaných gólů v pěti utkáních bylo třicet devět v deseti. Od 11. listopadu tým zvítězil jen ve dvou zápasech, v nichž dostal nanejvýš jednu branku. Hattrick v St. Louis skončil prohrou 6:8.
Všech sedm listopadových výher má společné to, že se Gauthier trefil. Když vyšel naprázdno, Ducks pokaždé odešli bez bodu. Ani jeho gól ale není záruka, pět zápasů ztratili i s ním.
Dostál čeká na výhru od října
Druhý nejlepší střelec ligy tak hraje za tým, který má po 28 zápasech 25 bodů a skóre 103:105. Ve vstřelených gólech je Anaheim čtvrtý v NHL, v součtu inkasovaných víc dostaly jen Vancouver a San Jose. Po pětadvaceti zápasech měli Ducks vůbec nejhorší úspěšnost zákroků v lize, 85,3 procenta. Dostál naposledy vyhrál 24. října ve Filadelfii, od té doby zasáhl do sedmi utkání a z žádného si vítězství nepřipsal. Svádět to na brankáře by bylo pohodlné; vítězný gól Kings v sobotu začal ztrátou puku ve vlastním pásmu.
Tabulka je přitom milosrdná. Na třetí Seattle chybí v Pacifické divizi jediný bod, jenže Kraken mají čtyři zápasy k dobru, a ztráta na divokou kartu už je sedm bodů. V úterý přijede Minnesota, lídr Západu s nejlepší obranou konference. Po listopadu plném střelby zjistí Anaheim, co zmůže, když ho Gauthier pokaždé nevytáhne.
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[1] NHL.com/Ducks – Gauthier vyrovnal rekord NHL dvacátým gólem v listopadu; [2] NHL.com/Ducks – reportáž Kings–Ducks 5:4; [3] ESPN/AP – reportáž Kings–Ducks a tabulka Pacifické divize; [4] ESPN – čtvrtý hattrick v jednom měsíci; [5] NHL.com/Ducks – This Cutter's on Fire; [6] ESPN/AP – reportáž Blues–Ducks 8:6; [7] ESPN – zranění Lea Carlssona; [8] ESPN – Thanksgiving Panic Index; [9] NHL.com – statistiky Cuttera Gauthiera; [10] NHL.com – tabulka k 28. listopadu 2026.