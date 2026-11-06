Do Vídně za adventem už tento pátek. První slavný trh otevře, na další si Češi ještě počkají

Do Vídně za adventem už tento pátek. První slavný trh otevře, na další si Češi ještě počkajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.Zdroj: generováno chatGPT
Článek byl publikován 06.11.2026 07:42
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