Decroix zopakovala slova o svoloči. Babišově koalici vyčetla tupost a demonstrantům poděkovala za lekci

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Decroix zopakovala slova o svoloči. Babišově koalici vyčetla tupost a demonstrantům poděkovala za lekciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Poslankyně ODS a bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix se znovu ostře pustila do vlády…
Eva Decroix, ODS, foto: Šárka Konečná, inregion.cz
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 06.11.2026 08:45
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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