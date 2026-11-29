V sobotu 28. listopadu se na Letné mluvilo hlavně o Ronnym Deilovi, novém trenérovi, který má Spartu vytáhnout z nejhoršího podzimu za poslední roky. Sportovní ředitel Tomáš Sivok ale na stejné tiskové konferenci představil ještě jedno jméno. Martina Petráše, bývalého stopera a kapitána z titulové éry, označil za svou „pravou ruku“. Klub ho oficiálně jmenoval do funkce Head of Recruitment, tedy šéfa celého náboru hráčů. Nejde o „hlavního skauta“, jak se v prvních reakcích objevovalo. Petráš bude stát nad skautingem i daty, vybírat hráče pro mužské profesionální týmy i akademii a obě části propojovat. Právě na tomhle švu Sparta v posledních přestupových oknech opakovaně selhávala.
Kritika nemířila na jednoho člověka, ale na celý proces
Fanoušci Sparty nekritizovali jen jednotlivé příchody. Vadilo jim, že klub s nejvyššími ambicemi v lize skládal kádr způsobem, který nedával smysl. Na fanouškovském fóru Sparta Forever se dlouhodobě opakovala stejná trojice: skauting, data, stavba kádru.
Sport.cz už v červnu 2025 psal o neideálním doplnění kádru po slabé sezoně a jmenoval konkrétní hráče, kteří nesplnili očekávání: Albion Rrahmani, Ermal Krasniqi, Elias Cobbaut, Magnus Kofod Andersen nebo Mathias Ross. Sivok tehdy připustil, že by Sparta v posledních dvou oknech jednala jinak. Na sportovního funkcionáře je to nezvykle otevřené přiznání.
Současná tabulka ukazuje, proč změna nemohla čekat. Podle ČTK byla Sparta k 28. listopadu v lize čtvrtá, třináct bodů za Slavií. Z posledních deseti soutěžních zápasů vyhrála jediný a vypadla z domácího poháru. Tím se uzavřela kapitola, ve které na místě sportovního ředitele skončil Tomáš Rosický, z lavičky odešel Brian Priske a klub se rozhodl stavět sportovní úsek téměř od základů. Petráš je jednou z prvních cihel.
Kapitán z titulové éry, pak agent, teď muž v zákulisí
Petráš se vrací na Letnou s pověstí, kterou si vybudoval na trávníku. Slovenský obránce a reprezentant odehrál za Spartu 74 soutěžních zápasů, dal šest gólů a slavil tituly v sezonách 2002/2003 a 2004/2005. Sám to období v rozhovoru pro web Fotbal u nás označil za jedno z nejlepších v kariéře. Vypracoval se na kapitána, k titulům přidal pohár a zahrál si skupinovou fázi Ligy mistrů.
Po konci kariéry se dal na dráhu hráčského agenta. Tu podle Sparty ukončil. Server iSport ještě před oficiálním oznámením psal, že své svěřence podle zákulisních informací přenechal Karolu Kiselovi. Otázka možného střetu zájmů se u bývalého agenta v roli šéfa náboru nabízí sama. Klub zatím uvádí jen to, že agentskou činnost už nevykonává. Podrobnější pravidla nezveřejnil.
Nová funkce je navíc zčásti jen pojmenováním toho, co už existovalo. Podle iSportu měl Petráš na Letné silné slovo zhruba dva roky, kdy se Spartou spolupracoval externě. Sivok to v klubovém oznámení potvrzuje: s Petrášem se zná roky a oceňuje jeho zkušenosti fotbalisty i agenta a množství kontaktů. Rozdíl je teď v odpovědnosti. Petráš už neradí z ústraní. Za výběr hráčů ručí vlastním jménem.
Kdo bude za co odpovídat
Podle nás je na celé změně nejzajímavější nová struktura, ne samotné jméno. Oficiální oznámení
AC Sparta Praha popisuje tři vrstvy, které dřív fungovaly spíš vedle sebe než spolu:
Osoba Funkce Co má na starosti Martin Petráš Šéf náboru (Head of Recruitment) Zastřešuje výběr hráčů pro A-tým i akademii, spadá pod něj skautské i datové oddělení, zodpovídá se Sivokovi Václav Černý st. Hlavní skaut Tradiční skauting a skautská síť Kristián Flak Vedoucí datového náboru (Head of Data Recruitment) Vede tým datových analytiků
Flak není ve Spartě nováček. V týmu analytiků působí dva roky a má magisterský titul z fotbalové analytiky z Manchesteru. Pod Černým pracují interní skauti pro A-tým Václav Černý, Zdeněk Svoboda a Costa Nhamoinesa. K nim patří samostatný tým skautů pro akademii a externí spolupracovníci po Evropě i na dalších kontinentech.
Klub zároveň slibuje, že oddělení náboru bude dál personálně rozšiřovat. Kolik lidí přibude a kdy, zatím neprozradil.
Sivok na tiskové konferenci popsal i filozofii, se kterou chce posily vybírat. Ví prý, kde má tým „díry“, a vedle dat chce víc spoléhat na „vlastní oko“, charakter, emoce a sparťanství. Petráš má být člověk, ve kterém se tyhle dva světy potkají. Data vyfiltrují profily, skauti hráče uvidí naživo a někdo třetí rozhodne, jestli hráč do Sparty skutečně zapadne. Ten třetí dosud chyběl.
Slavia a Plzeň už tuhle cestu znají
Pro Spartu je to nepříjemné srovnání, ale nevyhnutelné. Slavia svůj model veřejně popisuje už roky. Jakub Mareš v rozhovoru pro web
SK Slavia Praha vysvětluje, že pod něj spadá datová i videoanalytika, skauting A-týmu i mládeže, rozvoj hráčů a správa hostování. Hráče posuzují datově i na videu. Mareš ale zdůrazňuje, že data lidské oko nenahrazují.
Plzeň šla cestou mezinárodní skautské expertizy. Hlavním skautem se v lednu 2024 stal Jan Říčka, který dřív pracoval pro Hamburk, Chelsea a Manchester City. Letos v únoru se do plzeňského skautingu zapojil i Lukáš Hejda, dlouholetý obránce, který ukončil kariéru. Bývalý hráč v náborovém oddělení tedy není sparťanský vynález.
Sparta se k oběma rivalům teď aspoň na papíře přibližuje. Má jasně pojmenovaného šéfa náboru, samostatnou datovou funkci, hlavního skauta a plán dalšího růstu. Slavia ale v lize dokazuje, že její model funguje. Sparta to teprve musí ukázat.
První zkouška přijde v lednu
Petrášovu práci půjde měřit jedinou věcí: hráči, kteří přijdou. Nejbližší příležitost nastane brzy. Podle
Přestupního řádu FAČR se zimní přestupní období pro profesionální hráče otevře 16. ledna a potrvá do 12. února 2027.
Sivok už naznačil, že klub po podzimu vyhodnotí kádr a „určitě se něco v zimě stane“. Mluvil o okamžitých posilách, které mají tým zvednout hned, ne až za rok. Konkrétní jména ani posty zatím nezazněly. Redakce SportyŽivě.cz zaslala na klub dotazy mířící na možné změny v týmu, ale jeho zástupci na ně zatím nezareagovali.
Fanoušci každopádně na fórech nejčastěji zmiňují osu týmu a krajní beky, klub ale nic z toho nepotvrdil.
Jedno je potřeba říct jasně. Petráš nebude novým hráčům pomáhat s aklimatizací v kabině ani jim shánět byty. Jeho přínos pro posily začíná dřív, ještě před podpisem smlouvy. Pokud nový systém funguje, Sparta by měla přivádět hráče, kteří obstojí v datech, zaujmou skauty naživo a zároveň zapadnou povahou. Případy typu „čísla sedí, ale hráč nezapadl“ jsou přesně to, co Spartu stálo poslední dvě sezony.
Dá se čekat, že zimní okno bude pod drobnohledem jako málokteré předtím. Nový trenér, nový sportovní ředitel a nově pojmenovaný šéf náboru. Výmluv ubylo.
Sparta tímhle krokem fanouškům neposílá jen další jméno do zákulisí. Dává najevo, že výběr posil už nemá stát na oddělených ostrovech, kde analytici, skauti a agentské kontakty žili každý zvlášť. Jestli z ostrovů vznikl most, ukáže první hráč, který v únoru podepíše na Letné a v jarní části skutečně zahraje.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl