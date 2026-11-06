Voda jako skrytá cesta šíření antibiotické rezistence. VÚV TGM spustil nový web

Voda jako skrytá cesta šíření antibiotické rezistence. VÚV TGM spustil nový webPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 06.11.2026 08:00
Veškeré peníze získané zvýšením poplatků za odběr podzemní vody chce Ministerstvo zemědělství vracet do...
Nová vodní nádrž Valentovka vznikla na potoce Olšina v Podkrkonoší nedaleko Jilemnice. Lesy ČR do její...
Chlumský rybník u Volar se 9. listopadu zcela vypustí. Důvodem je změna jeho rybí obsádky, která má...
Letošní volby do amerického Kongresu, označované jako midterms, byly také volbami o vodě. Vodohospodářská...
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →