Když krtek neleze ze zahrady, ale z trouby: Krtkovy dortíčky jako hravé zmenšeniny známého krtkova dortu

Krtkovy dortíčky vypadají na stole trochu slavnostněji, než kolik práce za nimi ve skutečnosti je. Nepeče se jeden velký , ale malé porce, takže se člověk vyhne krájení i tomu nepříjemnému přesouvání rozpadlých kousků na talířky. A ta stará trojice dort kakaový korpus, a banán pudinkový krém pořád drží pohromadě. Chuťově i vzhledem. Nepůsobí to jako nouzová rychlovka, i když postup je docela obyčejný.
Na menší verzi je dobře vidět, proč se krtkův dort v domácích kuchyních tak drží. Stačí
kakao, banán a lehký krém, k tomu žádná složitá cukrařina, a na talíři je dezert, který vypadá upraveně. Někdo těsto peče rovnou v . Dá se to, muffinové formě samozřejmě. Mně ale přijde šikovnější udělat jeden nižší plát a z něj pak vykrajovat kolečka, třeba obyčejným hrnkem. Odřezky se rozmělní navrch a je hotovo. Bez zbytečného vymazávání jednotlivých důlků a hlídání každé formičky zvlášť.
Jedna věc se tu ale vyplatí nepodcenit: Korpus nesmí vyschnout. V troubě má být jen krátce, zhruba 7 až 10 minut při 170 °C, aby zůstal měkký a šel dobře vykrajovat. Když se přepeče, začne se lámat a drobenka pak nemá tu jemnou strukturu. Spíš připomíná suchou drť, což u těchhle dortíčků není zrovna výhra. Recept na jednoduché krtkovy dortíčky
Doba přípravy: 35 minut + chladnutí krému Co potřebujeme Suroviny na krém 400 ml mléka 2 lžíce cukru 1 balíček vanilkového pudinku, 37 g 85 g bílé čokolády 1 ks banánu Z čeho udělat kakaový korpus 2 ks vejce velikosti M 2 lžíce cukru 150 g polohrubé mouky 1 lžička prášku do pečiva 2 lžíce kakaa 100 ml vody Postup přípravy krtkových dortíků s banánem
1. Do menšího kastrůlku nalijte
400 ml mléka, přidejte 2 lžíce cukru a vsypte vanilkový pudink. Metličkou směs dobře rozmíchejte, aby v ní nezůstaly hrudky, a uvařte hustý pudink.
2. Do horkého pudinku vmíchejte
85 g bílé čokolády a nechte ji rozpustit. Krém přendejte do misky, na povrch přitiskněte fólii a nechte ho úplně vychladnout. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Když krtek neleze ze zahrady, ale z trouby: Krtkovy dortíčky jako hravá podoba známé klasiky pro každou oslavu
3. Na korpus vyšlehejte
2 vejce se 2 lžícemi cukru do světlé pěny. Potom přidejte 150 g polohrubé mouky, 1 lžičku prášku do pečiva, 2 lžíce kakaa a nakonec přilijte 100 ml vody.
4. Těsto promíchejte dohladka a rozetřete ho na menší plech vyložený pečicím papírem. Pečte při
170 °C asi 7 až 10 minut. Upečený plát nechte vychladnout.
5. Z vychladlého korpusu vykrojte kolečka hrnkem nebo sklenicí. Zbytky nevyhazujte, rozdrobte je do misky. Později z nich bude posyp.
Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Když krtek neleze ze zahrady, ale z trouby: Krtkovy dortíčky jako hravá podoba známé klasiky pro každou oslavu
6. Vychlazený krém krátce prošlehejte a vmíchejte do něj banán nakrájený na malé kousky. Krém pak naneste na kakaová kolečka, klidně trochu výš, dortíčky tím získají typický tvar.
7. Povrch posypte rozdrobeným kakaovým korpusem. Dortíčky dejte alespoň na chvíli do lednice, aby krém zpevnil a porce držely tvar.
TIP: Pro úhlednější výsledek nechte naplněné dortíčky nejdřív 20 minut vychladit a teprve potom je obalte drobenkou. Co když chcete dortíčky trochu obměnit?
Obměnit se dají, jen je dobré vědět, že tím utečete od klasické chuti. Základ stojí na banánu, který dodá vláčnost i vůni, bez níž krtkův dort není úplně krtkův dort. Pokud banány doma nemají úspěch, dá se část nahradit jahodami nebo malinami. Jen počítejte s tím, že pustí víc šťávy. Krém pak bude měkčí a dortíčky nebudou držet tak pevně.
Musí se použít bílá čokoláda? Nemusí. S bílou čokoládou je krém jemnější a působí plnější, ne jen jako obyčejný pudink. Recept vyjde i bez ní, jen bude chuť jednodušší a konzistence o něco měkčí.
Jak dlouho vydrží? V lednici vydrží bez potíží do druhého dne, při dobrém chlazení i dva dny. Banán ale časem tmavne, takže nejlépe vypadají krátce po dokončení.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu , Healthline Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca