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Canvu používají stovky milionů lidí. Přesto teď firma zažívá své nejtěžší období

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Canva prožívá nejtěžší období své třináctileté historie. Populární grafická platforma oznámila rozsáhlou reorganizaci, která zasáhne 1 271 zaměstnanců. Vedle propouštění řeší zpomalující růst, náklady na umělou inteligenci a stále silnější konkurenci.
Canvu používají stovky milionů lidí. Přesto teď firma zažívá své nejtěžší období

Canvu používají stovky milionů lidí. Přesto teď firma zažívá své nejtěžší období

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 02:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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