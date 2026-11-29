Zní to jako městská legenda z čínských tržnic, ale analytická společnost TrendForce v listopadu 2026 upozornila, že se na trhu se smartphony skutečně rozšiřuje praxe takzvaného reballingu, tedy opětovného použití paměťových čipů DRAM ze starších zařízení. Při tomto procesu se čip pomocí tepla sejme z původní desky, odstraní se z něj staré pájecí kuličky, nanesou se nové a následně se připájí na desku jiného telefonu. V roce 2026 mají takto repasované paměti podle odhadů tvořit 3–4 % trhu. Do roku 2027 by jejich podíl mohl vzrůst na 7–9 %, tedy téměř desetinu všech prodávaných smartphonů. Nejde přitom o podíl na celkovém objemu vyrobených paměťových čipů nebo bitů, který zůstane relativně malý, ale o podíl telefonů, v nichž se takto upravená paměť objeví.
Proč paměti tak výrazně zdražily
Za situací stojí kombinace několika faktorů, které se sešly v nejméně vhodnou dobu. Datová centra potřebují stále více pamětí pro systémy umělé inteligence a výrobci proto přednostně využívají své kapacity k produkci serverových pamětí a čipů HBM, které jim přinášejí vyšší marže. Na mobilní DRAM tak zbývá menší část výrobních kapacit. Counterpoint Research uvádí, že v prvním čtvrtletí roku 2026 vzrostly ceny DRAM o více než 50 % oproti předchozímu čtvrtletí. U pamětí NAND byl nárůst dokonce vyšší než 90 %.
Pro výrobce levných telefonů je to mimořádně nepříjemná situace. Typická konfigurace se 6 GB LPDDR4X a 128 GB eMMC představovala v nejnižším cenovém segmentu až 43 % celkových nákladů na součástky. Ve druhém čtvrtletí roku 2026 pak náklady na výrobu podobně vybavených levných modelů meziročně vzrostly o 70 %, přičemž téměř celý nárůst připadal na paměťové komponenty. Zdražování se ale netýká pouze nejlevnějších zařízení. Podle Counterpoint Research se DRAM stala nejdražší jednotlivou součástkou také v prémiových smartphonech, kde tuto pozici dříve obvykle zastával procesor.
Kdo na této situaci vydělává? Především trojice největších výrobců pamětí. TrendForce uvádí, že celkové tržby odvětví DRAM ve druhém čtvrtletí roku 2026 vzrostly o 59,5 % na téměř 154,73 miliardy dolarů. Samsung vykázal tržby ve výši 60,98 miliardy dolarů, SK hynix 38,59 miliardy a Micron 36 miliard dolarů.
Co přesně je reballing a kde se takový telefon dá koupit
Reballing není v elektrotechnice žádnou novinkou. Specializované opravny tuto metodu používají už řadu let. Její využití při výrobě nových telefonů ve větším měřítku je ale neobvyklé. TrendForce uvádí, že v současnosti jde především o 4GB čipy LPDDR4X určené pro levné 4G telefony s cenou pod 1 299 CNY (zhruba 4 200 Kč). Čipy před opětovným použitím procházejí testováním a tříděním, které má odhalit vadné kusy. Jejich kvalita se však může výrazně lišit podle původu a předchozího používání. Server Čoson Biz například upozorňuje, že v některých recyklačních tocích se znovu využívají i čipy, které už mají za sebou pět až šest let provozu.
Veřejně doloženým příkladem z trhu je zatím telefon Cricket Ovation 4. Jde o předplacený model uzamčený pro amerického operátora Cricket Wireless, který se prodává také v 64GB variantě. Na americkém Walmartu je jeho cena 39,88 dolaru, tedy necelých tisíc korun. V produktové nabídce se u něj objevuje označení „Memory Reconditioned“, které upozorňuje na repasovanou paměť. Veřejný seznam dalších značek, které podobné součástky používají, zatím není k dispozici. TrendForce hovoří obecně o výrobcích z nejnižšího cenového segmentu, zatímco Čoson Biz zmiňuje některé čínské společnosti, aniž by uváděl jejich konkrétní názvy.
