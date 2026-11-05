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Smazat GPS z videa nestačí. YouTuber ukázal způsob, jak odhalit místo natáčení

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Dennívýzva
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K určení místa natáčení nepotřebujete GPS ani rozpoznatelnou budovu v záběru. Bezpečnostní výzkumník Colsto ukázal, že polohu může prozradit i téměř neslyšný zvuk letadla. Ve svém experimentu dosáhl přesnosti přibližně 100 metrů.
Smazat GPS z videa nestačí. YouTuber ukázal způsob, jak odhalit místo natáčení

Smazat GPS z videa nestačí. YouTuber ukázal způsob, jak odhalit místo natáčení

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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