Starý počítač nemusíte vyhazovat, stačí pár úprav v nastavení a přidání RAM. Může vám sloužit ještě roky

Pomalý start, prohlížeč, který se zadýchává, a minuty čekání po zapnutí. To všechno může vypadat jako důvod vyrazit do obchodu pro nový počítač. Jenže často za tím nestojí zastaralý procesor, ale spíš přetížený systém: desítky programů spouštěných při startu, téměř plný disk nebo nedostatek operační paměti. Několik úprav nastavení Windows či macOS, případně investice do RAM nebo SSD, může staršímu počítači prodloužit život o několik let. Neplatí to samozřejmě pro každý stroj. Existuje hranice, za kterou už žádný jednoduchý trik nepomůže. Než ale začnete vybírat nový počítač, vyplatí se ověřit, jestli ten současný není jen zanedbaný, a ne skutečně zastaralý.
Tři softwarové úpravy, které nic nestojí
Nejrychlejší zlepšení můžete často dosáhnout zdarma. Začněte tím, co systém brzdí hned po zapnutí.
Omezte programy po startu. Ve Windows otevřete Nastavení > Aplikace > Po spuštění a zakažte aplikace, které nepotřebujete hned po zapnutí, například Spotify, Teams nebo různé aktualizační nástroje. Na Macu najdete podobné nastavení v Nastavení systému > Obecné > Přihlašovací položky a rozšíření. Každá zbytečně spuštěná aplikace může spotřebovávat paměť i výkon procesoru. Vypnutí několika nepotřebných položek proto může urychlit start systému a snížit jeho zátěž po přihlášení.
Uvolněte místo na disku. Windows i macOS potřebují určité množství volného prostoru pro dočasné soubory, aktualizace a další operace. Pokud je disk téměř plný, může to systém zpomalovat. Ve Windows otevřete Nastavení > Systém > Úložiště a zapněte funkci Storage Sense, která dokáže automaticky odstraňovat některé dočasné soubory a vyprazdňovat koš. Na Macu najdete správu úložiště v Nastavení systému > Obecné > Úložiště, kde vám systém nabídne možnosti, jak místo uvolnit.
Odinstalujte nepoužívané aplikace. Ve Windows přejděte do Nastavení > Aplikace > Nainstalované aplikace a seznam si můžete seřadit podle velikosti. Hry, které už nehrajete, zkušební verze programů a dávno zapomenuté nástroje zbytečně zabírají místo. Některé navíc instalují služby, které se spouštějí na pozadí. Na Macu můžete nepotřebné aplikace odstranit také, ale samotné odinstalování nemusí vždy odstranit všechny jejich pomocné soubory.
Tyto tři kroky zvládne většina uživatelů bez technických znalostí. U řady počítačů mohou přinést znatelné zlepšení i bez investic do hardwaru.
Proč právě RAM a SSD dělají největší rozdíl
Pokud softwarový úklid nestačil, může být problém v hardwaru. U starších počítačů se často vyplatí zaměřit především na dvě součásti: operační paměť a úložiště.
RAM je pracovní paměť počítače. Když jí systém nemá dostatek, musí část dat přesouvat do úložiště, které bývá dle
Microsoftu výrazně pomalejší. To může vést k zasekávání aplikací, pomalému přepínání mezi okny a dlouhému načítání. Přechod ze 4 na 8 GB RAM může výrazně pomoci při běžné práci, například při prohlížení webu s několika otevřenými kartami. Kapacita 16 GB zase poskytne větší rezervu při současné práci s fotografiemi, tabulkami a více aplikacemi. Vhodná kapacita ale závisí na používaných programech i požadavcích operačního systému.
Na Macu můžete vytížení paměti sledovat v aplikaci Monitor aktivity. Pokud je ukazatel Memory Pressure dlouhodobě žlutý nebo červený, může být operační paměť jedním z úzkých míst systému. U mnoha novějších Maců však RAM nelze dodatečně rozšířit, protože je integrovaná přímo do zařízení.
Druhým zásadním vylepšením je výměna klasického pevného disku za SSD. Mechanický HDD obsahuje pohyblivé části a při čtení dat je výrazně pomalejší než SSD. Například výrobce
Kingston u svého SATA SSD A400 uvádí až několikanásobně vyšší rychlost oproti tradičnímu pevnému disku. Rozdíl se projeví hlavně při startu systému, spouštění aplikací a práci se soubory.
Praktická zkratka pro rozhodování: pokud máte v počítači stále klasický pevný disk, bývá výměna za SSD jedním z nejúčinnějších vylepšení. Pokud už SSD používáte, ale máte jen 4 GB RAM a počítač se při běžné práci výrazně zpomaluje, může dávat větší smysl rozšíření paměti.
