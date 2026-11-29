Favorita poslal v úvodu do vedení Ange N'Guessan, Baník do přestávky překvapivě otočil stav góly Artúra Musáka s Davidem Plankou. Po hodině hry srovnal Emmanuel Ayaosi a v 84. minutě dokonal obrat tečí střídající Mikuláš Konečný.
Slavia v lize zdolala Baník podvanácté za sebou. Červenobílí zvítězili ve čtvrtém kole po sobě a částečně si spravili náladu po středeční prohře 0:1 v Lize mistrů od Villarrealu. Slezané utrpěli porážku ve třetím z posledních čtyř duelů nejvyšší soutěže a figurují až na barážové 14. pozici. K dobru nicméně mají středeční dohrávku v Liberci.
Pražané udělali dvě změny v základní sestavě oproti utkání s Villarrealem. Po více než měsíci dostal od úvodu šanci bek Isife, Kačor pak nastoupil místo Chytila, za kterého se na hrot útoku vysunul Nowak. Vzhledem k rozsáhlé marodce měl trenér Slavie Trpišovský k dispozici na lavičce jen pět hráčů do pole.
Pražané udeřili z první vážnější akce. Po centru z pravé strany přetlačil N'Guessan v sedmé minutě na zadní tyči v souboji Frydrycha a hlavičkou se štěstím protlačil míč kousek za brankovou čáru. Francouzský obránce si připsal druhý gól za Slavii po letním příchodu z Liberce.
Baník mohl rychle odpovědět, bývalý hráč Pražanů Frydrych ale z úhlu brankáře Markoviče nepropálil a marně se dožadoval penalty po předchozím pádu ve vápně. Ve 24. minutě už Slezané srovnali. Hosté se středem pole prokombinovali do brejku, po němž si v úniku zasekl míč Musák a prostřelil Markoviče. Prosadil se ve druhém kole po sobě.
Favorit neměl žádný drtivý tlak. Ve 38. minutě se dostal do dobré palebné pozice Ayaosi, hostující obrana ale jeho střelu zblokovala. Těsně před pauzou Slezané šokovali Eden. Planka si kousek za vápnem navedl míč na střelu a přízemním pokusem k tyči v první minutě nastavení překonal Markoviče. Slávistický odchovanec skóroval v lize poprvé od května. Baník proti velkému favoritovi nečekaně vstřelil dvě branky, dosud měl přitom s 11 góly se Zlínem nejhorší ofenzivu soutěže.
Pražané po změně stran výrazně přidali. Ayaosi z velkého úhlu gólmana Budinského nezaskočil, následně ve velké šanci přestřelil, asistent rozhodčí nicméně stejně signalizoval ofsajd. Po hodině hry už domácí vyrovnali.
Nogha po přihrávce od gólmana Budinského v souboji upadl, přišel o balon a Ayaosi po Suleimanově přihrávce prostřelil hostujícího brankáře. Slezané marně reklamovali údajný útočný faul. Nigerijský křídelník se v ligové sezoně prosadil pošesté a ztrácí už jen jednu trefu na čelo tabulky kanonýrů.
Za chvíli mohl otočit stav Suleiman, jeho hlavičku ale vytáhl Budinský. Domácím chyběla obvyklá lehkost, přesto nakonec dokázali vydřít tři body. V 84. minutě vypálil za vápnem Suleiman a střídající Konečný zády velmi šťastně tečoval míč obloukem do sítě. Mladý obránce si připsal kuriózní první ligový gól v kariéře. Slavia doma v nejvyšší soutěži porazila Baník počtrnácté za sebou.
Slavia Praha - Baník Ostrava 3:2 (1:2)
Branky: 7. N'Guessan, 61. Ayaosi, 84. Konečný - 24. Musák, 45.+1 Planka. Rozhodčí: Radina - Hájek, Dorotík - Kvítek (video). ŽK: Nowak - Bewene, Boula. Diváci: 17.028.
Sestavy:
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, N'Guessan - Isife (70. Kubiak), Kačor (70. Schranz), Sadílek, Jurásek - Ayaosi (81. Konečný), Suleiman (90. Vlček) - Nowak. Trenér: Trpišovský.
Ostrava: Budinský - Frydrych, Nogha, Míček - Bewene (46. Kmeť), Boula, Planka, Smith (59. Holzer) - Musák (74. Kohút), Kubala (89. Jurečka) - Škrkoň (59. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.