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Překlep přinesl zklamání. V Praze 10 se po přepočtu hlasů mění složení zastupitelstva

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Nadšení ze dvou zastupitelských křesel vystřídalo v hnutí Naše Praha 10 zklamání. K výsledku jim totiž pomohl překlep volební komise. Městský soud teď přijal stížnost ostatních stran a mandáty přiklepl SPD a hnutí Jsme Praha 10. Naše Praha 10 se tak do vedení městské části vůbec nedostala.
Překlep přinesl zklamání. V Praze 10 se po přepočtu hlasů mění složení zastupitelstva

Překlep přinesl zklamání. V Praze 10 se po přepočtu hlasů mění složení zastupitelstva

Zdroj: Praha 10
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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