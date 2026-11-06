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Některé banky v Česku přestávají klientům dávat plastové platební karty. Místo toho nabízí virtuální kartu v mobilu

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Dennívýzva
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Požádáte v mobilu o novou kartu a pak několik dní vyhlížíte pošťáka. Obálka s kartou ale nepřichází. Některé banky to dnes mají nastavené schválně, protože počítají s tím, že budete platit telefonem nebo hodinkami. Kdo o plastovou kartu stojí, musí si o ni nově říct sám. Karta je v telefonu hned po sjednání Takhle to […]
Některé banky v Česku přestávají klientům dávat plastové platební karty. Místo toho nabízí virtuální kartu v mobilu

Některé banky v Česku přestávají klientům dávat plastové platební karty. Místo toho nabízí virtuální kartu v mobilu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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