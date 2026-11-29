Zápis v účetnictví místo lidských životů
V srpnu 1781 vyplula ze západní Afriky britská obchodní loď Zong směrem k Jamajce. Na palubě přepravovala stovky zotročených Afričanů, které majitelé plavidla zamýšleli prodat v karibských koloniích. Podobné cesty patřily k transatlantickému systému obchodování s lidmi, jenž proměňoval zajaté osoby v majetek, pracovní sílu a položky obchodního účetnictví.
Na Zong byly podmínky mimořádně kruté. Plavidlo bylo přeplněné, cesta se prodlužovala a lidé na palubě umírali na nemoci a vyčerpání. Koncem listopadu se posádka dopustila rozhodnutí, které později vstoupilo do dějin jako masakr na lodi Zong: ve více etapách zavraždila více než 130 zotročených Afričanů tím, že je vyhodila do oceánu nebo je k němu přinutila. Dne 29. listopadu 1781 začala podle obvyklé rekonstrukce první série těchto vražd.
Šokující není pouze samotné násilí. Majitelé lodi se později domáhali pojistného plnění za zavražděné lidi. Jejich smrt tak představili jako ztrátu nákladu, za kterou jim má někdo zaplatit.
Proč byla loď ve vážných potížích
Plavidlo se během přeplavby dostalo do navigačních a zásobovacích problémů. Kapitán Luke Collingwood a další důstojníci později argumentovali, že na lodi docházela voda a že bez zoufalého opatření hrozilo nebezpečí i ostatním osobám na palubě. Historické prameny však ukazují vážné rozpory mezi tímto vysvětlením a skutečným průběhem cesty. Sporné bylo například to, zda byl nedostatek vody tak bezprostřední, jak se tvrdilo, i jaké možnosti měla posádka při navigaci a doplňování zásob.
Námořní přeprava zotročených lidí byla sama o sobě prostředím rozsáhlého násilí. Přeplnění, nedostatek hygieny a dlouhé uzavření v podpalubí vedly k nemocem a úmrtím. Obchodníci však současně kalkulovali s cenou každé osoby. Právě souběh lidského utrpení a obchodní logiky vysvětluje, proč se tragédie na Zong proměnila v jednu z nejslavnějších právních kauz britského abolicionismu.
Když pojištění vytvářelo děsivou motivaci
Námořní pojištění bylo důležitou součástí atlantského obchodu. Majitelům lodí poskytovalo ochranu před určitými ztrátami, které mohly během dlouhých a nebezpečných plaveb nastat. Tehdejší právní systém zároveň považoval zotročené lidi za obchodní majetek. To vytvářelo mimořádně nebezpečné propojení mezi lidskými životy a finančními nároky.
Pokud zotročený člověk během přepravy zemřel následkem nemoci, majitelé zpravidla nemohli jednoduše požadovat úhradu jeho hodnoty jako obětovaného nákladu. Pokud se však určitá ztráta prezentovala jako nezbytné opatření k záchraně lodi a ostatního nákladu, mohl vzniknout nárok v rámci pravidel námořního pojištění. Majitelé Zong se pokusili vraždění podřadit pod tuto logiku, jako by šlo o obětování části zboží při námořní nouzi.
Tím se právní spor dostal na půdu, která je z dnešního pohledu hluboce znepokojivá. Namísto toho, aby byla nejdůležitější otázkou odpovědnost za zabití více než stovky lidí, začalo se řešit, kdo má nést finanční ztrátu. Právě tato okolnost dala případu mimořádnou symbolickou sílu.
Soudní proces, který vraždu nepostavil do středu
Kauza se projednávala pod názvem Gregson v. Gilbert. Majitelé lodi požadovali peníze od pojišťovatelů a ti nárok odmítli. Spor se roku 1783 dostal před soudce lorda Mansfielda. Pozornost se soustředila na podmínky pojistné smlouvy, na údajnou nutnost vyhazování lidí přes palubu a na rozpory ve výpovědích o zásobách vody.
Soud nařídil nové projednání, ale doložený výsledek celého pojistného sporu není definitivně znám. Oproti některým populárním verzím příběhu proto není správné tvrdit, že majitelé bezpochyby dostali požadované peníze, ani že se pachatelé masakru ocitli před úspěšným trestním soudem. Vraždění nebylo odpovídajícím způsobem trestně potrestáno.
Granville Sharp a síla veřejného svědectví
S případem se seznámil Granville Sharp, významný britský odpůrce otroctví. Snažil se prosadit, aby bylo jednání posádky posuzováno jako vražda, nikoli pouze jako pojistná událost. Jeho úsilí sice nevedlo k odpovídajícímu trestnímu postihu, ale pomohlo přenést příběh do širší veřejné diskuse.
Pro abolicionistické hnutí byl případ Zong silným důkazem toho, jak systém obchodování s lidmi deformoval právní i morální uvažování. Oběti byly v soudní řeči popisovány prostřednictvím finanční hodnoty a pojistného nároku. Kritici otroctví na tomto příkladu ukazovali, že nejde pouze o jednotlivé kruté kapitány, ale o institucionální uspořádání umožňující proměňovat lidské životy v obchodní kalkulaci.
Proč na případu záleží i dnes
Britský obchod s otroky byl zákonem zakázán až roku 1807 a samotné otroctví v britské koloniální říši bylo rušeno později. Masakr na Zong tedy nepřinesl okamžitý konec celého systému. Přispěl však k tomu, že se jeho násilí stalo konkrétním a neignorovatelným tématem veřejného sporu.
V archivech se dochovaly především právní a obchodní dokumenty, nikoli osobní svědectví zavražděných. To představuje i etickou hranici našeho vyprávění. Přesná jména a životní příběhy většiny obětí neznáme. Víme však, že nešlo o anonymní „náklad“, ale o jednotlivé lidi, jejichž životy byly ukončeny kvůli rozhodnutím jiných. Právě toto lidské měřítko je důležitější než jakákoli působivá formulace o nejslavnějším pojistném sporu osmnáctého století.
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Zdroje: Kód Enigma [1], London Museum – The Zong Massacre Trial [2], Understanding Slavery Initiative – The Zong [3], Insurance Museum – The Zong Massacre (1781): An Insurer's Perspective [4], img ai generated