Canvu používají stovky milionů lidí. Přesto teď firma zažívá své nejtěžší období

Canva nemá problém s tím, že by ji lidé přestali používat. Její grafický editor využívají stovky milionů uživatelů a tržby dál rostou. Přesto australská společnost oznámila rozsáhlé změny, které zasáhnou 1 271 zaměstnanců, tedy 22 procent celé firmy. Část z nich dostane výpověď, další čeká změna pracovní pozice nebo přesun do jiné kanceláře.
„Je to bezpochyby nejtěžší okamžik v naší třináctileté historii,“ uvedla spoluzakladatelka a generální ředitelka Melanie Perkins v dopise zaměstnancům ze 4. listopadu 2026. Kolik lidí skutečně přijde o zaměstnání, zatím neupřesnila.
Canva vydělává, ale její růst dostal trhliny
Na první pohled působí finanční výsledky firmy skvěle. Jen za druhé čtvrtletí letošního roku utržila 921,9 milionu dolarů, meziročně o 25,2 procenta více. Navíc je podle vlastních údajů už devět let zisková. Proč tedy tak radikální změny?
Problém spočívá především ve zpomalování růstu a nákladech na umělou inteligenci. Canva původně očekávala, že její letošní tržby porostou o 30 procent. V srpnu ale prognózu snížila na 20 procent. Perkins tehdy investorům přiznala, že provoz AI funkcí byl příliš drahý a firma se nadměrně spoléhala na externí modely.
Canva proto začala intenzivněji vyvíjet vlastní technologii. Představila například obrazový model Craft a nástroj Brush pro úpravy grafických návrhů. Současně však čelí konkurenci ChatGPT, Gemini a dalších služeb, které dokážou vytvořit obrázky nebo prezentace bez tradičního grafického editoru.
Méně manažerů, více práce a návrat do kanceláří
Melanie Perkins chce firmu vrátit k menším týmům, které se dokážou rozhodovat rychleji. Dosavadní oddělení Product, Growth a Platform se proto spojí. Zmizí také část manažerských úrovní a úzce specializovaných pozic. Někteří zaměstnanci tak dostanou širší odpovědnost než dosud.
Další změnou je návrat do kanceláří. Od ledna 2027 mají zaměstnanci pracující v hybridním režimu docházet na pracoviště zpravidla dva až tři dny týdně. Více produktových týmů se navíc přesune do Sydney.
Odcházejícím pracovníkům Canva slibuje nejméně šestiměsíční mzdu včetně zákonných nároků, kariérní pomoc a možnost ponechat si firemní MacBook. Vybraní zájemci mohou získat také grant 10 000 dolarů na rozjezd vlastního projektu.
Je to vlastně zvláštní paradox současného technologického trhu. Canva stále vydělává a roste, ale ani to už vedení nepovažuje za dostatečné. Firma, která milionům lidí usnadnila práci s grafikou, teď sama hledá způsob, jak pracovat levněji a rychleji.