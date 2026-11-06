NHL po noci: Zacha dal dva góly, Dvorský srovnal proti Devils. Anaheim znovu vyhrál a Montreal se vzpamatoval

Českým fanouškům udělal největší radost Boston. Pavel Zacha vstřelil dva góly, David Pastrňák přidal dvě asistence a Bruins porazili Pittsburgh 6:2. Slovenský útočník Dalibor Dvorský zase vstřelil důležitou vyrovnávací branku St. Louis v závěru třetí třetiny proti New Jersey. Blues přesto nakonec prohráli 4:5 po prodloužení.
Ve čtvrtek se hrálo celkem jedenáct zápasů. Montreal doma otočil duel s Utahem, Winnipeg navázal na svůj historický obrat proti Canadiens další vysokou výhrou a Anaheim prodloužil úspěšnou sérii na ledě Edmontonu.
Pittsburgh – Boston 2:6: Zacha dvakrát skóroval, Pastrňák připravoval šance
Penguins šli do vedení díky Justinu Brazeauovi, ale Boston odpověděl třemi góly ještě v první třetině. Zacha nejprve vyrovnal po Pastrňákově přihrávce a po snížení domácích na 2:3 přidal ve druhé části svůj druhý gól. Bruins nakonec zvítězili 6:2. Pastrňák skončil se dvěma asistencemi, Zacha se dvěma brankami a Pittsburgh prodloužil sérii bez vítězství.
VIDEO New Jersey – St. Louis 5:4 po prodloužení: Dvorský pomohl smazat třígólovou ztrátu
Devils vedli po dvou třetinách 4:1, jenže St. Louis ve třetí části vstřelilo tři góly během 3 minut a 8 sekund. Nejprve se trefil Mason McTavish, poté Philip Broberg a pouhých osmnáct sekund po něm také Dalibor Dvorský. Slovenský útočník vyrovnal na 4:4 v čase 54:54. V prodloužení ale rozhodl Jesper Bratt už po minutě a 26 sekundách. New Jersey tak zvítězilo 5:4, přestože si téměř nechalo utéct pohodlný náskok.
VIDEO Montreal – Utah 5:4 po prodloužení: Suzuki se vrátil, Cooleyho hattrick nestačil
Canadiens měli co napravovat. O dva dny dříve proti Winnipegu ztratili vedení 4:0 během posledních 159 sekund a nakonec prohráli. Tentokrát se sami dokázali zvednout proti Utahu. Nick Suzuki se po šestizápasové absenci vrátil gólem a dvěma asistencemi, Adam Engström vyrovnal v závěru třetí třetiny a Cole Caufield rozhodl po třiceti sekundách prodloužení. Utah přitom táhl Logan Cooley, který zaznamenal hattrick a asistenci. Slovenský útočník Juraj Slafkovský asistoval u Suzukiho branky.
VIDEO Detroit – Vegas 1:2: Golden Knights si odvezli těsné vítězství
Souboj Detroitu a Vegas byl jedním z nejméně gólových zápasů večera. Golden Knights zvítězili 2:1 a rozhodovalo se až ve třetí třetině. Detroit se přes domácí prostředí nedokázal prosadit natolik, aby udržel s Vegas krok. Na rozdíl od výrazných přestřelek jinde v soutěži zde stačily hostům k vítězství dvě branky.
VIDEO Tampa Bay – Chicago 4:1: Černák dvěma asistencemi pomohl Lightning
Tampa Bay měla proti Chicagu utkání pod kontrolou od první třetiny, kterou vyhrála 2:0. Nakonec zvítězila 4:1. Slovenský obránce Erik Černák si připsal dvě asistence, mezi výrazné střelce domácích patřil Ilja Michejev se dvěma góly. Lightning tak přidali další přesvědčivý výsledek, zatímco Chicago znovu nedokázalo proměnit své příležitosti v bodový zisk.
VIDEO NY Islanders – Carolina 3:5: Hurricanes uspěli na Long Islandu
Carolina vyhrála na ledě Islanders 5:3. Hosté znovu ukázali, že dokážou být nebezpeční i mimo vlastní halu. Islanders dali tři branky, ale na bodový zisk to tentokrát nestačilo. Pro Hurricanes šlo o důležitý výsledek v pokračování velmi dobrého vstupu do sezony.
VIDEO NY Rangers – Philadelphia 3:2: Dva góly v závěru otočily zápas
Philadelphia ve druhé třetině otočila skóre na 2:1 a Rangers museli dohánět ztrátu. V čase 53:52 vyrovnal v přesilové hře Pavel Dorofejev, o necelé dvě minuty později pak Tye Kartye dokončil obrat po dlouhé přihrávce Adama Foxe. Rangers nakonec vyhráli 3:2 a připsali si první vítězství sezony po obratu z nepříznivého stavu.
VIDEO Columbus – Dallas 2:1 po samostatných nájezdech: Werenski zachránil zápas v závěru
Dallas vedl po gólu Mikka Rantanena, ale Columbus odmítl porážku. Zach Werenski vyrovnal 3 minuty a 14 sekund před koncem třetí třetiny. Prodloužení vítěze neurčilo, a tak přišly samostatné nájezdy. V nich uspěli Valerij Ničuškin a Kent Johnson, zatímco Cam Talbot hosty zastavil. Blue Jackets zvítězili 2:1 po nájezdech.
VIDEO Winnipeg – Vancouver 6:2: Jets navázali na neuvěřitelný obrat dalším vítězstvím
Winnipeg před dvěma dny proti Montrealu dokázal nemožné: otočil stav 0:4 během závěrečných 159 sekund a vyhrál v prodloužení. Proti Vancouveru tentokrát žádný zázrak nepotřeboval. Dvě branky vstřelil v první třetině s odstupem pouhých čtrnácti sekund a nakonec zvítězil 6:2. Mark Scheifele a Dawson Mercer zaznamenali gól i asistenci. Mercer přitom skóroval poprvé po příchodu z New Jersey v rámci výměny Connora Hellebuycka. Canucks prohráli počtvrté za sebou.
VIDEO Edmonton – Anaheim 4:5: Gauthierova série pokračuje, McDavid ani se čtyřmi body nestačil
Anaheim vedl ve třetí třetině 5:2, Edmonton ale ještě dramaticky snížil na rozdíl jediné branky. Kasperi Kapanen a Leon Draisaitl dali domácím naději, vyrovnat se už nepodařilo. Cutter Gauthier přidal devátý gól za poslední čtyři zápasy a asistenci. Beckett Sennecke i Pavel Mintjukov skórovali dvakrát. Connor McDavid zaznamenal čtyři body a prodloužil svou bodovou sérii od začátku sezony na sedmnáct utkání.
VIDEO Colorado – Nashville 2:3 po prodloužení: Predators získali druhý bod navíc
Poslední utkání večera skončilo vítězstvím Nashvillu 3:2 po prodloužení. Colorado dvakrát vyrovnalo, nejprve zásluhou Jadena Schwartze a potom Parkera Kellyho. V prodloužení ale v přesilové hře rozhodl Steven Stamkos, který se 247. gólem v početní výhodě vyrovnal Lucu Robitaillovi na pátém místě historického pořadí NHL.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – NHL výsledkový servis, 5. 11. 2026 [ 2 ], NHL.sk – kompletní výsledky 5. 11. 2026 [ 3 ], NHL.com – Boston vs Pittsburgh [ 4 ], NHL.com – New Jersey vs St. Louis [ 5 ], NHL.com – Montreal vs Utah [ 6 ], NHL.com – Anaheim vs Edmonton [ 7 ], NHL.com – Winnipeg vs Vancouver [ 8 ], NHL.com – Rangers vs Philadelphia [ 9 ], NHL.com – Columbus vs Dallas [ 10 ], Colorado Avalanche – utkání s Nashvillem [ 11 ].