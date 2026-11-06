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Ringo Čech u televize dřepí od rána do večera, ale k ČT má jasnou výhradu. „Je drahá a nekontrolovatelná," řekl bez obalu

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Hudebník kritizuje Českou televizi za poplatky a chybějící kontrolu, zároveň ale přiznává, že by se jí nechtěl vzdát. Jeho výrok padl na akci, kterou ČT spolupořádá.
Ringo Čech u televize dřepí od rána do večera, ale k ČT má jasnou výhradu. „Je drahá a nekontrolovatelná," řekl bez obalu

Ringo Čech u televize dřepí od rána do večera, ale k ČT má jasnou výhradu. „Je drahá a nekontrolovatelná," řekl bez obalu

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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