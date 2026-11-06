mBank přesunula bezpečnost pod jednu ikonu. Nouzové tlačítko zastaví platby, trvalé příkazy běží dál

mBank přesunula bezpečnost pod jednu ikonu. Nouzové tlačítko zastaví platby, trvalé příkazy běží dálPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
mBank přesunula bezpečnost pod jednu ikonu. Nouzové tlačítko zastaví platby, trvalé příkazy běží dálZdroj: Magnific / jcomp, archivní ilustrační snímek; Magnific stock (https://www.magnific.com/ai/docs/usage-rights-digital)
Článek byl publikován 06.11.2026 08:20
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