Konec jedné éry virtuální reality. Meta Quest 2 a Quest Pro oficiálně končí

Virtuální realita se posouvá dál, ale ne všichni hráči z toho budou mít radost. Společnost Meta oficiálně oznámila, že ukončí vývoj nových funkcí pro headsety Quest 2 a Quest Pro. Dvě zařízení, která pomohla rozšířit virtuální realitu mezi miliony lidí, tak postupně přijdou o softwarovou podporu. Jejich majitelé však nemusí okamžitě kupovat nový hardware.
Quest 2 vstoupil na trh v říjnu 2020 a stal se jedním z nejdůležitějších zařízení pro rozšíření samostatných VR headsetů. Dražší Quest Pro následoval v roce 2022 a nabídl například sledování očí a mimiky. Prodej obou modelů Meta ukončila už v roce 2024. Nyní přichází další krok.
Poslední aktualizace dorazí v březnu 2027
Podle oficiálního oznámení Mety dostanou oba headsety poslední velkou aktualizaci operačního systému, označenou v213, nejpozději v březnu 2027. Nové funkce už poté zamíří pouze na Quest 3, Quest 3S a novější zařízení.
Bezpečnostní opravy a řešení kritických chyb budou pokračovat do prosince 2027. Ve stejném měsíci skončí také možnost vydávat pro starší headsety úplně nové aplikace.
Zásadní je ovšem jedna skutečnost. Quest 2 ani Quest Pro se po skončení podpory automaticky nestanou nepoužitelnými. Meta potvrdila, že majitelům zůstanou zakoupené hry, přístup do obchodu i možnost hrát podporované multiplayerové tituly společně s uživateli novějších headsetů. Vývojáři navíc budou moci nadále aktualizovat již vydané aplikace.
Meta už má jinou prioritu
Společnost nyní považuje Quest 3 a Quest 3S za základ své herní VR platformy. Na jaro 2027 zároveň připravuje nové Meta VR Glasses, které mají podle jejího vyjádření představovat další výrazný technologický posun.
Pro majitele starších headsetů to znamená nepříjemné rozhodování. Funkční zařízení mohou používat dál, postupně však budou přicházet o nové možnosti a potenciálně i kompatibilitu s některými budoucími hrami.
Zvlášť citelné to může být pro vlastníky dražšího Quest Pro. Ten se totiž dočká konce bezpečnostní podpory pouhých pět let po uvedení na trh. Meta tak jasně ukazuje, že ani prémiová cenovka není ve světě virtuální reality zárukou dlouhé životnosti.