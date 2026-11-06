Jiskřivá romance i noční můra pro kameramany. Dřevorubec láká půvabné i sehrané ústřední hvězdy

Už příští týden vtrhne do kin nový český snímek úspěšného režiséra Petra Zahrádky Dřevorubec, který v trailerech láká na prověřený námět o ženě z města, která ale najde štěstí a lásku v zapadlé vesničce. Dřevorubec ale toho dle tvůrců nabídne mnohem více, navíc se bude moci spolehnout na sehranou dvojici, která dala kameramanům poměrně zabrat.
Jana (Pavla Gajdošíková) má v Praze na první pohled všechno, o čem snila – lukrativní práci, ideálního partnera (Marek Lambora) a život naplánovaný na roky dopředu. Jenže její plány se rozpadnou poté, co ji místo svatby čeká zcela nová práce. Je totiž vyslána na Valašsko, kde má převzít rodinné pily svého otce. Brzy ale přijde na to, že marketingové tabulky a korporátní fungování zde úplně nefungují. Když totiž vyhodí mužného dřevorubce Pavla (Adam Vacula), brzy přijde na to, že zrovna on je člověkem, bez něhož se chod podniku neobejde. Při snaze získat ho zpátky pak Jana spustí řetězec událostí, během něhož to mezi nepravděpodobnou dvojicí začne pořádně jiskřit.
Synopse tak může lákat na tradiční romanťárnu, která vypráví o ženě z města, která mezi beskydskými lesy najde nový smysl života. Tvůrci ale upozorňují na to, že jejich snímek toho skrývá mnohem více, a našli ve zdánlivě okoukaném tématu zajímavé motivy. „Nečekejte klasickou romantickou komedii. Je to spíš romantický příběh, který má i vážnější momenty,“ říká Pavla Gajdošíková. Podle ní je celý snímek spíše o návratu ke kořenům a návratu domů, což zejména u její postavy slibuje silný charakterní vývoj.
Držitelka Českého lva za snímek Chyby se navíc díky natáčení naučila věci, o kterých se jí do té doby ani nesnilo. „Naučila jsem se řídit lakatoš a vůbec mi to prostředí bylo blízké. Nejsem typ, co sedí hodiny u počítače,“ svěřila se herečka. Dokonce se jí podle vlastních slov místní dřevorubci ptali, jestli nechce na pilu nastoupit, kdyby jí nevyšlo herectví. Pro její herecký protějšek znamenalo natáčení na nádherném Valašsku takřka návrat domů. Adam Vacula totiž pochází z Uherského Brodu. „Sám jsem pár dní před natáčením na Valašsko odjel, abych se trochu sžil s prostředím,“ svěřil se. Pracoval také na místní pile a prošel část beskydských kopců a lesů.
Právě funkční chemie mezi ústřední dvojicí by měla být hlavním tahounem celého filmu a zdá se, že v tomto ohledu vsadili tvůrci na jistotu. Vacula s Gajdošíkovou se totiž moc dobře znají z účinkování v Divadle pod Palmovkou, kde se společně potkávali na jevišti. Oba si díky tomu během natáčení ihned sedli a vytvořili správnou romantickou chemii, která se přenese také na diváka. „Divák pozná, jestli si herci ‚sedli‘ a jestli jim to spolu funguje,“ míní Gajdošíková.
Coby pár vypadají sice nádherně a skvěle to mezi nimi šlape, kameramanům ale dali pořádně zabrat. Zatímco Vacula se totiž může pochlubit pořádně mužnou a vysokou postavou, Gajdošíková měří pouhých 158 cm, což bývá pro kameramany často noční můra; zde si prý však s touto výzvou poradili na jedničku. „Pro kameramany to byla komedie,“ říká Pavla Gajdošíková, která kvůli některým záběrům musela stát na různých podstavcích.
Právě Gajdošíková s Vaculou společně s nádhernými záběry na ústřední Valašsko jsou hlavními lákadly nového českého snímku, který má ambice dobýt česká kina. Petr Zahrádka navíc se svým minulým počinem Jak se nám to mohlo stát!?, ukázal, že má na divácké hity čuch a s herci i humorem dokáže velmi vděčně pracovat. Zda to bude případ i jeho novinky Dřevorubec, zjistíte v kinech od 12. listopadu.
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Zdroj: Bontofilm