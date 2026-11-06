Ringo Čech u televize dřepí od rána do večera, ale k ČT má jasnou výhradu. „Je drahá a nekontrolovatelná," řekl bez obalu

František Ringo Čech se objevil na vernisáži výstavy Jiřiny Bohdalové v Tančícím domě, tedy na akci, na které se Česká televize podílí jako spolupořadatel. VIPŽivot zaznamenal, se tam i rozpovídal o financování veřejnoprávního média.
Pikantní kulisa pro kritiku instituce, která vám zrovna nalévá šampaňské. Jenže právě v tom rozporu se skrývá to nejzajímavější. „Televize je drahá a myslím, že je nekontrolovatelná,“ řekl eXtra, ale vzápětí dodal, že si bez ní život neumí představit. Postoj, který je možná bližší většině českých diváků, než by obě strany barikády rády přiznaly. Co vlastně řekl
Ringova reakce byla krátká a opatrná. Klíčová formulace zní:
„Myslím, že je nekontrolovatelná.“ Pracuje s osobním dojmem, ne s kategorickým soudem. Konkretizuje ji jedinou větou, že se na televizi „nevztahuje ten kontrolní úřad“. Slovo „drahá“ už dál nerozvádí. Jde o diplomatickou a obezřetnou odpověď, což má poměrně daleko k obrazu muže, který se nezdráhá bouchnout pěstí do stolu. Na druhou stranu v době, kdy se kvůli nesouhlasu s chystanými změnami ohledně financování veřejnoprávních médií demonstruje na náměstích, jde o pragmatický postoj.
Když Ringo říká „drahá televize“, mluví o systému, ve kterém česká domácnost platí měsíčně 150 Kč za Českou televizi a 55 Kč za Český rozhlas. Ročně jde o 2 460 Kč na domácnost. Pro jednotlivce žijícího z průměrného důchodu to není zanedbatelná částka narozdíl od rodiny se dvěma příjmy.
Politicky je ale slovo „drahá“ nabitější. Ve Sněmovně leží po prvním čtení vládní tisk 231, který poplatky ruší úplně a financování veřejnoprávních médií přesouvá na státní rozpočet. Milion chvilek varuje, že převod na rozpočet by znamenal výpadek kolem 1,4 miliardy korun ročně a politickou závislost. Ringovo „drahá“ tak, ať už vědomě, nebo ne, rezonuje s jednou z nejostřejších legislativních bitev podzimu. Zdroj fotografie: Nextfoto „Nekontrolovatelná“, přesně i nepřesně zároveň
Tady má Ringo částečně pravdu.
Nejvyšší kontrolní úřad na svém webu u veřejnoprávních médií (ČT, ČRo i ČTK) skutečně uvádí „NE“. Nemůže kontrolovat jejich hospodaření. A právě proto je ve Sněmovně ve třetím čtení senátní tisk 47, který má působnost NKÚ rozšířit. Slovo „nekontrolovatelná“ je ale právně příliš silné. Zákon o České televizi svěřuje kontrolní pravomoci Radě ČT a její dozorčí komisi. ČT každoročně předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o činnosti i hospodaření a poslanci ji buď schválí, nebo neschválí, což má přímé důsledky pro vedení televize. Přesnější by bylo říct: ČT není pod kontrolou NKÚ.
Zatímco Eva Holubová, Kristýna Frejová, Marta Jandová nebo David Prachař 25. října stáli na pódiu na Staroměstském náměstí a jednoznačně podpořili veřejnoprávní média, Ringo Čech tam nebyl. O deset dní později se rozpovídal o televizi na vernisáži Bohdalové.
Je to pozice, která se těžko zařazuje do binárního schématu „pro ČT“ versus „proti ČT“. A možná právě proto stojí za pozornost. Ringo není hlas demonstrantů ani hlas vládního návrhu. Je hlas člověka, který sedí doma u televize, platí poplatek a říká si, jestli za ty peníze dostává dost, a jestli se vůbec někdo dívá na to, kam ty peníze tečou. Proč je ambivalence zajímavější než jasný postoj
Česká debata o veřejnoprávních médiích se na podzim rozštěpila do dvou hlasitých táborů. Jeden vyšel do ulic: po Brnu 24. října přišla Praha o den později, 3. listopadu stávkovali zaměstnanci ČT a ČRo a na 15. listopadu svolává
Milion chvilek Letnou. Druhý tábor tlačí vládní návrh Sněmovnou. Mezi nimi sedí Ringo Čech u zapnuté obrazovky, říká „je drahá a nekontrolovatelná“ a vzápětí dodává, že by o ni nechtěl přijít. Právě tahle ambivalence, uživatel, který platí, konzumuje, kritizuje a zároveň nechce ztratit, je podle nás nejpřesnější portrét většinového českého diváka.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová