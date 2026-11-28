Komunita zaměřená na opravitelnost, náročnější uživatelé i firemní správci kritizují připájenou RAM už řadu let. Jejich argumenty jsou jasné: paměť po koupi nelze rozšířit, případná oprava je dražší a složitější, moduly nelze přenést do dalšího počítače a notebook může rychleji zastarat. Jenže aktuální čísla, která předkládají Apple, Intel i AMD, ukazují i druhou stránku věci. Apple M5 v MacBooku Air dosahuje propustnosti paměti 153 GB/s. Podle našeho přepočtu na základě
oficiálních specifikací to odpovídá přibližně paměti LPDDR5X-9600 na 128bitové sběrnici. Dvoukanálová DDR5-6400 SO-DIMM, tedy rychlá varianta běžně vyměnitelné paměti, nabízí teoretickou propustnost 102,4 GB/s. Rozdíl činí zhruba 50 %.
Intel u řady Core Ultra 200V (Lunar Lake) použil LPDDR5X-8533 umístěnou přímo v pouzdře procesoru. Oproti DDR5-6400 jde přibližně o třetinový nárůst propustnosti. Často uváděných „až 40 %“ je tedy spíše orientační horní hranice při srovnání různých konfigurací než výsledek jednoho konkrétního benchmarku. U tenkých notebooků zaměřených na AI a zařízení se silnou integrovanou grafikou tak dnes může být neupgradovatelná paměť racionálním konstrukčním kompromisem, nikoli automaticky chybou.
Co přesně Apple a Intel dokazují
Apple u čipu M5 staví architekturu na takzvané unified memory, tedy sdílené paměti, ke které mají přístup procesor, grafická část i Neural Engine. Díky tomu není nutné přesouvat data mezi oddělenými oblastmi paměti. Propustnost 153 GB/s představuje téměř 30% nárůst oproti M4. Apple tento posun spojuje mimo jiné s rychlejším zpracováním lokálních AI modelů a vyšším grafickým výkonem.
Důležitý je také jeden detail: MacBook Air s M5 začíná na 16 GB paměti, nikoli na dříve kritizovaných 8 GB. Část výhrad vůči připájené RAM u Applu tak ztrácí na síle už tím, že základní kapacita je vyšší.
Intel šel u Lunar Lake ještě dál. Paměť LPDDR5X umístil přímo do pouzdra procesoru. Nejde tedy o externí moduly ani o paměť připojenou samostatně na základní desce. Ve
firemních materiálech Intel uváděl až o 50 % vyšší grafický výkon a o 40 % lepší energetickou efektivitu oproti předchozí generaci.
Nezávislé recenze serveru Notebookcheck ale ukazují, že přínos Lunar Lake nespočívá především v hrubém výkonu procesoru. Jednojádrový výkon se zlepšil zhruba o 18 %, zatímco výsledky ve vícejádrové zátěži jsou méně jednoznačné. Výraznější posun nastal v efektivitě, grafickém výkonu a výdrži na baterii. Nejde tedy o revoluci v každé výkonové tabulce, ale o citelné zlepšení při každodenním používání notebooku.
A pak je tu AMD. Ryzen AI Max+ 395 kombinuje 256bitovou sběrnici s pamětí LPDDR5X-8000 a dosahuje propustnosti až 256 GB/s. Výsledky jsou zajímavé. Notebookcheck v recenzi ASUS ROG Flow Z13 s integrovanou grafikou Radeon 8060S naměřil v Cyberpunku 2077 75,6 fps oproti 66,8 fps u notebookové RTX 4070. V Call of Duty: Black Ops 6 to bylo 83 oproti 71 fps.
Bez mimořádně rychlé sdílené paměti by se integrovaná grafika jen obtížně dostávala na úroveň dedikované karty. AMD navíc u tohoto čipu podporuje až 128 GB LPDDR5X. Připájená paměť tedy automaticky neznamená nízkou kapacitu.
Proč Intel od extrému zase ustoupil
Lunar Lake byl technický experiment, který měl svou cenu. Umístění paměti přímo do pouzdra procesoru znamenalo omezení maximální kapacity na 16 nebo 32 GB. Intel navíc musel paměť nakupovat a integrovat do produktu, což mělo dopad na jeho náklady a marže.
Pat Gelsinger na výsledkové konferenci označil paměť umístěnou v pouzdře za jednorázové řešení a uvedl, že budoucí plány počítají s návratem k paměti mimo pouzdro procesoru. David Zinsner během stejného hovoru zmínil vyšší podíl externě nakupovaných komponent, který vytvářel tlak na marže.
Intel tedy neustoupil proto, že by integrace technicky nefungovala. Důvodem byla především ekonomika výroby a možnost škálovat řešení při velkých objemech. Pro uživatele to znamená, že další generace notebooků s procesory Intel může mít paměť opět mimo pouzdro procesoru. Stále však může jít o připájenou LPDDR paměť, která bude rychlá, ale nabídne výrobcům větší flexibilitu při volbě kapacity.
Kolik GB dnes stačí a co říkají české ceny
Microsoft stanovuje pro zařízení Copilot+ PC minimální požadavek 16 GB RAM. Micron u vyšších segmentů notebooků s AI funkcemi počítá s kapacitami 24 GB a více. Prakticky vzato je dnes 16 GB rozumné minimum, zatímco 32 GB poskytuje větší rezervu do budoucna.
V českých obchodech vypadá nabídka následovně:
Notebook RAM Typ paměti Cena Acer Aspire Lite 15 16 GB LPDDR5 pájená 11 990 Kč Lenovo V15 G4 AMN 8 GB LPDDR5 pájená od 11 390 Kč Lenovo V15 G5 IRL 16 GB DDR5 2× SO-DIMM slot od 11 590 Kč Acer Aspire 16 AI (Core Ultra 5 226V) 16 GB LPDDR5X pájená 21 490 Kč MacBook Air 13″ M5 16 GB unified pájená 36 990 Kč ASUS ROG Flow Z13 (Ryzen AI Max+ 395) 32 GB LPDDR5X pájená 59 990 Kč
U notebooků pod hranicí 20 tisíc korun lze vypozorovat jednoduchý trend: modernější a mobilnější modely častěji používají pájenou paměť LPDDR, zatímco u kancelářských notebooků s důrazem na servisovatelnost se stále častěji setkáte se sloty SO-DIMM.
Při výběru se vyplatí sledovat označení ve specifikacích. Výrazy „LPDDR“, „onboard“ nebo „soldered“ obvykle znamenají připájenou paměť. Označení „SO-DIMM“ a uvedený počet paměťových slotů naopak signalizují, že lze moduly vyměnit nebo rozšířit.
Budoucnost: rychlá a zároveň vyměnitelná?
Řešení už existuje a jmenuje se LPCAMM2.
Micron u tohoto modulárního formátu uvádí rychlosti až 9 600 MT/s, tedy hodnoty srovnatelné s nejrychlejšími variantami pájené paměti LPDDR5X. Zároveň slibuje až o 61 % nižší aktivní spotřebu oproti DDR5 SO-DIMM a výraznou úsporu prostoru.
Jak vysvětluje iFixit, princip spočívá v umístění modulu velmi blízko procesoru. Tím se zkracují kritické signálové cesty a řeší jeden z hlavních technických důvodů, proč se paměť LPDDR dosud často pájela přímo na základní desku.
LPCAMM2 zatím není běžným standardem. Objevuje se jen v omezeném počtu modelů a jeho masové rozšíření bude záviset na tom, zda ho přijmou další výrobci notebooků.
Mezitím rostou ceny pamětí. Samsung, SK hynix a Micron přesouvají část výrobních kapacit k AI serverům a pamětem HBM. Podle TrendForce přitom výroba jednoho čipu HBM vyžaduje kapacitu odpovídající přibližně třem čipům DDR5. Běžným notebookům tak může zbývat méně výrobních kapacit pro standardní DRAM, což se následně promítá do cen na trhu.
Spor o připájenou RAM dnes není soubojem dobra se zlem. Jde o střet dvou legitimních priorit: maximální efektivity a výkonu hotového notebooku na jedné straně a práva uživatele měnit jeho parametry i po koupi na straně druhé. Čísla ukazují, že integrace může přinášet významné výhody. Otázkou ale zůstává, zda jsou pro vás dostatečným argumentem, nebo zda chcete mít i za tři roky možnost jednoduše přidat další paměťový modul.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda