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Decroix zopakovala slova o svoloči. Babišově koalici vyčetla tupost a demonstrantům poděkovala za lekci

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Poslankyně ODS a bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix se znovu ostře pustila do vlády…
Eva Decroix, ODS, foto: Šárka Konečná, inregion.cz

Eva Decroix, ODS, foto: Šárka Konečná, inregion.cz

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:45

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