Před nákupem si ověřte kompatibilitu. Ve Windows najdete model počítače a informace o aktuální paměti v Nastavení > Systém > O systému. Maximální podporovanou kapacitu RAM, typ paměti a možnosti výměny disku zjistíte v dokumentaci výrobce nebo pomocí kompatibilitního konfigurátoru Kingston. U některých notebooků je však paměť připájená a rozšířit ji nelze.
Kolik to stojí a kolik ušetříte
Orientační české ceny ukazují, že vylepšení staršího počítače může být levnější než nákup nového. Konkrétní částky se ale liší podle modelu, kapacity, výrobce a aktuálních nabídek.
Úprava Orientační cena 8GB DDR4 SO-DIMM pro notebook 1 700–2 800 Kč 500GB SATA SSD (např. Crucial BX500) cca 3 000 Kč Servisní montáž (např. Alza) 499 Kč Obě úpravy včetně práce cca 4 500–6 500 Kč Nový základní notebook (8 GB RAM / 512 GB SSD) 10 500–12 000 Kč
Rozdíl může činit několik tisíc korun. Pokud navíc potřebujete pouze jednu z těchto úprav, náklady budou nižší. Kdo si troufne na výměnu komponent sám, může ušetřit také za servis. Předem si ale ověřte, zda je daná součást vůbec vyměnitelná a zda zásah neovlivní záruku.
Kdy už upgrade nedává smysl
Ne každý starý počítač se vyplatí zachraňovat. Existuje několik situací, kdy je lepší zvážit jiné řešení.
Podpora systému. Podpora Windows 10 skončila 14. října 2025. Po tomto datu už běžné instalace systému nedostávají standardní bezplatné bezpečnostní aktualizace, pokud se na ně nevztahuje například program rozšířených bezpečnostních aktualizací ESU. Používat nepodporovaný systém připojený k internetu představuje zvýšené bezpečnostní riziko. Windows 11 má navíc hardwarové požadavky, mezi které patří podporovaný procesor, TPM 2.0 a podpora UEFI a Secure Boot. Některé starší počítače proto oficiální požadavky nesplňují.
Alternativní systémy mají své limity. ChromeOS Flex od Googlu může ze staršího notebooku udělat jednoduchý počítač pro práci na webu. Vyžaduje mimo jiné procesor architektury x86-64, alespoň 4 GB RAM a 16 GB úložiště. Nejlepší kompatibilitu a předvídatelnou podporu nabízejí certifikované modely; délka podpory se liší podle konkrétního zařízení. Instalace ChromeOS Flex obvykle odstraní původní systém a data na cílovém disku, proto je nutná záloha. Systém nepodporuje aplikace pro Android a standardně nenabízí ani klasické nastavení dual bootu. Lehké linuxové distribuce poskytují větší flexibilitu, ale mohou vyžadovat více času na instalaci, konfiguraci a řešení případných problémů s ovladači.
Procesor může být nepřekonatelnou překážkou. Pokud je hlavním problémem slabý procesor, například při střihu videa, náročnějších výpočtech nebo práci s velkými soubory, samotné rozšíření RAM situaci zásadně nezmění. Totéž platí pro některé graficky náročné úlohy. Pokud počítač výrazně zaostává i po úklidu systému a výměně úložiště, může být investice do dalšího hardwaru neefektivní. Druhý život: mediální server nebo offline stanice
I když starý počítač přestane stačit jako hlavní pracovní stroj, nemusí hned skončit ve sběrném dvoře. Notebook s SSD a 4–8 GB RAM může posloužit například jako domácí mediální server. Programy jako Plex nebo Emby umožňují zpřístupnit filmy a hudbu dalším zařízením v domácí síti. Stačí nainstalovat vhodný software, nastavit složky s médii a připojit televizi, tablet nebo jiný kompatibilní přehrávač.
Pokud zařízení přehrává soubory přímo, bez nutnosti jejich překódování, mohou postačit i méně výkonné komponenty. Náročnější převod videa za běhu už ale může vyžadovat podstatně výkonnější procesor nebo podporovanou grafiku.
Další možnosti jsou jednoduché: starý notebook může sloužit jako zařízení pro psaní bez rozptylování, domácí úložiště pro zálohy nebo počítač pro děti na školní úkoly. U domácího úložiště je však důležité myslet na zálohování – samotný starý počítač není spolehlivou náhradou za další kopii důležitých dat.
A pokud už pro zařízení opravdu nenajdete využití, odevzdejte ho k ekologické recyklaci. Vysloužilou elektroniku lze zdarma odevzdat například ve sběrných dvorech nebo na dalších místech zpětného odběru elektrozařízení. Aktuální sběrná místa najdete také prostřednictvím systému
ASEKOL.
Nejdražší chybou není mít starý počítač. Je to koupit nový, přestože by ten současný po několika rozumných úpravách ještě dobře sloužil.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda