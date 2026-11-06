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Kozačky se letos vracejí v překvapivé podobě. Vedle jezdecké klasiky upoutají přezky i řasená kůže

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Do podzimního šatníku se vracejí kozačky, které byly ještě před několika lety považované za příliš výrazné. Vedle klasických jezdeckých modelů se letos prosazují také přezky, vyšší úzké svršky a měkce řasená kůže. Základem přitom zůstávají boty, které se dají nosit nejen k sukni, ale také s kalhotami a delším kabátem.
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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