Dánská královna se 6. listopadu 2026 setkala s výkonnou ředitelkou Programu OSN pro životní prostředí Inger Andersen. Během společné procházky hovořily o závěrech klimatických zpráv před královninou cestou na klimatickou konferenci COP31 do Turecka.
Pro tuto příležitost zvolila Mary oblečení, které se od formálních královských outfitů výrazně lišilo. Dlouhý karamelový kabát dánské značky By Malene Birger doplnila krémovým kašmírovým svetrem s copánkovým vzorem a džínami se širšími nohavicemi.
Pozornost si zaslouží zejména její černé semišové kotníkové boty australské značky R. M. Williams. Podobnou obuv královna využívá opakovaně, a to i při zahraničních cestách.
Chelsea boty mají v zimě praktické využití
Pro boty typu Chelsea jsou charakteristické pružné boční panely, které umožňují obouvání bez klasických tkaniček nebo zipu. Vyrábějí se v různých provedeních, od elegantních modelů s nízkým podpatkem až po robustnější obuv se silnější podrážkou.
Pro českou zimu se vyplatí hledat především modely s vhodným vzorkem podrážky a dostatečným prostorem pro teplejší ponožky. Semišová obuv může vyžadovat více péče než hladká kůže, zejména při kontaktu se sněhem, rozbředlým ledem a posypovou solí.
Karamelový kabát lze nosit několik sezon
Karamelová barva dobře ladí s tmavě modrou džínovinou, černými kalhotami, bílou i krémovou. V kombinaci s jednoduchými botami a pleteným svetrem působí elegantně, přestože jednotlivé kousky mají praktický charakter.
K vytvoření podobného oblečení není nutné pořizovat stejné značky, jaké nosí dánská královna. Dobře poslouží klasický béžový nebo hnědý kabát, světlý svetr a pohodlné kotníkové boty.
Inspirativní je také skutečnost, že Mary své oblíbené oděvy nosí opakovaně. Základ jejího šatníku tak tvoří kousky, které lze kombinovat při různých příležitostech a které neztrácejí využitelnost s příchodem nové módní sezony.
Zdroje: kongehuset.dk, kongehuset.dk, womanandhome.com, vogue.com, whowhatwear.com, vogue.co.uk