V českých obchodech se zatím nepodařilo dohledat veřejně přiznaný případ podobného použití repasovaných pamětí. Dosavadní zprávy se týkají především asijského a amerického trhu.
Jaká rizika hrozí a jak to poznat
Právě tady se objevují největší otazníky. Micron ve svém technickém manuálu výslovně nedoporučuje používat reballing čipů v pouzdrech BGA pro běžnou produkci. Opakované zahřívání může poškodit pájecí spoje a snížit jejich dlouhodobou spolehlivost. Podobná upozornění obsahuje také technická dokumentace společnosti Intel. TrendForce navíc varuje před nevyrovnanou kvalitou repasovaných součástek, vyššími náklady na reklamace a možným poškozením pověsti výrobců.
Co to může znamenat v praxi? Přímé laboratorní srovnání telefonu s přepájenou pamětí a jiného modelu se zcela novým čipem za stejných podmínek zatím není k dispozici. Z technických rizik spojených s opětovným pájením ale vyplývá možnost problémů, jako jsou:
- pády aplikací a náhodné restarty,
- chyby při práci s pamětí a mezipamětí,
- celkově nižší spolehlivost a kratší životnost zařízení.
Samotný výkon, například rychlost čtení a zápisu, přitom nemusí být na první pohled nižší. Hlavním problémem není nutně maximální rychlost paměti, ale její spolehlivost a stabilita při dlouhodobém používání.
Jak takový telefon poznat ještě před nákupem? V praxi téměř výhradně podle informací od výrobce nebo prodejce. Pro repasované paměti totiž neexistuje žádná standardizovaná položka v technických specifikacích. V českém právním prostředí by přitom zamlčení takové informace mohlo být problematické. Česká obchodní inspekce upozorňuje, že klamavá obchodní praktika může spočívat také v zatajení důležitých informací o hlavních vlastnostech výrobku.
Kdy to skončí a skončí vůbec?
Podle TrendForce zůstanou ceny mobilních pamětí DRAM vysoké také ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026. V roce 2027 má trh nadále čelit nedostatku a výraznější rozšíření výrobních kapacit se očekává až v roce 2028. Counterpoint předpokládá stabilizaci cen nejdříve kolem poloviny roku 2027. Ani ta však nemusí znamenat návrat na původní úroveň. Pravděpodobnější je zpomalení růstu cen.
Opětovné použití přepájených pamětí tak může výrobcům levných telefonů krátkodobě pomoci snížit náklady. Samo o sobě ale nedokáže zásadně vyřešit nedostatek DRAM, protože podíl těchto čipů na celkové spotřebě paměťových kapacit zůstává příliš malý. TrendForce však varuje, že pokud zdražování zesílí i v prvním čtvrtletí roku 2027, může se tato strategie postupně rozšířit také do vyšších cenových kategorií.
Co si z toho odnést
Pro většinu zákazníků, kteří kupují telefony střední a vyšší třídy, představuje tento trend zatím jen malé riziko. Větší opatrnost je na místě při nákupu extrémně levných 4G telefonů z nejnižší cenové kategorie, zejména pokud výrobce nebo prodejce výslovně uvádí použití repasovaných součástek. Vyplatí se proto sledovat popis produktu, délku záruky i podmínky případného vrácení.
Celý trend ale ukazuje něco podstatnějšího než jen kuriózní případ levného telefonu prodávaného na Walmartu. Paměti zdražily natolik, že se u nejlevnějších zařízení začíná měnit samotná představa o tom, co znamená „nový“ telefon. A to je posun, který stojí za pozornost bez ohledu na to, jaký smartphone máte právě v kapse.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman