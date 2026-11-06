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NASA bojuje o přežití Voyageru 1. Sonda po 49 letech dosáhne světelného dne

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Sonda Voyager 1 se chystá překonat hranici, které dosud žádný lidský výtvor nedosáhl. NASA přitom nedávno na 48 hodin ztratila její signál a musí řešit ubývající energii. Po téměř 50 letech ve vesmíru tak nejslavnější průzkumník stále překvapuje.
NASA bojuje o přežití Voyageru 1. Sonda po 49 letech dosáhne světelného dne

NASA bojuje o přežití Voyageru 1. Sonda po 49 letech dosáhne světelného dne

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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