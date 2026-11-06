Některé banky v Česku přestávají klientům dávat plastové platební karty. Místo toho nabízí virtuální kartu v mobilu

Požádáte v mobilu o novou kartu a pak několik dní vyhlížíte pošťáka. Obálka s kartou ale nepřichází. Některé banky to dnes mají nastavené schválně, protože počítají s tím, že budete platit telefonem nebo hodinkami. Kdo o plastovou kartu stojí, musí si o ni nově říct sám.
Karta je v telefonu hned po sjednání
Takhle to od září 2026 funguje u Raiffeisenbank. Podle tiskové zprávy banky z 24. září 2026 je po aktualizaci aplikace při žádosti o kartu v mobilním bankovnictví předvolená jen virtuální podoba. Kdo plast chce, přidá ho už při sjednání karty, a když na to zapomene, objedná ho v aplikaci i dodatečně. „Stále více klientů dnes zvládne běžné placení pouze s telefonem nebo hodinkami,“ uvedla v tiskové zprávě Adéla Tůmová, produktová manažerka Raiffeisenbank.
Stejnou cestou jde Partners Banka. K novému účtu je základem karta v aplikaci a fyzická přijde jen tomu, kdo si o ni řekne. U obou bank je první plastová karta k virtuální podle stavu k říjnu 2026 bez poplatku, jen už nechodí automaticky.
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Virtuální kartu můžete používat okamžitě po aktivaci. Číslo, platnost i kód CVC pro nákupy na internetu najdete v bankovní aplikaci. Kartou nahranou v mobilu nebo hodinkách zaplatíte u terminálu s NFC a u bezkontaktních bankomatů s ní vyberete i vložíte peníze.
Situace, kdy mobil nestačí
Při běžném nakupování si s kartou v telefonu poradíte. Plast se ale hodí v několika situacích:
Na cestách, hlavně mimo Evropu a u starších terminálů, nemusí fungovat platba mobilem ani bezkontaktní výběr z bankomatu. Některé hotely a půjčovny aut, zejména v cizině, a také letištní salonky stále trvají na fyzické kartě. Recepce při příjezdu a půjčovna při převzetí auta na ní blokují jistotu. Telefon se může vybít třeba cestou z výletu před pokladnou na benzince. Přečtěte si také: Výzkum: zalévání čajových sáčků horkou vodou uvolňuje tisíce mikroplastů
Kdo často cestuje nebo nechce být závislý na baterii telefonu, má dobrý důvod nechat si plastovou kartu vystavit.
Zloděj s mobilem to má těžší
Je ale karta v telefonu stejně bezpečná jako ta v peněžence? Telefon při placení předá obchodníkovi místo skutečného čísla karty šifrovaný token, takže obchodník číslo vůbec nevidí. Platbu pak potvrdíte otiskem prstu, obličejem nebo kódem.
Plastovou bezkontaktní kartou se v Česku podle stavu k říjnu 2026 zpravidla platí pod 500 Kč bez PIN, i když terminál si o něj občas řekne i u menší částky. Kartou v ukradeném mobilu zloděj zpravidla nezaplatí tak snadno, protože platbu musí ověřit zámkem telefonu. Výjimky existují: krátce po odemčení telefonu může další platba projít bez nového ověření a některé peněženky dovolí zaplatit dopravu i na zamčeném telefonu, pokud si to uživatel zapnul.
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Tahle ochrana ale funguje jen u zamčeného telefonu. Nastavte si proto zámek obrazovky s kódem, otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje.
Kartu nahranou v telefonu chrání před zneužitím hlavně zámek obrazovky s kódem nebo otiskem prstu. Ilustrační foto. Zdroj: Jakub Zerdzicki / Pexels. Jak to mají ostatní banky
Česká spořitelna má virtuální kartu v nabídce od prosince 2020 a od roku 2021 si u ní klienti volí mezi virtuální kartou, plastovou, nebo oběma. Komerční banka od března 2026 nabízí virtuální kartu Visa, kterou si sjednáte a aktivujete v aplikaci KB+ bez plastu. Plast, nebo jen digitální kartu si podle stavu k říjnu 2026 vyberete při vydání nové karty i u ČSOB, mBank, Monety a UniCredit Bank.
Fio banka a Air Bank zatím k nové kartě vždy posílají plast. Podle vyjádření mluvčích pro Peníze.cz z října 2026 obě chystají možnost obejít se bez něj, Fio uvádí konec roku 2026 a Air Bank termín neuvedla. U Fio banky už od dubna 2026 můžete s novou kartou platit hned po sjednání, když si ji přidáte do Google Pay či Apple Pay. Plast pak dorazí poštou později.
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Pokud zvažujete jen virtuální kartu, projděte si nejdřív podmínky své banky. U některých bank nemusí být plastová karta kopií té virtuální a může se počítat jako další karta v tarifu.
Kdo potřebuje hned nakoupit na e-shopu, kde jde zaplatit jen ručně zadaným číslem karty, ocení banku, která vydá rovnou virtuální kartu. U bank, které ke kartě vždy posílají i plast, ukáže aplikace číslo, platnost a CVC až po aktivaci doručené plastové karty. Do té doby můžete platit kartou přidanou do mobilní peněženky.
Nabídky bank se mění, takže si před rozhodnutím ověřte aktuální podmínky a ceník u své banky. U Raiffeisenbank i Partners Banky si první plastovou kartu podle stavu k říjnu 2026 můžete doobjednat i dodatečně a bez poplatku.
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Zdroje: https://www.penize.cz/osobni-ucty/492411-plastovou-kartu-uz-nemusite-dostat-jen-tri-banky-vam-ji-daji-vzdycky, https://www.rb.cz/informacni-servis/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2026/tiskove-zpravy-20269/25092026-virtualni-karta-pro-podnikatele, https://www.e15.cz/finexpert/banky-a-ucty/raiffeisenbank-meni-pravidla-pro-karty-plastova-uz-neni-potreba-aplikaci-vylepsila-i-podnikatelum-1436091, https://e15.cz/finexpert/banky-a-ucty/fio-banka-zrychluje-spousti-digitalni-karty-1432500, https://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-zpravy/komercni-banka-nabizi-v-kb-virtualni-kartu-pro-jednotlivce-i-firmy, https://www.kb.cz/cs/podpora/platebni-karty/co-je-bezkontaktni-karta-a-jak-funguje, https://finex.cz/banka/partners-banka/bezny-ucet-partners-banka/, https://www.novinky.cz/finance/clanek/kartou-zaplatite-jednou-pak-se-sama-znici-40386705, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zadny-plast-jen-cislo-ceske-banky-zacinaji-zavadet-virtualni-karty-131201, https://www.mesec.cz/aktuality/mbank-nove-vyda-klientum-kteroukoli-svou-kartu-virtualne/, https://support.google.com/wallet/answer/12059519?hl=cs, https://energozrouti.cz/clanek/dve-banky-prestavaji-automaticky-vydavat-plastove-karty