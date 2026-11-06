Mrazivá noc na Jizerce: Zdejší stanice naměřila nejnižší teplotu v Česku

Mrazivá noc na Jizerce: Zdejší stanice naměřila nejnižší teplotu v ČeskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mrazivá noc na Jizerce: Zdejší stanice naměřila nejnižší teplotu v ČeskuZdroj: webkamera ceskehory.cz
Článek byl publikován 06.11.2026 07:58
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