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Jiskřivá romance i noční můra pro kameramany. Dřevorubec láká půvabné i sehrané ústřední hvězdy

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Už příští týden vtrhne do kin nový český snímek úspěšného režiséra Petra Zahrádky Dřevorubec, který v trailerech láká na prověřený námět o ženě z města, která ale najde štěstí a lásku v zapadlé vesničce. Dřevorubec ale toho dle tvůrců nabídne mnohem více, navíc se bude moci spolehnout na sehranou dvojici, která dala kameramanům poměrně zabrat.
Jiskřivá romance i noční můra pro kameramany. Dřevorubec láká půvabné i sehrané ústřední hvězdy

Jiskřivá romance i noční můra pro kameramany. Dřevorubec láká půvabné i sehrané ústřední hvězdy

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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