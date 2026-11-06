NASA bojuje o přežití Voyageru 1. Sonda po 49 letech dosáhne světelného dne

Americká NASA se připravuje na mimořádný okamžik v historii kosmonautiky. Sonda Voyager 1, která odstartovala 5. září 1977, se 18. listopadu 2026 vzdálí od Země na jeden světelný den. Půjde o první lidský výtvor, který této vzdálenosti dosáhne. Jenže zatímco se blíží nový rekord, technici řeší problémy, které mohou ohrozit pokračování celé mise.
Voyager 1 se totiž v říjnu na 48 hodin odmlčel. Pozemní antény sítě Deep Space Network nezachytily jeho signál během plánovaných spojení 18. a 19. října. Komunikace se obnovila až 20. října, ještě předtím, než NASA stihla vyslat opravné příkazy.
Sonda se sama zachránila, příčina poruchy zůstává nejasná
Vyšetřování ukázalo, že jedna skupina orientačních trysek přestala fungovat a palubní počítač automaticky aktivoval záložní systém. Voyager přešel do ochranného režimu, který má zabránit vážnějšímu poškození. Proč k problému došlo, však technici zatím přesně nevědí.
„Je to poprvé, co jsme viděli sondu udělat něco podobného,“ uvedl Kareem Badaruddin, manažer mise Voyager v kalifornské laboratoři Jet Propulsion Laboratory. Podle něj musí tým v této fázi počítat i s nečekanými poruchami.
Nejde přitom o jedinou komplikaci. Voyager 1 získává elektřinu z radioizotopových termoelektrických generátorů, které využívají teplo vznikající radioaktivním rozpadem plutonia. Dostupný elektrický výkon každoročně klesá přibližně o čtyři watty. NASA proto postupně vypíná přístroje a hledá další možnosti úspor.
Letos v září technici provedli operaci nazvanou Big Bang. Současně vypnuli tři zařízení a jejich funkce převedli na energeticky úspornější alternativy. Díky tomu nemusí NASA další vědecký přístroj odstavit už v létě 2027, jak původně hrozilo.
Jediná odpověď z vesmíru zabere dva dny
Největší pozornost nyní přitahuje 18. listopad. Podle výpočtů NASA dosáhne Voyager 1 v 11:16 středoevropského času vzdálenosti přibližně 25,9 miliardy kilometrů od Země. Rádiový signál bude potřebovat přesně 24 hodin, aby tuto vzdálenost překonal. Dalších 24 hodin potrvá cesta odpovědi zpět.
Sonda přitom letí rychlostí přibližně 61 000 kilometrů za hodinu. Přesto jí cesta k této hranici zabrala více než 49 let.
Voyager 1 již v roce 2012 překročil hranici heliosféry a vstoupil do mezihvězdného prostoru. Společně se sesterskou sondou Voyager 2 tak poskytuje unikátní údaje z prostředí, které žádné jiné aktivní sondy přímo nezkoumají.